Как проверить, подписан ли дистрибутив программы?

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Подпись дистрибутива подтверждает издателя и целостность файла, но не гарантирует безопасность содержимого.

В Windows применяется Authenticode, цифровые сертификаты и контрольные суммы.

Проверка в Windows выполняется через свойства файла и специальную вкладку, а также с помощью команды Get-AuthenticodeSignature в PowerShell.

Для установочных файлов проверяется статус подписи и цепочка сертификатов. Недействительный статус или несовпадение хеша указывают на подмену файла или повреждение.

Дополнительно можно использовать стороннее ПО и средства проверки хешей. Они показывают статус подписи, издателя и позволяют сравнить контрольную сумму.

Отсутствие подписи, недействительный статус или несовпадение хеша являются поводом отказаться от установки и загрузить файл из другого источника.

Что такое подпись дистрибутива? Подпись файла подтверждает, кто выпустил файл и что его не изменили после выпуска. Она основана на хеше файла и ключах издателя: издатель подписывает хеш закрытым ключом, а система проверяет его открытым. В Windows у файлов exe, msi и ps1 бывает подпись Authenticode. Система проверяет её при запуске и может предупредить о неизвестном издателе. Но подпись не значит, что программа безопасная или полезная — только что файл выпущен указанным издателем и не менялся. Подпись зависит от цепочки сертификатов и метки времени: без нужного корневого сертификата она недействительна, а метка времени позволяет ей оставаться действительной после истечения срока сертификата. Хеш — это отдельная проверка целостности, и ему можно доверять только если эталон взят с официального сайта. Главное правило: подпись и хеш берите только с официального сайта, а не из писем, форумов или файлообменников.

Как проверить, подписан ли дистрибутив? Проверить подпись можно как встроенными средствами Windows, так и с помощью дополнительного ПО. Сначала нужно найти официальный источник файла, после чего проверить подпись и при необходимости вычислить контрольную сумму. Ниже расскажем о проверке подписи подробнее.

Встроенные средства Windows В ОС Windows проверка начинается со свойств. Для начала туда нужно перейти, и для этого следует нажать ПКМ — Свойства на файле. На вкладке Цифровые подписи отображается список подписей. Если вкладка отсутствует, файл не имеет подписи Authenticode. Далее нужно выбрать подпись и нажать Сведения. В окне отображается издатель, дата подписания и статус. Кнопка Просмотреть сертификат показывает цепочку и срок действия. Более точный результат дает PowerShell (Поиск — PowerShell — ПКМ — Запуск от имени администратора). Команда Get-AuthenticodeSignature проверяет файл и возвращает объект со статусом. Пример команды: Get-AuthenticodeSignature -FilePath "C:\Downloads\setup.exe" | Format-List . В выводе важны поля Status и SignerCertificate. Статус Valid означает корректную подпись и доверенную цепочку. Статус NotSigned означает отсутствие подписи. Статус HashMismatch указывает на изменение файла после подписания. Статус UnknownError или NotTrusted требует проверки сертификата и источника. Контрольная сумма вычисляется командой certutil -hashfile "C:\Downloads\setup.exe" SHA256 . Вывод содержит SHA256-сумму файла. Это значение нужно сравнить с хешем на официальном сайте. Если совпало — отлично, файл надежен. Для проверки подписи через PowerShell не требуется интернет, если сертификат и цепочка уже есть в системе.

Дополнительное ПО Sigcheck показывает подробные сведения о подписи. Утилита запускается из командной строки (Win + R — cmd). Команда sigcheck -a -h "setup.exe" выводит версию, издателя, статус подписи и цепочку сертификатов. Программа полезна для проверки целой папки с несколькими дистрибутивами. Ключ -h добавляет вычисление хеша, что позволяет сравнить файл с эталоном. HashTab добавляет вкладку с хешами в свойства файла. Утилита показывает MD5, SHA1 и SHA256. HashTab удобна для быстрого сравнения контрольной суммы без командной строки. Для этого нужно перейти в свойства программы, как это делалось ранее, а затем найти вкладку Хеш-суммы файлов. Важно учитывать, что программа не проверяет подпись и не подтверждает издателя. Ее основная и единственная задача — вычисление хеша. При проверке файлов важно смотреть не только на сам факт подписи, но и на издателя. Подпись неизвестной организации не дает преимуществ перед отсутствием подписи. Сертификат может быть выпущен на частное лицо или временную организацию. Для популярных программ издатель должен быть известен, а сертификат выдан публичным удостоверяющим центром.

Вопросы и ответы Наиболее популярные вопросы и ответы на них разберем ниже.

Чем подпись отличается от контрольной суммы? Подпись подтверждает издателя и целостность файла. Контрольная сумма подтверждает только целостность и только при условии, что значение получено из доверенного источника. Подпись сложнее подделать, так как для нее нужен закрытый ключ издателя.

Что означает статус "Недействительная подпись"? Статус означает, что файл изменен после подписания, сертификат не вызывает доверия или цепочка сертификатов неполная. Такой файл не стоит запускать. Причина может быть в повреждении при загрузке или в подмене файла.

Можно ли проверить подпись без интернета? Да, если сертификат и цепочка уже есть в системе. Windows может показать предупреждение о невозможности проверить отзыв сертификата. Это не всегда означает подделку, но лучше перестраховаться и дополнительно проверить источник файла.