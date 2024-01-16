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Инструкции 16.01.2024 3 минуты

Как переустановить DirectX и зачем это нужно?

Простая инструкция по грамотной переустановке компонентов DirectX.

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Переустановка DirectX может понадобится по разным причинам: появление различных ошибок типа «DSound.dll is missing», не запускаются игры, неправильная работа компонентов библиотек. Перед тем, как переустанавливать эту утилиту, необходимо узнать, что это за программа и зачем она нуждается в процедуре переустановки.

Что такое DirectX и зачем ее устанавливают на ПК?

DirectX — это комбинация API-интерфейсов, которые взаимодействуют с играми и библиотеками мультимедиа. Эта технология позволяет игре напрямую взаимодействовать с видеокартой персонального компьютера. Она упрощает работу разработчикам игр во время оптимизации одного и того же игрового продукта под разные устройства.

Так как утилита DirectX активно участвует в управлении 3D-графикой, саундом, графикой и даже некоторыми функциями геймпада в определенных играх и программах, то ее неверная работа может привести к искажению всех перечисленных функций.

Внимание! Версии DirectX 12, 11.3, 11.4 не работают на ОС Windows 7, так как заточены только под Windows 10 и 11. Для актуальных версий Windows 10 и 11 нужен DirectX 12.

Также нужно понимать, что не все видеокарты поддерживают современные версии DirectX. Это можно узнать у производителя графического устройства через сайт, либо на коробке девайса, если она была сохранена пользователем.

Как узнать, какая версия DirectX установлена на ПК?

Инструкция по определению версии DirectX на компьютере или ноутбуке:

1. Нажать на комбинацию клавиш Win + R.

2. В открывшемся окне прописать dxdiag. Затем нажать ОК или клавишу Enter на клавиатуре.

3. На экране высветится окно с названием Средства диагностики DirectX.

4. Во вкладке Система в самом низу можно прочитать версию DirectX.

Разные способы переустановки DirectX

Есть несколько способов переустановки DirectX:

  1. Через Центр обновления Windows.
  2. Через веб-установщик.
  3. С помощью программы для проверки системных файлов.

Через Центр обновления Windows

Инструкция по переустановке DirectX через Центр обновлений:

1. Нажать правой кнопкой мышки на кнопку Пуск в левом нижнем углу экрана.

2. Выбрать вкладку Параметры. Это кнопка в виде шестеренки.

Параметры

3. Нажать на пункт Обновления и безопасность.

Обновления и безопасность

4. Нажать на кнопку Проверить наличие обновлений.

Проверить наличие обновлений

Дождаться пока система установит обновления, а затем перезагрузить компьютер

Веб-установщик DirectX

Если обновления отключены, то поможет веб-установщик. Его можно использовать, если установленный DirectX вызывает ошибки даже после обновления ОС Windows.

Инструкция по переустановке DirectX через веб-установщик:

1. Перейти на сайт Microsoft по ссылке: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=35

2. Нажать на кнопку Загрузить.

Сайт Direct X

3. Нажать правой кнопкой мышки по загруженному файлу, который находится в папке Загрузки. Выбрать пункт Запустить от имени администратора.

Запустить от имени администратора

4. Принять условия установки и отказаться от панели Bing, которую предложит установщик в следующем окне. Нажать на кнопку Далее.

переустановка DirectX

5. Дождаться установки программы на компьютер. Так как в Windows 10 уже встроена технология DirectX новой версии, то при использовании веб-установщика в основном подгружаются файлы, отвечающие за открытие старых игр на ОС и их работу без ошибок.

установка DirectX

Теперь можно перезагрузить компьютер и попробовать запустить игру.

Через программу проверки системных файлов

Инструкция по переустановке DirectX через программу проверки системных файлов:

1. Открыть командную строку от имени администратора.

2. Прописать в строке команду sfc /scannow

sfc /scannow

3. Система просканирует файлы и обнаружит ошибки. После обнаружения программа восстановит поврежденные файлы и попросит перезагрузить компьютер.

4. После перезагрузки можно снова попытаться запустить игру.

Что еще влияет на неправильную работу DirectX?

Включенный антивирус также может влиять на работу некоторых компонентов DirectX. Чтобы проверить его влияние, необходимо отключить антивирус и попытаться запустить игру или любое приложение без него.

Вирусы могут повредить программу DirectX, поэтому можно проверить компьютер на содержание вирусов любым из антивирусов или специальной утилитой Dr.Web CureIt.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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