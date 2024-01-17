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Инструкции 17.01.2024 1 минута

Как запустить программу SFC от имени администратора?

Простая инструкция по запуску приложения SFC от имени администратора.

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Программа SFC проверяет исправность файлов операционной системы. Когда какое-то программное обеспечение не запускается или возникают частые ошибки в работе компьютера, рекомендуется проверить исправность файлов с помощью команды SFC /scannow. Но рядовой пользователь при запуске этой команды встречается с отказом и требованием запустить проверку от имени администратора.

Несмотря на то, что утилита запускается под пользователем, который имеет права администратора, она все-равно будет требовать включения ее от имени администратора. Простой запуск командной строки CMD через комбинацию клавиш Win + R запускает ее от обычного пользователя. Это значит, что SFC в ней не будет работать и выдаст ошибку «Для использования программы sfc необходимы права администратора и выполнение сеанса консоли».

Для использования программы sfc необходимы права администратора и выполнение сеанса консоли

Инструкция по запуску команды от имени администратора:

1. Нажать на кнопку Пуск в левом нижнем углу.

2. Пролистать до пункта Служебные и развернуть его.

3. В открывшемся списке найти и нажать правой кнопкой мыши на пункт Командная строка.

Командная строка

4. Выбрать пункт Дополнительно и нажать Запуск от имени администратора.

Запуск CMD от имени администратора

Теперь в открывшейся командной строке можно запустить команду SFC для проверки файлов. Все подробности об этой функции есть в специальной статье.

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