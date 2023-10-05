Как убрать пароль администратора на Windows?

Пароль администратора — важная часть защиты Windows, которая предотвращает доступ посторонних пользователей к системе. Однако иногда потребность в ней отпадает. В таком случае можно снять пароль админа в ОС. Рассмотрим, как это сделать.
Снятие известного пароля с локального профиля администратора
Если пароль для локальной учетной записи админа известен и не был утерян, снять его просто. Для этого можно воспользоваться разными методами. Наиболее простой — Командная строка. Найдите CMD в поиске на строке задач, кликните ПКМ и выберите пункт Запуск от имени администратора.
В открывшемся окне консоли выполните следующую команду: net user X ""
Вместо X нужно указать имя пользователя. Если в нем присутствуют пробелы, нужно взять его в кавычки. Пароль будет очищен и система перестанет требовать его для входа.
Восстановление забытого пароля локальной учетной записи
Чтобы восстановить утраченный код на новых версиях Windows, воспользуйтесь ссылкой Сброс пароля на экране входа в ОС. Для сброса пароля таким способом потребуется указать ПИН-код, а также ответить на контрольные вопросы, которые были заданы при установке защиты. После этого останется создать новый код и войти с его помощью в систему как обычно.
Сброс пароля путем замены файла utilman
Один из наиболее популярных способов восстановления утраченного пароля в Windows — замена utilman.exe. Он заключается в том, чтобы подменить запускной файл утилиты Специальные возможности на cmd.exe. Таким образом, вместо программы с дополнительными опциями будет запускаться Командная строка в полным набором функций и правами администратора. При помощи нее можно будет изменить существующий код, указав вместо него новый.
Этот метод актуален для ранних изданий Windows 10 и более старых версий ОС (Windows 7, 8, 8.1), в которых отсутствует функционал сброса с помощью контрольных вопросов, так как они не добавляются при создании пароля. Однако способ также можно использовать и в новых сборках системы, в том числе в Windows 11. С его помощью можно избежать ввода ответов на контрольные вопросы. Это позволит восстановить код в случаях, когда они забыты.
Чтобы произвести все эти операции, нужно воспользоваться Командной строкой в другой операционной системе, LiveCD, WinPE или установочном образе. Рассмотрим, как восстановить пароль путем замены файла utilman, загрузившись в инсталлятор Windows.
- Подготовьте загрузочную флешку или диск с установочным ISO-образом Windows.
- Загрузитесь с установочного носителя через Boot Menu. Для этого перезагрузите ПК и начните интенсивно нажимать на специальную клавишу, чтобы попасть в меню загрузки. В нем выберите нужный накопитель стрелками на клавиатуре и нажмите Enter. Для входа в Boot Menu могут применяться разные кнопки. Используемая клавиша зависит от производителя материнской платы или ноутбука. Наиболее часто применяются F10, F11, F8, F7 и F12, иногда может использоваться Esc.
- Когда загрузка завершится и на экране отобразится окно установщика с выбором языка, воспользуйтесь комбинацией кнопок Shift + F10, чтобы открыть Командную строку.
- В появившемся окне консоли выполните команду diskpart (чтобы запустить утилиту для работы с дисками), а затем — list volume. В списке доступных разделов определите, на каком из них находится нужная система. Запомните его букву и воспользуйтесь командой exit, чтобы выйти из DiskPart.
- Выполните move X:\windows\system32\utilman.exe, где X — буква нужного системного раздела, запомненная ранее.
- Воспользуйтесь командой copy X:\windows\system32\cmd.exe X:\windows\system32\utilman.exe, где X — буква нужного диска с Windows, чтобы произвести замену необходимых файлов.
- Закройте окно Командной строки и выполните перезагрузку ПК. После того как компьютер выключится, отключите загрузочный носитель с установщиком. Во время перезапуска система может произвести диагностику.
- Когда Windows загрузится и на экране отобразится окно входа в систему с выбором пользователя и вводом пароля, нажмите на кнопку для запуска утилиты Специальные возможности справа внизу. Вместо нее должна открыться Командная строка.
- В появившемся окне консоли выполните команду net user имя_пользователя новый_пароль, чтобы создать новый код для выбранного аккаунта. Если в названии профиля есть пробелы, его нужно взять в кавычки.
- Закройте Командную строку.
- Войдите в систему под новым паролем. Он должен начать действовать сразу. Если этого не произойдет — перезагрузите ПК и войдите повторно.
Эта последовательность действий позволит сбросить забытый пароль администратора в Windows, заменив его на новый.
Сброс пароля с аккаунта Microsoft, подключенного к Windows
Восстановить забытый пароль от профиля Microsoft, который также иногда используется для входа в Windows, можно через сайт Microsoft или при помощи специальной опции на экране входа в ОС.
Чтобы выполнить сброс через сайт, перейдите на сайт Microsoft на другом устройстве и начните вход в аккаунт стандартным способом. Когда потребуется ввести пароль, нажмите на ссылку Забыли пароль?. Затем выполните все инструкции по восстановлению доступа и создайте новый код. Используйте его для входа в Windows.
Сбросить пароль в новых версиях Windows можно и на экране входа в систему. Для этого нужно воспользоваться опцией Я забыл ссылку на пароль.