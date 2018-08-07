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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Стартовая страница Яндекс.Браузера, как изменить?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Стартовая страница в Яндекс.Браузере - это страница/ы, открывающаяся при очередном запуске браузера.

К сожалению, в Яндекс.Браузере нет возможности установить в качестве домашней страницы другие сайты. Но вы можете выбрать 2 альтернативы открытию сайта www.yandex.ru при каждом запуске браузера.

  1. Зайдите в Настройки браузера.

  2. Выберите в пункте С чего начинать? наиболее удобный вариант запуска браузера.

    • Открыть страницу быстрого доступа означает старт браузера с панели быстрого доступа Табло. В Табло показываются сервисы Яндекса и наиболее часто посещаемые вами сайты.

    • Восстановить вкладки, открытые в прошлый раз наиболее уместный вариант в работе с браузерами. В этом случае при запуске браузера восстанавливаются все  сайты, открытые до последнего завершения работы браузера.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Яндекс.Браузер
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