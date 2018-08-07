Стартовая страница Яндекс.Браузера, как изменить?

Стартовая страница в Яндекс.Браузере - это страница/ы, открывающаяся при очередном запуске браузера.
К сожалению, в Яндекс.Браузере нет возможности установить в качестве домашней страницы другие сайты. Но вы можете выбрать 2 альтернативы открытию сайта www.yandex.ru при каждом запуске браузера.
- Зайдите в Настройки браузера.
- Выберите в пункте С чего начинать? наиболее удобный вариант запуска браузера.
- Открыть страницу быстрого доступа означает старт браузера с панели быстрого доступа Табло. В Табло показываются сервисы Яндекса и наиболее часто посещаемые вами сайты.
- Восстановить вкладки, открытые в прошлый раз наиболее уместный вариант в работе с браузерами. В этом случае при запуске браузера восстанавливаются все сайты, открытые до последнего завершения работы браузера.