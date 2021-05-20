2 простых способа сделать запись экрана на Windows

Выбор программы для записи видео с экрана может поставить в тупик, особенно начинающего пользователя. Существуют множество решений – платные и бесплатные, онлайн и для ПК, встроенные в систему Windows и сторонние.

В сегодняшнем материале мы подготовили обзор двух способов сохранить происходящее на мониторе и скачать запись экрана со звуком. Первый вариант работает только на Windows 10, а второй – универсальная программа для любой ОС.

Xbox Game Bar Xbox Game Bar – это бесплатная встроенная утилита на Windows 10. Она будет работать даже если у вас нет устройства XBox. Этот инструмент изначально предназначался для записи полноэкранных игр, поэтому его функциональность слегка специфична. Как запустить: Вызвать главное меню утилиты можно с помощью комбинации WIN + G. Перед вами появятся все доступные окна: запись видео, запись аудио, производительность системы и сообщество XBox. Эти окна можно закрепить, чтобы они не сворачивались при клике по рабочему столу. Комбинация клавиш WIN + ALT + R запускает быструю запись экрана на компьютере. Как пользоваться: Для записи первого видео стоит сначала выставить все необходимые параметры. Впоследствии вы можете пользоваться комбинацией для быстрой записи. Выберите источники звука в соответствующем окне. Вы можете записывать системное аудио (наушники/динамики) и голос через микрофон. Откройте окно, которое вы хотите записать – браузер, программу, или игру. Обратите внимание, что утилита не записывает рабочий стол, Проводник и панель задач. Начните запись комбинацией клавиш WIN + ALT + R или кликните по соответствующей иконке в окне «Записать». Видео автоматически сохранится при нажатии кнопки «Остановить запись». Найти его можно через «Показать все записи». Что еще есть полезного: Создание скриншотов комбинацией WIN + ALT + PRTSCN.

Отслеживание производительности компьютера (особенно важно для игр).

Быстрый перенос файлов на подключенное устройство.

Интеграция с YouTube, Steam, Twitch, Discord.

Запись последних 30 секунд действий в окне, помеченном как активное.

Movavi Screen Recorder Movavi Screen Recorder – это платный инструмент стороннего производителя Movavi. Программа совместима с ОС Windows 7, 8 и 10, а также имеет аналог для Mac. С ее помощью вы сможете записать рабочий стол, действия в приложениях, использование браузера и любое онлайн-видео со звуком. Однако программа не умеет записывать игры в полноэкранном режиме. Как запустить: Скачайте и установите программу, следуя инструкциям установщика. Затем просто запустите утилиту двойным кликом. Вы можете её добавить в список автозапуска, и она будет появляться на панели задач при включении компьютера. Как пользоваться: Выберите область экрана, которую хотите записать – весь экран, его часть или определенное окно. Не забудьте выставить в настройках максимальную частоту кадров (60 fps) для лучшего качества видео.

Активируйте запись звука – системного или с микрофона – кликом по соответствующим иконкам.

Нажмите кнопку «Начать запись» или клавишу F10. После трехсекундного отсчёта программа начнет захват.

Остановите запись нажатием кнопки «Стоп». Результат можно сохранить по умолчанию в MP4 или же выбрать другой формат: AVI, WEBM, MOV, MKV, GIF или MP3. Что еще есть полезного: Запись веб-камеры поверх основного видео или без захвата экрана.

Захват системного аудио и звука микрофона одновременно; запись звука без захвата экрана.

Рисование на видео.

Создание скриншотов, рисование, добавление текста.

Экспорт на YouTube и Google Диск.

Отложенная запись.

Обрезка видео перед сохранением.