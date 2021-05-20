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Инструкции 16.10.2023 3 минуты

2 простых способа сделать запись экрана на Windows

Узнайте, как скачать запись экрана на компьютере со звуком. Способы, подходящие для любых версий Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Выбор программы для записи видео с экрана может поставить в тупик, особенно начинающего пользователя. Существуют множество решений – платные и бесплатные, онлайн и для ПК, встроенные в систему Windows и сторонние.

В сегодняшнем материале мы подготовили обзор двух способов сохранить происходящее на мониторе и скачать запись экрана со звуком. Первый вариант работает только на Windows 10, а второй – универсальная программа для любой ОС.

Xbox Game Bar

Xbox Game Bar – это бесплатная встроенная утилита на Windows 10. Она будет работать даже если у вас нет устройства XBox. Этот инструмент изначально предназначался для записи полноэкранных игр, поэтому его функциональность слегка специфична.

Xbox Game Bar

Как запустить:

  1. Вызвать главное меню утилиты можно с помощью комбинации WIN + G. Перед вами появятся все доступные окна: запись видео, запись аудио, производительность системы и сообщество XBox. Эти окна можно закрепить, чтобы они не сворачивались при клике по рабочему столу.
  2. Комбинация клавиш WIN + ALT + R запускает быструю запись экрана на компьютере.

Как пользоваться:

Для записи первого видео стоит сначала выставить все необходимые параметры. Впоследствии вы можете пользоваться комбинацией для быстрой записи.

  1. Выберите источники звука в соответствующем окне. Вы можете записывать системное аудио (наушники/динамики) и голос через микрофон.
  2. Откройте окно, которое вы хотите записать – браузер, программу, или игру. Обратите внимание, что утилита не записывает рабочий стол, Проводник и панель задач.
  3. Начните запись комбинацией клавиш WIN + ALT + R или кликните по соответствующей иконке в окне «Записать».
  4. Видео автоматически сохранится при нажатии кнопки «Остановить запись». Найти его можно через «Показать все записи».

Что еще есть полезного:

  • Создание скриншотов комбинацией WIN + ALT + PRTSCN.
  • Отслеживание производительности компьютера (особенно важно для игр).
  • Быстрый перенос файлов на подключенное устройство.
  • Интеграция с YouTube, Steam, Twitch, Discord.
  • Запись последних 30 секунд действий в окне, помеченном как активное.

Movavi Screen Recorder

Movavi Screen Recorder – это платный инструмент стороннего производителя Movavi. Программа совместима с ОС Windows 7, 8 и 10, а также имеет аналог для Mac. С ее помощью вы сможете записать рабочий стол, действия в приложениях, использование браузера и любое онлайн-видео со звуком. Однако программа не умеет записывать игры в полноэкранном режиме.

Movavi Screen Recorder

Как запустить:

  1. Скачайте и установите программу, следуя инструкциям установщика.
  2. Затем просто запустите утилиту двойным кликом. Вы можете её добавить в список автозапуска, и она будет появляться на панели задач при включении компьютера.

Как пользоваться:

  • Выберите область экрана, которую хотите записать – весь экран, его часть или определенное окно. Не забудьте выставить в настройках максимальную частоту кадров (60 fps) для лучшего качества видео.
  • Активируйте запись звука – системного или с микрофона – кликом по соответствующим иконкам.
  • Нажмите кнопку «Начать запись» или клавишу F10. После трехсекундного отсчёта программа начнет захват.
  • Остановите запись нажатием кнопки «Стоп». Результат можно сохранить по умолчанию в MP4 или же выбрать другой формат: AVI, WEBM, MOV, MKV, GIF или MP3.

Что еще есть полезного:

  • Запись веб-камеры поверх основного видео или без захвата экрана.
  • Захват системного аудио и звука микрофона одновременно; запись звука без захвата экрана.
  • Рисование на видео.
  • Создание скриншотов, рисование, добавление текста.
  • Экспорт на YouTube и Google Диск.
  • Отложенная запись.
  • Обрезка видео перед сохранением.

Итоги

Обе утилиты обеспечивают высокое качество видео как на ноутбуке, так и на стационарном компьютере. И дефолтное, и стороннее приложения на русском языке, что делает работу с ними гораздо проще, чем с другими программами.

Xbox Game Bar идеально подойдет для пользователей, записывающих летсплеи или другие игровые видео. Работу в программах утилита тоже запишет, но вот на большее рассчитывать не приходится. Если вы ищете приложение с большим набором функций, попробуйте скачать Movavi Screen Recorder. У программы есть бесплатная пробная версия, которая в полной мере позволяет оценить ее плюсы и полезность.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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