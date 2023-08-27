Не найден необходимый драйвер носителя в Windows 11 — как исправить ошибку?

Ошибка установки Не найден необходимый драйвер может возникнуть при инсталляции Windows разных версий. Сбой встречается на Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. Он связан с неполадками при чтении данных с установочного накопителя. Если системе не удается найти драйвера для этого устройства или в его работе возникают сбои, отображается ошибка. Рассмотрим ее причины и способы решения.

Почему возникает ошибка Основные причины неполадки — проблемы с драйверами для носителя, с которого выполняется установка ОС, и повреждения файлов инсталлятора. Если системе не удается исправно получить доступ к накопителю, она выдает ошибку. Сбой также может возникать из-за неисправностей самого носителя или порта, в который он подключается.

Как исправить сбой "Не найден необходимый драйвер" В зависимости от используемого для установки носителя, способы решения неполадки будут отличаться. Разберем методы исправления ошибки для двух случаев: при инсталляции с USB-флешки и при использовании DVD-диска.

При установке с USB-флешки Флешки — наиболее популярный носитель для установки Windows. Если вы используете его и во время инсталляции возникает ошибка драйвера, попробуйте следующие способы решения: Повторно загрузите ISO-файл с сайта Microsoft и запишите его на флешку. Это часто помогает избавиться от сбоя, так как он может возникать из-за повреждений образа при копировании. Попробуйте скачать его еще раз и записать повторно.

Используйте другую программу для записи ISO-образа. Возможно утилита, которая применялась ранее, повреждала файлы установщика, что приводило к ошибке. Попробуйте воспользоваться другим приложением. Например, Rufus, WinSetupFromUSB или UltraISO.

Подключите флешку в другой разъем. Попробуйте использовать порт USB 2.0, если ранее использовался 3.0. Отличить их можно по цвету. Разъемы 2.0 изнутри окрашены в темно-серый цвет, а 3.0 — в синий. Если вы устанавливаете Windows на стационарном ПК, также стоит использовать порты материнской платы в задней части корпуса, а не разъемы передней панели. Если эти методы не помогли, можно воспользоваться дополнительными, более сложными способами решения: Загрузите драйвера для портов USB с сайта производителя материнской платы или ноутбука и скопируйте их на установочную флешку, чтобы применить в процессе инсталляции, указав системе путь к ним.

Интегрируйте драйвер для USB в ISO-обараз с помощью специальных утилит, скачав его с официального сайта производителя материнской платы или ноутбука. Не стоит также исключать возможность выхода флешки из строя. Если есть возможность, следует попробовать записать образ на другой носитель и выполнить установку с него. В ряде случаев это может помочь.

При установке с DVD-диска Если вы выполняете установку с DVD и при этом сталкиваетесь с ошибкой драйвера носителя, попробуйте повторно скачать образ с сайта Microsoft и записать его на новый диск. Это особенно актуально, если старый DVD использовался много раз, из-за чего мог повредиться. В большинстве случаев этот способ помогает избавиться от проблемы. Если он не поможет, можно прибегнуть к использованию другого дисковода или установке Windows с USB-флешки.