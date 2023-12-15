Команда sfc scannow – что это, зачем нужно и как пользоваться?

Служба sfc в Windows позволяет выполнять проверку и восстановление файлов системы автоматически. Утилита может найти повреждения компонентов ОС и исправить их. Она работает через Командную строку. Для службы доступно несколько различных параметров и атрибутов. Рассмотрим, как использовать команду и дополнения к ней.

Как использовать sfc scannow в Windows? Команда sfc /scannow работает в консоли Windows. Чтобы выполнить ее, нужно запустить Командную строку с правами администратора. Для этого: 1. Введите в поиске на строке задач или в меню Пуск команду cmd 2. Найдите в результатах поиска Командную строку, кликните по ней ПКМ и выберите опцию запуска от имени администратора. 3. В открывшемся окне консоли введите команду sfc /scannow и нажмите Enter на клавиатуре. Это запустит выполнение службы. 4. Завершив работу, утилита выведет на экран результат выполнения и сообщит, были ли найдены и исправлены повреждения. 5. Перезагрузите компьютер, чтобы завершить процесс восстановления. Эта последовательность действий позволяет выполнить проверку и исправление повреждений системных файлов в Командной строке стандартным способом.

Атрибуты для команды sfc Для выполнения сервиса sfc в Windows существует несколько дополнений, которые помогают оптимизировать ее работу. Рассмотрим их подробнее. /? Выводит в окно Командной строки подробную справку о доступных атрибутах утилиты sfc.

/scannow Стандартный и наиболее распространенный атрибут. Позволяет выполнить полную проверку файлов операционной системы и сразу восстановить их, если это будет возможно. Обычно после использования команды sfc с этим параметром требуется перезагрузка ПК.

/verifyonly Дополнение позволяет выполнить полную проверку системных файлов без дальнейшего восстановления. В таком случае, завершив работу, программа сообщит, были ли найдены повреждения.

/scanfile Атрибут позволяет ограничить радиус действия службы до одного файла. Программа проверит и восстановит только его. Использовать параметр нужно с указанием полного пути к нужному файлу после знака "=". Например: /scanfile=C: \Windows\System32\ieframe. dll.

/offwindir и /offbootdir Используются в тех случаях, когда проверка установленной ОС выполняется в другой системе (например, в WinPE) или в автономном режиме. Для опции /offbootdir после знака "=" нужно указать путь к каталогу загрузки проверяемой Windows. Например: /offbootdir=C: \Windows. Для /offwindir потребуется ввести путь к корню раздела, в который установлена система. Например: /offwindir=C: \.

Как использовать дополнения? Все атрибуты для sfc нужно ставить после команды через пробел, не забывая ставить знак "/" перед каждым параметром. Например: sfc /verifyonly (позволит выполнить проверку без восстановления) sfc /scannow (выполнит поиск и устранение повреждений) sfc /scanfile=C: \Windows\System32\ieframe.dll (проверит и восстановит только указанный файл) sfc /offwindir=C: \ /offwindir=C: \Windows (выполнит проверку системы, установленной на диске "C", находясь в другой копии Windows) Атрибуты позволяют оптимизировать работу утилиты под текущую ситуацию.