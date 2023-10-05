Как убрать пароль администратора на Windows?

Пароль администратора — важная часть защиты Windows, которая предотвращает доступ посторонних пользователей к системе. Однако иногда потребность в ней отпадает. В таком случае можно снять пароль админа в ОС. Рассмотрим, как это сделать.

Снятие известного пароля с локального профиля администратора Если пароль для локальной учетной записи админа известен и не был утерян, снять его просто. Для этого можно воспользоваться разными методами. Наиболее простой — Командная строка. Найдите CMD в поиске на строке задач, кликните ПКМ и выберите пункт Запуск от имени администратора.

В открывшемся окне консоли выполните следующую команду: net user X ""

Вместо X нужно указать имя пользователя. Если в нем присутствуют пробелы, нужно взять его в кавычки. Пароль будет очищен и система перестанет требовать его для входа.



Восстановление забытого пароля локальной учетной записи Чтобы восстановить утраченный код на новых версиях Windows, воспользуйтесь ссылкой Сброс пароля на экране входа в ОС. Для сброса пароля таким способом потребуется указать ПИН-код, а также ответить на контрольные вопросы, которые были заданы при установке защиты. После этого останется создать новый код и войти с его помощью в систему как обычно.



Сброс пароля путем замены файла utilman Один из наиболее популярных способов восстановления утраченного пароля в Windows — замена utilman.exe. Он заключается в том, чтобы подменить запускной файл утилиты Специальные возможности на cmd.exe. Таким образом, вместо программы с дополнительными опциями будет запускаться Командная строка в полным набором функций и правами администратора. При помощи нее можно будет изменить существующий код, указав вместо него новый. Этот метод актуален для ранних изданий Windows 10 и более старых версий ОС (Windows 7, 8, 8.1), в которых отсутствует функционал сброса с помощью контрольных вопросов, так как они не добавляются при создании пароля. Однако способ также можно использовать и в новых сборках системы, в том числе в Windows 11. С его помощью можно избежать ввода ответов на контрольные вопросы. Это позволит восстановить код в случаях, когда они забыты. Чтобы произвести все эти операции, нужно воспользоваться Командной строкой в другой операционной системе, LiveCD, WinPE или установочном образе. Рассмотрим, как восстановить пароль путем замены файла utilman, загрузившись в инсталлятор Windows. Подготовьте загрузочную флешку или диск с установочным ISO-образом Windows.

Загрузитесь с установочного носителя через Boot Menu. Для этого перезагрузите ПК и начните интенсивно нажимать на специальную клавишу, чтобы попасть в меню загрузки. В нем выберите нужный накопитель стрелками на клавиатуре и нажмите Enter . Для входа в Boot Menu могут применяться разные кнопки. Используемая клавиша зависит от производителя материнской платы или ноутбука. Наиболее часто применяются F10 , F11 , F8 , F7 и F12 , иногда может использоваться Esc .

. Для входа в Boot Menu могут применяться разные кнопки. Используемая клавиша зависит от производителя материнской платы или ноутбука. Наиболее часто применяются , , , и , иногда может использоваться . Когда загрузка завершится и на экране отобразится окно установщика с выбором языка, воспользуйтесь комбинацией кнопок Shift + F10, чтобы открыть Командную строку.

В появившемся окне консоли выполните команду diskpart (чтобы запустить утилиту для работы с дисками), а затем — list volume. В списке доступных разделов определите, на каком из них находится нужная система. Запомните его букву и воспользуйтесь командой exit, чтобы выйти из DiskPart.

Выполните move X:\windows\system32\utilman.exe, где X — буква нужного системного раздела, запомненная ранее.

Воспользуйтесь командой copy X:\windows\system32\cmd.exe X:\windows\system32\utilman.exe, где X — буква нужного диска с Windows, чтобы произвести замену необходимых файлов.

Закройте окно Командной строки и выполните перезагрузку ПК. После того как компьютер выключится, отключите загрузочный носитель с установщиком. Во время перезапуска система может произвести диагностику.

и выполните перезагрузку ПК. После того как компьютер выключится, отключите загрузочный носитель с установщиком. Во время перезапуска система может произвести диагностику. Когда Windows загрузится и на экране отобразится окно входа в систему с выбором пользователя и вводом пароля, нажмите на кнопку для запуска утилиты Специальные возможности справа внизу. Вместо нее должна открыться Командная строка.

В появившемся окне консоли выполните команду net user имя_пользователя новый_пароль, чтобы создать новый код для выбранного аккаунта. Если в названии профиля есть пробелы, его нужно взять в кавычки.

Закройте Командную строку .

. Войдите в систему под новым паролем. Он должен начать действовать сразу. Если этого не произойдет — перезагрузите ПК и войдите повторно. Эта последовательность действий позволит сбросить забытый пароль администратора в Windows, заменив его на новый.