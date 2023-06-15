У драйвера Realtek горит восклицательный знак — что делать?

В работе драйверов в Windows могут возникать сбои. Нередко они касаются устройств от Realtek, сетевых адаптеров и звуковых карт. Обычно при появлении ошибок драйвера в диспетчере устройств начинает отображаться восклицательный знак около строки с названием устройства.

Почему горит восклицательный знак возде драйвера? Восклицательный знак появляется при возникновении неполадок в работе драйвера. Они могут возникать по следующим причинам: Несовместимость установленного издания драйвера с используемой версией ОС.

Использование стандартного системного драйвера, который не подходит устройству.

Повреждение файлов драйвера. Разберем несколько основных методов устранения неполадок.

Обновление драйвера Наиболее простой способ решения — выполнение обновления драйвера встроенными средствами Windows. Чтобы произвести его, нужно открыть диспетчер устройств любым способом. Например, через поиск на строке задач. В списке оборудования найдите проблемное устройство и кликните на него дважды. В открывшемся окне перейдите во вкладку Драйвер и нажмите Обновить драйвер. Откроется мастер обновления. В нем выберите пункт Автоматический поиск. По окончанию процесса выполните перезагрузку ПК.

Загрузка драйвера Другой способ — установка новой версии драйвера. Чтобы выполнить ее, нужно загрузить компонент с официального сайта производителя. Перейдите на сайт Realtek, найдите используемую модель и скачайте подходящую версию ПО. Вместо этого можно найти драйвер через поиск в интернете по полному названию модели или ID оборудования. После загрузки установите его из файла и перезагрузите компьютер.

Установка драйвера специальными утилитами Существует множество программ для автоматической установки драйверов в Windows. Они позволяют избежать ручного поиска и инсталляции компонентов для оборудования. Приложения самостоятельно находят, скачивают и устанавливают необходимые драйвера. К самым популярным программам такого вида относятся DriverHub, Snappy Driver Installer, IObit Driver Booster и другие. С их помощью можно не только сэкономить время, но и получить сразу все необходимые драйвера для компьютера.