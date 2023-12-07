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Инструкции 07.12.2023 3 минуты

Как удалить лишнюю раскладку в Windows 11?

Инструкции по удалению лишней раскладки клавиатуры на Windows 10 и 11 разными способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В клавиатуре Windows 11 может появиться лишняя раскладка, например, испанская, немецкая или другая. Она может быть добавлена в систему в процессе установки — по ошибке пользователя или из-за нюансов конкретной сборки. При этом в любом варианте английская (США) раскладка есть по умолчанию, и они могут мешать друг другу.

Удаление через параметры ОС

Суть процесса одинаковая для Windows 11 и Windows 10, несмотря на небольшие различия интерфейсов. Нужно следовать инструкции:

1. Навести курсор мыши на область уведомления.

2. Кликнуть по индикатору языка.

Раскладка клавиатуры

3. Открыть Дополнительные настройки клавиатуры. Также можно сразу перейти по пути Параметры - Время и язык - Язык и регион.

4. В правой части рядом с языком, который лишний в раскладке, находится иконка троеточия — нужно нажать на нее и в контекстном меню выбрать Удалить. Если поле не активное, то нужно переместить язык ниже. Первую раскладку в списке удалить нельзя. Для этого достаточно зажать ПКМ на языке и потянуть его ниже.

Удалить раскладку клавиатуры

В результате действий лишняя раскладка будет удалена.

Использование терминала Windows

Иногда стандартные средства для удаления раскладки могут быть недоступны из-за ограничений системы. В таком случае можно использовать Windows PowerShell. Для удаления раскладки нужно:

1. Открыть Windows PowerShell от имени администратора. Например, можно ввести название терминала в поиск системы. В результате будет отображена утилита. Нужно нажать на нее левой кнопкой мыши и в контекстном меню нажать на Запуск от имени администратора.

Открыть Windows PowerShell от имени администратора

2. В терминал ввести команду Get-WinUserLanguageList и нажать клавишу ввода.

3. На экране будет отображен список установленных в системе языков. Название конкретной раскладки находится в поле LanguageTag. Например, если нужно удалить канадский английский, то язык будет помечен как en-CA. Этот индикатор понадобится для удаления.

Раскладка клавиатуры в PowerShell

4. Нужно ввести команды:

$1 = Get-WinUserLanguageList

потом:

$1.RemoveAll( { $args[0].LanguageTag -clike 'en-GB' } )

потом:

Set-WinUserLanguageList $1 -Force

Если команды введены правильно, раскладка пропадет из системы.

Использование редактора реестра

Последний способ — открыть редактор реестра и удалить в нем ненужные параметры. Для этого понадобится:

1. Перейти в меню Пуск и открыть программу Выполнить.

2. В адресную строку вбить команду regedit и нажать на клавишу ввода.

regedit

3. В редакторе перейти по пути HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload

4. В этом разделе можно найти соответствующие параметры. В правой стороне представлены языки раскладки. Они приведены в том же порядке, что и в параметрах системы.

5. Нужно нажать клавишей ПКМ по мешающему языку. В контекстном меню выбрать действие Удалить.

Удалить раскладку через реестр Windows

После удаления языка достаточно выйти и повторно зайти в систему. Другой вариант — полностью перезагрузить компьютер. После повторной загрузки системы изменения в реестре вступят в силу.

Проблема: язык доступен только в раскладке

Иногда в системе возникает сбой — лишний язык есть только в раскладке. При этом ни в параметрах системы, ни в редакторе реестра или терминале его нет. В таком случае возникают трудности при удалении.

Решить проблему можно следующим образом — добавить язык в параметры Windows 11. Для этого нужно:

1. Навести курсор на панель уведомления.

2. Кликнуть ЛКМ на язык раскладки.

3. В Параметрах нажать на Добавление языка.

4. В меню выбрать ту раскладку, которая есть в панели, но нет в Параметрах.

После этого можно приступить к удалению языка. Подойдет любой из способов, описанных выше. В результате мешающая раскладка должна исчезнуть из системы.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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