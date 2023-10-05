Как снять пароль (ПИН-код) для входа в Windows?

Ввод пароля при входе в Windows, выходе из режима сна или запуске системы отнимает время, поэтому многие пользователи решают отключить его. Для этого существуют разные способы. Рассмотрим их подробнее.

Удаление ПИН-кода на вход Чтобы снять ПИН-код на вход в Windows 10 или 11, нужно изменить некоторые настройки в Параметрах. Для этого: 1. Перейдите в Параметры и откройте раздел Учетные записи. 2. Выберите вкладку Варианты входа в левой колонке. Это меню также может называться Параметры входа. 3. Найдите пункт ПИН-код для Windows в правой части окна, кликните на него ЛКМ и нажмите на кнопку Удалить.

4. Подтвердите действие и введите пароль от профиля Microsoft для снятия защиты. 5. Закройте окно настроек. ПИН-код будет снят и вход в Windows станет свободным.

Отключение пароля на вход в ОС Снять пароль на вход в систему просто. Для этого нужно отключить соответствующий параметр в окне с настройками профилей пользователей. Чтобы перейти в него, воспользуйтесь комбинацией кнопок Win + R для открытия программы Выполнить. Введите в ней команду control userpasswords2 или netplwiz и нажмите Enter. Оба варианта позволят запустить одно и то же окно настроек.

В открывшейся утилите нужно снять галочку около пункта Требовать ввод, щелкнуть Применить и ОК, после чего ввести существующий код для подтверждения действий и нажать на кнопку ОК. Блокировка будет снята и Windows перестанет требовать пароль для входа в дальнейшем.



Что делать, если в окне нет галочки? В некоторых случаях галочка Требовать вход для настройки пароля может отсутствовать в окне с конфигурацией аккаунтов. Чтобы вернуть ее, запустите Параметры, выберите раздел Учетные записи и откройте вкладку Варианты входа (Параметры входа) в боковом меню. Промотайте вниз, найдите пункт Требовать вход с помощью Windows Hello и выключите в нем настройку Разрешите вход Windows Hello. Закройте Параметры и попробуйте снять пароль через control userpasswords2 повторно. Скорее всего, нужная опция появится в окне. Если этого не произойдет, попробуйте перезагрузить компьютер.

Снятие блокировки при выходе из сна Система может требовать пароль для открытия интерфейса при выходе из режима сна. Чтобы избавиться от необходимости вводить код в таких случаях, следует изменить некоторые настройки электропитания. Для этого: 1. Запустите Панель управления, найдите в ней пункт Электропитание и откройте его. 2. Щелкните на ссылку Настройки схемы около используемой конфигурации электропитания.

3. Выберите Изменить дополнительные настройки. 4. В появившемся окне нажмите на пункт Изменить параметры, которые недоступны. 5. В списке настроек найдите строку Требовать пароль при пробуждении и измените ее значение на Нет. 6. Кликните Применить и ОК. Новые настройки будут сохранены и запуск системы при выходе из сна станет доступным без кода.

Как полностью удалить пароль аккаунта? Если вы используете локальный аккаунт Windows вместо профиля Microsoft, можно полностью удалить с него пароль при помощи стандартных средств системы. Например, через Командную строку. Для этого запустите ее с правами администратора и выполните команду net user.

В консоли отобразятся все существующие в ОС аккаунты. Воспользуйтесь командой net user X "", где X — имя пользователя. Если в нем присутствуют пробелы, нужно взять его в кавычки.

После выполнения команд пароль пользователя будет полностью снят и вход в систему под этим аккаунтом будет свободным.