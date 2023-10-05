Как снять пароль с PDF-файла — разные способы

PDF-файлы нередко защищают паролем от чтения или редактирования. Код может предотвращать нежелательное изменение содержимого или просмотр документов, которые должны быть скрыты от посторонних пользователей. Однако в некоторых случаях возникает необходимость снять защиту с файла. Рассмотрим разные способы сделать это.

Печать в файл Самый простой способ убрать защиту — перепечатать PDF в новый файл. Это позволит создать точную копию исходного документа без пароля. Для печати в файл можно воспользоваться любой программой для открытия PDF. Можно использовать не только специализированное ПО, но и браузеры, так как большинство из них также позволяют просматривать документы. Откройте файл в любом доступном приложении и воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + P, чтобы запустить окно Print. Выберите опцию печати в PDF-файл и сохраните новый документ в нужном месте. Такой способ позволит быстро убрать защиту с файла. Новый PDF будет доступен к просмотру без необходимости ввода пароля.

Программы для просмотра PDF Другой простой и доступный метод — снять пароль при помощи инструментов, встроенных в программы для просмотра или редактирования документов. Большинство популярных приложений для работы с PDF-файлами имеют функционал для создания и удаления защитного кода.

Adobe Acrobat Наиболее популярная программа для работы с PDF — Adobe Acrobat. Чтобы снять пароль с файла с помощью этой утилиты, выполните следующее: 1. Откройте нужный документ через Adobe Acrobat. 2. Выберите пункт Инструменты. 3. Перейдите в Защита, затем выберите Шифрование. 4. Выберите параметр Удалить защиту. 5. Если пароль установлен только на редактирование, укажите его в поле для ввода кода, нажмите на кнопку ОК, после чего подтвердите действие в новом окне, повторно щелкнув ОК. Если же защита стоит на открытие документа, достаточно просто кликнуть ОК. Блокировка будет снята.

Онлайн-сервисы для снятия защиты Другой простой способ — воспользоваться бесплатными онлайн-сервисами. Все они работают по схожему принципу. Пользователю нужно загрузить документ на сайт и указать пароль. Сервис снимет защиту с PDF и предоставит возможность скачать разблокированную версию.

PDF.io Большой сервис 123Apps включает в себя множество ресурсов для работы с файлами онлайн: конвертеры, редакторы, утилиты и др. Среди них — инструмент для удаления кода с PDF-документа. Чтобы воспользоваться им для снятия защиты, перейдите на его страницу и загрузите нужный файл. Укажите пароль и скачайте разблокированный документ.



SmallPDF.com SmallPDF — крупный сайт с инструментами для работы с PDF онлайн, позволяющий редактировать, конвертировать, сжимать и выполнять другие операции над документами. На нем присутствует бесплатный сервис для удаления кода блокировки с документа. Перейдите на него, выберите PDF, подтвердите действия, укажите пароль и дождитесь завершения работы утилиты. Файл будет разблокирован и незащищенная версия станет доступной к скачиванию.



Приложения для восстановления забытого пароля Все рассмотренные выше способы и программы актуальны в тех случаях, когда пароль известен. Если же код забыт, восстановить доступ к документу намного сложнее. В некоторых случаях это вовсе невозможно. Однако все же можно попробовать снять защиту. Иногда восстановить доступ удается. Для этого нужно использовать специальные программы. Например: Пасковери. Универсальная утилита для восстановления паролей. Позволяет сбрасывать защиту не только с PDF-файлов, но и с архивов, а также документов .docx, .odt и .doc. Приложение требует покупки лицензии, но имеет бесплатную версию с ограниченным функционалом. Использует мощности видеокарты для подбора утраченных паролей. Работает только на Windows.

Cisdem PDF Password Remover. Программа для восстановления потерянных кодов к PDF-документам. Позволяет найти утраченный пароль. Имеет версии для Windows и macOS. Эти программы помогут восстановить пароль при помощи метода подбора. Использовать их можно только для поиска забытого кода. Ни в коем случае не следует применять эти приложения для взлома документов в других случаях.