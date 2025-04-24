Что такое команда sudo в Windows 11 и как ей пользоваться?

С выходом обновления 24H2 для Windows 11 пользователи получили возможность пользоваться функцией, специфичной для Unix-подобных систем. Да-да, в Windows 11 появилась команда sudo (SuperUser DO).

Исторически в Windows использовались другие механизмы повышения привилегий, такие как UAC (контроль учетных записей пользователя), встроенные инструменты PowerShell, а также возможность запуска различных программ от имени администратора. Как изменится использование Windows со встроенной функцией sudo, что нужно сделать, чтобы ее включить, и нужна ли она вообще?

Что такое SUDO в Windows 11? Команда sudo в Windows 11 — системная функция, позволяющая выполнять команды и запускать приложения с правами администратора напрямую из терминала, минуя традиционные механизмы вроде UAC (User Account Control) или запуска PowerShell от имени администратора. Ключевой особенностью новой функции является возможность интеграции с предустановленными терминалами Windows: PowerShell и командная строка. Также sudo делает выполнение команд от имени администратора более безопасным, так как все запросы прав идут через UAC. Вдобавок у пользователей появилась возможность настройки прав использования команды для тех или иных учетных записей. Это может пригодиться системным администраторам или работникам отдела информационной безопасности.

Как активировать SUDO в Windows 11? Перед активацией sudo следует убедиться в том, что на ПК установлена Windows 11 версии 24H2 и сборкой от 26080 и выше. Чтобы узнать данную информацию, нужно перейти в Параметры — Система — О системе. Если версия или сборка не соответствует требованиям, нужно обновиться до актуальной версии ОС через центр обновления. Чтобы активировать sudo, нужно перейти в Параметры — Система — Для разработчиков. В данном разделе находится параметр Включить sudo с кратким описанием функции. После активации переключателя функция станет доступна в терминалах. Есть еще один способ быстрого перехода в раздел Для разработчиков. При попытке ввода в терминал любой команды с sudo, например, whoami , пользователь увидит уведомление о том, что функция sudo не активирована, и прямо в тексте появится быстрый путь к заветному разделу. Чтобы быстро по нему перейти, следует нажать ctrl + ЛКМ по подчеркнутому пунктиром тексту (Developer Settings page). В данном разделе можно выбрать конфигурацию sudo. На данный момент, функция поддерживает 3 варианта настройки: В новом окне. Данный параметр используется по умолчанию и позволяет использовать sudo в новом окне.

С отключенным вводом. Данная инструкция позволяет выполнять sudo в текущем окне, но с отключенным дескриптором ввода.

Встроенный. Эта конфигурация позволяет запускать команды в текущем окне и получать входные данные из текущего сеанса консоли.

Синтаксис sudo Информацию об использовании команды sudo можно получить, если ввести в адресной строке команду sudo --help . Для краткого вывода можно использовать sudo -h . Использование sudo происходит по сценарию sudo [options] [commandline] [command].

Пункт options необязателен, но он содержит полезные опции: -E или --preserve-env — передает текущие переменные среды команде

-N или --new-window — использует новое окно для команды

-D или --chdir — позволяет изменить рабочий каталог перед выполнением команды

-h — краткая справка

-V или --version — версия

--help — полная справка

--disable-input — запуск в текущем терминале с отключенным вводом в целевое приложение

--inline — запуск в текущем терминале Следующий пункт commandline содержит командную строку для запуска. Он является обязательным, так как содержит инструкции, которые пользователь хочет выполнить на ПК. Заключительный пункт command также является необязательным. Содержит три параметра: Run — выполнить команду. Выбран по умолчанию. Config — отобразить сведения о конфигурации sudo. Help — отображает справку и дополнительные параметры. Примеры использования команды sudo: sudo powershell — запуск PowerShell с правами администратора sudo notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts — редактирование файла hosts с помощью программы notepad с правами администратора sudo whoami — получение информации об активном пользователе.

Зачем нужна нативная sudo в Windows 11? Разберем ключевые моменты, благодаря которым sudo является действительно полезной функцией: Ускорение рабочих процессов. Позволяет минимизировать количество запусков терминала от имени администратора через контекстное меню, а также автоматизировать скрипты, которые запрашивают повышение прав только при необходимости.

Унификация для кроссплатформенной разработки. Разработчики, работающие с Windows, macOS и Linux, теперь могут использовать одинаковые команды для установки пакетов, настройки окружения и управления системными службами.

Повышение безопасности. Администраторы могут ограничить использование sudo через Group Policy. Также все команды, выполненные через sudo, записываются в журнал событий Windows, что позволяет проводить аудит действий. Раньше для аналогичных задач использовались различные утилиты, такие как runas или GSudo. И по сравнению с ними, у нативного sudo есть ряд преимуществ: sudo не требует установки дополнительного ПО

sudo полностью интегрирована с системными политиками.

Также sudo поддерживает современные сценарии, что будет полезно для таких направлений, как DevOps, CI/CD и других.