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Инструкции 06.10.2023 3 минуты

Как снять пароль с PDF-файла — разные способы

Инструкции по снятию пароля с PDF-файла несколькими способами

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

PDF-файлы нередко защищают паролем от чтения или редактирования. Код может предотвращать нежелательное изменение содержимого или просмотр документов, которые должны быть скрыты от посторонних пользователей. Однако в некоторых случаях возникает необходимость снять защиту с файла. Рассмотрим разные способы сделать это.

Печать в файл

Самый простой способ убрать защиту — перепечатать PDF в новый файл. Это позволит создать точную копию исходного документа без пароля. Для печати в файл можно воспользоваться любой программой для открытия PDF. Можно использовать не только специализированное ПО, но и браузеры, так как большинство из них также позволяют просматривать документы.

Откройте файл в любом доступном приложении и воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + P, чтобы запустить окно Print. Выберите опцию печати в PDF-файл и сохраните новый документ в нужном месте. Такой способ позволит быстро убрать защиту с файла. Новый PDF будет доступен к просмотру без необходимости ввода пароля.

Программы для просмотра PDF

Другой простой и доступный метод — снять пароль при помощи инструментов, встроенных в программы для просмотра или редактирования документов. Большинство популярных приложений для работы с PDF-файлами имеют функционал для создания и удаления защитного кода.

Adobe Acrobat

Наиболее популярная программа для работы с PDF — Adobe Acrobat. Чтобы снять пароль с файла с помощью этой утилиты, выполните следующее:

1. Откройте нужный документ через Adobe Acrobat.

2. Выберите пункт Инструменты.

3. Перейдите в Защита, затем выберите Шифрование.

4. Выберите параметр Удалить защиту.

5. Если пароль установлен только на редактирование, укажите его в поле для ввода кода, нажмите на кнопку ОК, после чего подтвердите действие в новом окне, повторно щелкнув ОК. Если же защита стоит на открытие документа, достаточно просто кликнуть ОК.

Блокировка будет снята.

Онлайн-сервисы для снятия защиты

Другой простой способ — воспользоваться бесплатными онлайн-сервисами. Все они работают по схожему принципу. Пользователю нужно загрузить документ на сайт и указать пароль. Сервис снимет защиту с PDF и предоставит возможность скачать разблокированную версию.

PDF.io

Большой сервис 123Apps включает в себя множество ресурсов для работы с файлами онлайн: конвертеры, редакторы, утилиты и др. Среди них — инструмент для удаления кода с PDF-документа. Чтобы воспользоваться им для снятия защиты, перейдите на его страницу и загрузите нужный файл. Укажите пароль и скачайте разблокированный документ.


SmallPDF.com

SmallPDF — крупный сайт с инструментами для работы с PDF онлайн, позволяющий редактировать, конвертировать, сжимать и выполнять другие операции над документами. На нем присутствует бесплатный сервис для удаления кода блокировки с документа. Перейдите на него, выберите PDF, подтвердите действия, укажите пароль и дождитесь завершения работы утилиты. Файл будет разблокирован и незащищенная версия станет доступной к скачиванию.


Приложения для восстановления забытого пароля

Все рассмотренные выше способы и программы актуальны в тех случаях, когда пароль известен. Если же код забыт, восстановить доступ к документу намного сложнее. В некоторых случаях это вовсе невозможно. Однако все же можно попробовать снять защиту. Иногда восстановить доступ удается. Для этого нужно использовать специальные программы. Например:

  • Пасковери. Универсальная утилита для восстановления паролей. Позволяет сбрасывать защиту не только с PDF-файлов, но и с архивов, а также документов .docx, .odt и .doc. Приложение требует покупки лицензии, но имеет бесплатную версию с ограниченным функционалом. Использует мощности видеокарты для подбора утраченных паролей. Работает только на Windows.
  • Cisdem PDF Password Remover. Программа для восстановления потерянных кодов к PDF-документам. Позволяет найти утраченный пароль. Имеет версии для Windows и macOS.

Эти программы помогут восстановить пароль при помощи метода подбора. Использовать их можно только для поиска забытого кода. Ни в коем случае не следует применять эти приложения для взлома документов в других случаях.

Заключение

Снять установленную защиту с PDF-файла несложно. Для этого существует несколько простых способов, каждый из которых может помочь сбросить пароль быстро и просто. Даже забытый код возможно восстановить в некоторых случаях.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

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