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Растяг экрана выполняется через настройки масштабирования в панелях управления NVIDIA, AMD или Intel.

Если параметры драйвера недоступны, помогает стороннее ПО.

В некоторых случаях достаточно настроить само меню монитора. Это работает независимо от драйверов и системы.

При использовании встроенных методов изменение масштаба действует на все приложения. Это не подходит для точечной настройки.

Возврат к стандартному виду осуществляется переключением драйвера в режим "Без масштабирования" или установкой родного разрешения.

Что такое растяг экрана? Под термином "растяг экрана" подразумевается принудительное изменение пропорций отображаемой картинки. Это приводит к тому, что изображение выходит за пределы видимой области монитора или, наоборот, сжимается до размеров, не соответствующих физическому разрешению экрана. В результате объекты на рабочем столе или в приложениях могут выглядеть вытянутыми по горизонтали или вертикали. Искажение возникает из-за несоответствия соотношения сторон источника сигнала и параметров дисплея. Чаще всего пользователи сталкиваются с этой проблемой в старых играх, которые не поддерживают широкоформатные разрешения. Также это может проявляться при подключении ноутбука к внешнему монитору. В некоторых случаях растягивание происходит намеренно, чтобы заполнить весь экран и избавиться от черных полос по краям. Однако такое изменение почти всегда ведет к потере четкости изображения и искажению картинки. Важно различать понятие растяга и простое изменение разрешения. В первом случае система или программа масштабирует готовый кадр под физическую матрицу, во втором – меняет количество генерируемых пикселей. Растяг выполняется аппаратно или программно уже после того, как кадр сформирован. Для неопытного пользователя различие не всегда очевидно, но оно важно для понимания того, какой способ изменения изображения следует выбрать. Существует два основных типа растягивания: масштабирование с сохранением пропорций и масштабирование без сохранения. Первый вариант добавляет черные рамки по бокам или сверху и снизу, второй же заполняет всю площадь экрана, но искажает геометрию. Выбор конкретного метода зависит от личных предпочтений и целей. Для работы с текстом лучше подходит первый вариант, для игр часто выбирают второй. Windows предлагает несколько уровней управления этим процессом: начиная от настроек самого монитора и заканчивая параметрами драйвера видеокарты.

Как сделать растяг экрана? Изменение размера изображения в ОС Windows можно разделить на две большие категории. Первая — использование возможностей системы и драйверов. Вторая — применение сторонних утилит. Обе категории решают главную задачу, но используются в разных сценариях.

Встроенные способы Самый простой метод – это корректировка через параметры дисплея в самой Windows. Для этого необходимо зайти в раздел Параметры экрана с помощью нажатия ПКМ по пустому месту на рабочем столе. Здесь можно выбрать разрешение. Если установить значение, которое не соответствует родному разрешению монитора, система предложит варианты масштабирования. Да, прямой настройки растяга в этом интерфейсе нет. Здесь задается только разрешение, а способ его отображения на матрице зависит от настроек видеокарты. Основные инструменты управления масштабированием находятся в панелях управления производителей графических адаптеров. Для видеокарт NVIDIA предусмотрена панель управления. Чтобы в нее перейти, нужно нажать ПКМ — Панель управления NVIDIA. Здесь нужно выбрать пункт Регулировка размера и положения рабочего стола. Далее открывается вкладка с параметрами масштабирования. Доступны четыре режима: Формат изображения, Во весь экран, Не выполнять масштабирование и Целочисленное масштабирование. Выбор полноэкранного режима приведет к тому, что изображение будет растянуто на весь монитор, независимо от заданного разрешения. Владельцы карт AMD используют приложение Radeon Settings, а Intel — Intel Graphics, с аналогичными параметрами. Кроме настроек драйвера, можно использовать параметры самого монитора. Многие современные модели имеют встроенные режимы масштабирования. Управление осуществляется через экранное меню. В разделе настроек изображения часто присутствует пункт Соотношение сторон или Масштаб. Там можно выбрать различные параметры, которые будут влиять на отображение картинки на матрице. Этот метод работает независимо от операционной системы и драйверов.

Дополнительное ПО Если встроенных возможностей недостаточно или требуется больше настроек для отдельных игр и программ, на помощь приходят сторонние программы. Они позволяют принудительно применять нужные пропорции к конкретным процессам или создавать горячие клавиши для быстрого переключения.

Carroll Carroll – это специализированная утилита для управления масштабированием окон и изображений. Программа работает на уровне системы и позволяет изменять размеры активного окна по заданным правилам. С помощью Carroll можно принудительно растянуть окно игры до полного экрана, даже если она не поддерживает нужное разрешение. Утилита уже содержит в себе готовые профили для многих игр.

ResizeEnable Это небольшая утилита, которая добавляет возможность изменения размеров любых окон, включая те, у которых эта функция отключена разработчиками. Однако для растяга экрана в играх она подходит меньше, так как ориентирована на окна приложений. Работает из трея и по сути не имеет настроек как таковых.

D3DWindower Небольшой фреймворк, который предназначен для запуска старых игр в оконном режиме с последующим растягиванием. Он эмулирует аппаратное окружение DirectX и позволяет настраивать вывод картинки. В окне программы нужно просто выбрать запущенное приложение или игру для активации оконного режима. Использование дополнительного ПО оправдано в тех случаях, когда стандартные методы не дают нужного результата. Например, некоторые версии драйверов не позволяют отключить масштабирование для определенных разрешений. Программы дают такие возможности и часто имеют поддержку горячих клавиш.

Вопросы и ответы

Почему после изменения настроек на мониторе появились черные полосы по краям? Черные полосы появляются, когда включен режим масштабирования с сохранением пропорций. Система или драйвер выводят изображение в родном разрешении источника, а остальное пространство заполняют черным цветом. Это нормальное поведение для сохранения четкости геометрии.

Влияет ли растяг экрана на производительность компьютера? Растягивание не требует дополнительных вычислительных ресурсов, так как это аппаратный процесс масштабирования. Производительность в играх не снижается, но качество картинки может ухудшиться из-за интерполяции пикселей. В некоторых случаях нагрузка на видеокарту может даже немного уменьшиться, если снижается разрешение рендеринга.

Как вернуть стандартный вид экрана? Чтобы вернуть нормальные пропорции, необходимо в настройках драйвера установить режим Без масштабирования или С сохранением пропорций. Также можно сбросить разрешение на рекомендуемое для монитора. Чаще всего это значение указано в характеристиках устройства или определяется системой автоматически.