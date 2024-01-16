Как переустановить DirectX и зачем это нужно?

Переустановка DirectX может понадобится по разным причинам: появление различных ошибок типа «DSound.dll is missing», не запускаются игры, неправильная работа компонентов библиотек. Перед тем, как переустанавливать эту утилиту, необходимо узнать, что это за программа и зачем она нуждается в процедуре переустановки.
Как узнать, какая версия DirectX установлена на ПК?
Инструкция по определению версии DirectX на компьютере или ноутбуке:
1. Нажать на комбинацию клавиш Win + R.
2. В открывшемся окне прописать dxdiag. Затем нажать ОК или клавишу Enter на клавиатуре.
3. На экране высветится окно с названием Средства диагностики DirectX.
4. Во вкладке Система в самом низу можно прочитать версию DirectX.
Разные способы переустановки DirectX
Есть несколько способов переустановки DirectX:
- Через Центр обновления Windows.
- Через веб-установщик.
- С помощью программы для проверки системных файлов.
Через Центр обновления Windows
Инструкция по переустановке DirectX через Центр обновлений:
1. Нажать правой кнопкой мышки на кнопку Пуск в левом нижнем углу экрана.
2. Выбрать вкладку Параметры. Это кнопка в виде шестеренки.
3. Нажать на пункт Обновления и безопасность.
4. Нажать на кнопку Проверить наличие обновлений.
Дождаться пока система установит обновления, а затем перезагрузить компьютер
Веб-установщик DirectX
Если обновления отключены, то поможет веб-установщик. Его можно использовать, если установленный DirectX вызывает ошибки даже после обновления ОС Windows.
Инструкция по переустановке DirectX через веб-установщик:
1. Перейти на сайт Microsoft по ссылке: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=35
2. Нажать на кнопку Загрузить.
3. Нажать правой кнопкой мышки по загруженному файлу, который находится в папке Загрузки. Выбрать пункт Запустить от имени администратора.
4. Принять условия установки и отказаться от панели Bing, которую предложит установщик в следующем окне. Нажать на кнопку Далее.
5. Дождаться установки программы на компьютер. Так как в Windows 10 уже встроена технология DirectX новой версии, то при использовании веб-установщика в основном подгружаются файлы, отвечающие за открытие старых игр на ОС и их работу без ошибок.
Теперь можно перезагрузить компьютер и попробовать запустить игру.
Через программу проверки системных файлов
Инструкция по переустановке DirectX через программу проверки системных файлов:
1. Открыть командную строку от имени администратора.
2. Прописать в строке команду sfc /scannow
3. Система просканирует файлы и обнаружит ошибки. После обнаружения программа восстановит поврежденные файлы и попросит перезагрузить компьютер.
4. После перезагрузки можно снова попытаться запустить игру.
Что еще влияет на неправильную работу DirectX?
Включенный антивирус также может влиять на работу некоторых компонентов DirectX. Чтобы проверить его влияние, необходимо отключить антивирус и попытаться запустить игру или любое приложение без него.
Вирусы могут повредить программу DirectX, поэтому можно проверить компьютер на содержание вирусов любым из антивирусов или специальной утилитой Dr.Web CureIt.