Как переустановить DirectX и зачем это нужно?

Переустановка DirectX может понадобится по разным причинам: появление различных ошибок типа «DSound.dll is missing», не запускаются игры, неправильная работа компонентов библиотек. Перед тем, как переустанавливать эту утилиту, необходимо узнать, что это за программа и зачем она нуждается в процедуре переустановки.

Что такое DirectX и зачем ее устанавливают на ПК?

DirectX — это комбинация API-интерфейсов, которые взаимодействуют с играми и библиотеками мультимедиа. Эта технология позволяет игре напрямую взаимодействовать с видеокартой персонального компьютера. Она упрощает работу разработчикам игр во время оптимизации одного и того же игрового продукта под разные устройства.

Так как утилита DirectX активно участвует в управлении 3D-графикой, саундом, графикой и даже некоторыми функциями геймпада в определенных играх и программах, то ее неверная работа может привести к искажению всех перечисленных функций.

Внимание! Версии DirectX 12, 11.3, 11.4 не работают на ОС Windows 7, так как заточены только под Windows 10 и 11. Для актуальных версий Windows 10 и 11 нужен DirectX 12.

Также нужно понимать, что не все видеокарты поддерживают современные версии DirectX. Это можно узнать у производителя графического устройства через сайт, либо на коробке девайса, если она была сохранена пользователем.