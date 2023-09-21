Ошибка 0xc0000221 — как исправить ошибку?

Сбой с кодом 0xc0000221 может возникать в Windows при запуске, не позволяя системе загрузиться. Ошибка приводит к появлению синего экрана и неработоспособности ОС. Так как загрузить в Windows при возникновении этой неполадки становится невозможно, исправление сбоя усложняется. Рассмотрим, почему может появляться ошибка и как ее устранить.

Как правило, сбой 0xc0000221 возникает из-за проблем с оборудованием, в первую очередь с графическими адаптерами или оперативной памятью. Среди других возможных причин — ошибки файлов системы и сбои драйверов для устройств.

В большинстве случаев при появлении синего экрана с ошибкой 0xc0000221 загрузиться в Windows невозможно. Поэтому для исправления сбоя придется прибегнуть к livecd, WinPE или другим средствам восстановления. Рассмотрим, как можно избавиться от неполадки 0xc0000221.

Запуск утилит восстановления в CMD

Основной способ решения — выполнение команд для исправления ошибок и восстановления системных файлов. Встроенные в Windows службы могут выявить и автоматически устранить неполадки компонентов ОС. Чтобы запустить их, не имея доступа к установленной системе, нужно воспользоваться загрузочным образом инсталлятора ОС, WinPE или меню восстановления.

Попасть в среду восстановления при наличии ошибок запуска легко. Система автоматически открывает ее после нескольких неудачных перезагрузок. Чтобы открыть Командную строку из меню восстановления, перейдите в раздел Поиск и устранение неисправностей и выберите пункт Командная строка.

Если попасть в среду восстановления не удалось, можно воспользоваться другим способом — загрузиться в установочный образ Windows. Для этого нужно скачать его, интегрировать на внешний носитель и выбрать его для запуска компьютера. Загрузите ISO-образ используемой версии Windows с сайта Microsoft и запишите его на флешку при помощи специальных утилит (например, Rufus или WinSetupFromUSB).





Затем нужно загрузиться с созданного установочного накопителя. Для этого следует перейти в Boot Menu. Перезагрузите ПК и начните интенсивно нажимать на специальную клавишу. Для разных устройств клавиша для входа в меню отличаются. Чаще всего используются F2, F8, F10 или F12. В Boot Menu нужно выбрать необходимый носитель для загрузки и дождаться запуска установщика. В инсталляторе следует воспользоваться комбинацией клавиш Shift + F10, чтобы попасть в консоль.





Альтернативный вариант — использовать WinPE. Готовый образ Windows PE с набором программ можно найти в интернете. Его также нужно записать на флешку и использовать в качестве загрузочного. Запустить Командную строку в WinPE можно любым удобным способом. Например, через меню Пуск.

После того как консоль запущена, нужно поочередно выполнить в ней следующие команды:

sfc /scannow /offbootdir=X:\ /offwindir=X:\windows (поиск и устранение повреждений файлов Windows);

exe /image:X:\ /cleanup-image /restorehealth (выявление неисправных компонентов ОС и замена поврежденных файлов на восстановленные копии, автоматически загружаемые с серверов Microsoft);

chkdsk X: /f /r (исправление ошибок файловой системы и жесткого диска).

Вместо X нужно указать букву раздела, на котором располагается необходимая ОС. Если команды выполняются из среды восстановления, нужно указать C. Если же восстановление осуществляется из установочного образа или WinPE, скорее всего, системному разделу принадлежит буква D. Перед выполнением команд ее лучше проверить в Проводнике.

Чтобы открыть файловый менеджер, находясь в установщике, запустите Блокнот из консоли командой notepad.exe, в нем выберите Файл и Открыть. Перейдите в каталог Компьютер и определите, какая буква принадлежит диску с восстанавливаемой операционной системой.





После выполнения команд останется только перезагрузить компьютер. Скорее всего, загрузка восстановится и Windows запустится исправно, без синего экрана.