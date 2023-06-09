Не открывается сайт Сбербанка в Google Chrome — почему и что делать?

При попытке открытия официального сайта Сбербанка — sberbank.ru — пользователи почти всех наиболее популярных браузеров сталкиваются с сообщением о том, что «Подключение не защищено». Далее следует пояснение: «Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные». Конкретно это сообщение отображается в браузере Google Chrome:

Иногда появляется предупреждение "Подключение прервано. Попробуйте обновить страницу сейчас или позже"

Как оказалось, руководство Сбербанка решило отказаться от использования иностранных TLS-сертификатов, отвечающих за создание защищенного сеанса связи. В связи с этим Chrome (как и некоторые другие браузеры) не может определить, является ли сайт sberbank.ru безопасным для пользователя. Это происходит потому, что информация о сайте Сбербанка была удалена из базы данных тех компаний, которые выдают упомянутые цифровые TLS-сертификаты. Если точнее — TLS-сертификаты этими компаниями были просто отозваны, чтобы создать дополнительные трудности для Сбербанка. Основная причина — санкции в отношении РФ.

Мы выяснили, почему не открывается сайт Сбербанка в Хроме. Теперь рассмотрим возможные решения данной проблемы. Если не считать игнорирование от Chrome сообщения о незащищенном соединении (можно кликнуть по кнопке «Дополнительные», затем — по ссылке «Перейти на сайтsberbank.ru (небезопасно)»), возможных решений здесь всего два — использование браузера Tesla Browser (простой способ) или ручная установка российских TLS-сертификатов на компьютер (сложный способ).

Вход на сайт Сбербанка через Tesla Browser Это самый простой вариант для открытия сайта Сбербанка. Дело в том, что Tesla Browser поддерживает российские сертификаты безопасности — они встроены в браузер. Что нужно пользователю: Скачать Tesla Browser и установить его на компьютер. Войти на сайт Сбербанка и пользоваться им как и раньше. Tesla Browser создан на основе того же движка (Chromium), что и Google Chrome. Это говорит о том, что пользователь не заметит особой разницы при переходе с Хрома на Теслу. Также отметим, что все расширения, которые работают в Google Chrome, будут работать и в Tesla Browser.