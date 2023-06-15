У драйвера Realtek горит восклицательный знак — что делать?

В работе драйверов в Windows могут возникать сбои. Нередко они касаются устройств от Realtek, сетевых адаптеров и звуковых карт. Обычно при появлении ошибок драйвера в диспетчере устройств начинает отображаться восклицательный знак около строки с названием устройства.
Почему горит восклицательный знак возде драйвера?
Восклицательный знак появляется при возникновении неполадок в работе драйвера. Они могут возникать по следующим причинам:
- Несовместимость установленного издания драйвера с используемой версией ОС.
- Использование стандартного системного драйвера, который не подходит устройству.
- Повреждение файлов драйвера.
Разберем несколько основных методов устранения неполадок.
Обновление драйвера
Наиболее простой способ решения — выполнение обновления драйвера встроенными средствами Windows. Чтобы произвести его, нужно открыть диспетчер устройств любым способом. Например, через поиск на строке задач. В списке оборудования найдите проблемное устройство и кликните на него дважды. В открывшемся окне перейдите во вкладку Драйвер и нажмите Обновить драйвер.
Откроется мастер обновления. В нем выберите пункт Автоматический поиск. По окончанию процесса выполните перезагрузку ПК.
Загрузка драйвера
Другой способ — установка новой версии драйвера. Чтобы выполнить ее, нужно загрузить компонент с официального сайта производителя. Перейдите на сайт Realtek, найдите используемую модель и скачайте подходящую версию ПО. Вместо этого можно найти драйвер через поиск в интернете по полному названию модели или ID оборудования. После загрузки установите его из файла и перезагрузите компьютер.
Установка драйвера специальными утилитами
Существует множество программ для автоматической установки драйверов в Windows. Они позволяют избежать ручного поиска и инсталляции компонентов для оборудования. Приложения самостоятельно находят, скачивают и устанавливают необходимые драйвера. К самым популярным программам такого вида относятся DriverHub, Snappy Driver Installer, IObit Driver Booster и другие. С их помощью можно не только сэкономить время, но и получить сразу все необходимые драйвера для компьютера.
Установка сетевого драйвера
Сетевые адаптеры и модули Wi-Fi — распространенные устройства Realtek. Если проблемы возникли с драйверами на них, Интернет может не работать. В таком случае невозможно скачать их из сети или воспользоваться утилитой для автоматической загрузки, так как таким программам также требуется доступ в Интернет. Тогда можно использовать диск, который мог идти в комплекте к оборудованию. Если же его нет или дисковод на компьютере отсутствует, можно воспользоваться утилитой 3DPNet.
Программа 3DPNet позволяет устанавливать драйвера для сетевого оборудования без доступа к Интернету. Утилита содержит файлы для большинства распространенных моделей плат и адаптеров Wi-Fi. Чтобы воспользоваться приложением, загрузите его с официального сайта на другом ПК или смартфоне и перенесите на компьютер, имеющий проблемы с Интернетом. Запустите программу, выберите нужное устройство и кликните по нему в списке, чтобы начать инсталляцию драйвера. Проследуйте шагам мастера установки и перезагрузите компьютер.