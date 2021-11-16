Как восстановить iPhone, который завис на яблоке?

Доступные простым пользователям iPhone способы устранения такого явления, как «зависание на яблоке», могут помочь далеко не во всех ситуациях. Если проблема вызвана аппаратными неисправностями вследствие, например, падения аппарата или просачивания влаги внутрь корпуса, возможно, что предлагаемые способы устранения проблемы не помогут. Впрочем, попытка не ухудшит ситуацию.

Принудительная перезагрузка iPhone Данная процедура схожа с перезагрузкой компьютера при его зависании. Вот только у iPhone'ов нет кнопки «Reset», но принудительно перезагрузить их все же можно. Как именно это сделать, зависит от модели/поколения Apple-гаджета. Начнем сверху.

iPhone c Face ID, iPhone 8 и iPhone SE 2-го поколения К аппаратам c Face ID относятся модели iPhone X, Xs, Xr, 11, 12 и 13. Действия следующие: Нажать и сразу отпустить кнопку увеличения громкости Нажать и сразу отпустить кнопку уменьшения громкости Нажать и удерживать боковую кнопку до появления на экране логотипа Apple

iPhone 7 На данных аппаратах нужно одновременно нажать и удерживать кнопку уменьшения громкости (1) и боковую кнопку (2) до появления на дисплее логотипа Apple:

iPhone 6s, iPhone SE 1-го поколения и более ранее модели Для принудительной перезагрузки смартфонов iPhone 6s, SE (1-st Gen) и всех предыдущих моделей требуется одновременно удерживать кнопку «Домой» и боковую (iPhone 6s и более ранние модели) или верхнюю (iPhone SE 1-го поколения) кнопку до появления логотипа Apple на экране: Если принудительная перезагрузка не помогает, то дальнейшие действия потребуют наличия компьютера для устранения неполадки.

Восстановление iPhone при помощи iTunes Когда не получается восстановить iPhone, который завис на яблоке, путем принудительной перезагрузки, говорят о наличии проблем с его прошивкой (операционной системой iOS). Но это, как минимум. Возможны и аппаратные неисправности, для устранения которых смартфон придется вскрывать. Как бы там ни было, стоит попробовать восстановить аппарат путем его перевода в режим «Device Firmware Update» (DFU, т.е. режим обновления прошивки устройства) и последующей перепрошивки. От пользователя потребуется компьютер с доступом в интернет и установленная на него программа iTunes, а также USB-кабель для подключения аппарата к ПК. Все действия по восстановлению выполняются в автоматическом режиме. Единственное, что нужно сделать вручную — ввести смартфон в вышеупомянутый режим DFU. Как в и случае с принудительной перезагрузкой, это делается по-разному у разных моделей iPhone. В любом случае, сначала устанавливаем iTunes и подключаем телефон к компьютеру.

Включение режима DFU на iPhone 8 и более поздних моделях Действия следующие: Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости. Затем сразу нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости. Нажмите и удерживайте боковую кнопку до тех пор, пока на дисплее смартфона не отобразится экран входа в режим восстановления: После этого iTunes обнаружит факт подключения аппарата к компьютеру. При этом в программе отобразится сообщение «Возникла проблема с «iPhone»; его необходимо обновить или восстановить». Нажмите кнопку «Восстановить» и ожидайте завершения процедуры: В процессе восстановления iTunes будет скачивать прошивку с интернета, от скорости которого зависит продолжительность данной процедуры.

Включение режима DFU на iPhone 7 и 7 Plus У этих моделей iPhone режим восстановления включается путем одновременного нажатия и удерживания кнопки уменьшения громкости и боковой кнопки до появления экрана входа в режим DFU: Дальнейшие шаги аналогичны тем, что были приведены в предыдущей инструкции.