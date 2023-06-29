Как выбрать видеокарту по умолчанию?

В одном компьютере часто присутствуют как дискретная видеокарта, так и встроенное в процессор видеоядро. При такой конфигурации устройства в ОС могут не всегда работать так, как удобно пользователю. На этот случай в Windows есть ряд настроек, которые могут оптимизировать и согласовать работу нескольких графических комплектующих. Рассмотрим одну из них.

Что такое видеокарта по умолчанию? Видеокарта, выбранная в качестве устройства по умолчанию, используется программами в первую очередь. Если в компьютере есть несколько видеоадаптеров и один из них имеет статус по умолчанию для определенного приложения, оно будет применять в работе именно его. Эта настройка доступна на всех последних изданиях Windows.

Зачем устанавливать видеокарту по умолчанию? Функция может быть полезна и удобна во многих случаях. Например, когда нужно, чтобы определенное приложение использовало только более производительное устройство. К подобным программам могут относиться видеоредакторы, утилиты для работы с графикой, приложения для создания анимации, компьютерные игры и многое другое. Другой сценарий использования — когда нужно определить в качестве видеокарты по умолчанию менее производительное и более энергоэффективное устройство. Такая конфигурация бывает полезна на ноутбуках, склонных к перегреву. Установив для некоторых программ встроенное в процессор видеоядро по умолчанию, можно оптимизировать работу компьютера, снизить температуру и увеличить время работы от батареи.

Как установить видеокарту по умолчанию для приложения? Выбрать графическое устройство по умолчанию для каждого приложения можно в Параметрах Windows. Для этого: 1. Перейдите в Параметры и откройте меню Система. 2. Зайдите во вкладку Дисплей, отмотайте содержимое окна вниз и щелкните на ссылку Настройки графики. 3. В разделе Настройки производительности определите вид программы, для которой нужно изменить настройки. Если выбрать вариант Приложение из Store, потребуется выбрать его из списка. Если установите пункт Классическое приложение, нужно будет найти его запускной файл (. exe), нажав обзор. Большинство программ хранят свои файлы в директориях Program Files и Program Files (x86) на системном диске C. Некоторые приложения также могут располагаться в папке AppData. Выбрав файл, кликните на кнопку Добавить. 4. Добавленная программа отобразится в списке. Выберите ее и щелкните на кнопку Параметры. 5. Выберите нужную настройку. Пункт Энергосбережение подразумевает использование встроенного в процессор видеоядра. Настройка Высокая производительность означает, что для программы всегда будет применяться дискретная (отдельная) видеокарта. По умолчанию выбран первый пункт Разрешить Windows принимать решение, который означает, что система будет сама подбирать графическое устройство для программы. 6. Кликните на кнопку Сохранить. 7. Если нужно, добавьте и настройте другие приложения. 8. Закройте окно настройки. После этого следует перезагрузить компьютер, чтобы новые настройки применились и программа начала работать в нужной конфигурации.