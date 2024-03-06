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Инструкции 03.08.2023 3 минуты

ReadyBoost — что это, как работает, как включить?

Полезные сведения о технологии ReadyBoost на Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Функция ReadyBoost появилась в операционных системах Windows Vista. Это программная технология, предназначенная для ускорения дисковых операций на компьютерах, на которых установлены жесткие диски, за счет использования одного или нескольких флэш-накопителей в качестве кэширующих устройств. Сразу отметим, что в случае с твердотельными SSD-накопителями использование ReadyBoost не окажет никакого влияния на производительность ПК.

Как работает ReadyBoost?

Как известно, для ускорения передачи данных между диском и оперативной памятью используется файл подкачки. Это, по сути, и есть кэш или буфер обмена, в котором временно хранятся данные, наиболее часто используемые операционной системой. Предназначение технологии ReadyBoost аналогичное, только вместо жесткого диска ею используются мощности внешнего флэш-накопителя.

Но если в системе и так присутствует файл подкачки, зачем нужна функция ReadyBoost? Все дело в том, что у жестких дисков (HDD) гораздо выше задержка при случайном доступе к информации. На практике, это особенно заметно в случаях, когда системе требуется считать множество мелких файлов, которые, к тому же, разбросаны по поверхности диска (фрагментированные данные). Важно здесь то, что задержка возникает не в самом процессе считывания данных, а при перемещении считывающей головки HDD.

Флэш-накопители, как известно, считывающей головки не имеют, а потому они производительнее жестких дисков при случайном доступе к информации. Отсюда следует и то, что использование технологии ReadyBoost для кэширования данных более выгодно с точки зрения скорости доступа к ним, нежели использование в аналогичных целях файла подкачки. Однако мы не хотим сказать, что одно заменяет другое. Файл подкачки и ReadyBoost могут использоваться операционной системой параллельно.

Что нужно знать перед активацией ReadyBoost?

Активировать функцию ReadyBoost несложно, но перед выполнением этой задачи не будет лишним ознакомиться со следующими моментами:

  • Технология ReadyBoost, как и в случае с файлом подкачки, создает на диске файл (в данном случае — ReadyBoost.sfcache) с определенным пользователем размером. Занятое им пространство нельзя будет использовать для хранения данных.
  • Для использования устройства в качестве кэша под ReadyBoost оно должно быть отформатировано с использованием файловой системы (ФС) FAT32, NTFS или exFAT. Для устройств с FAT32 размер кэша под ReadyBoost может составлять до 4 гигабайт, для устройств с ФС NTFS или exFAT — до 32 гигабайт.
  • При необходимости под ReadyBoost можно задействовать одновременно несколько флэш-носителей. Но суммарный объем кэша не может превышать 256 гигабайт. Данная возможность доступна в ОС Windows 7 и выше (в Vista можно использовать только 1 устройство).
  • В качестве устройства под использование технологией ReadyBoost могут использоваться не только стандартные USB-флешки, но и SD-карты памяти от мобильных устройств, которые также являются флэш-накопителями.
  • В основном старые, но встречаются и современные устройства, которые не поддерживают данную технологию (обычно по причине низкой скорости записи/чтения).
  • Если в компьютере используются SSD-накопители, тогда нет смысла в активации ReadyBoost, ведь они работают гораздо быстрей флэшек и карт памяти. Системы с SSD-дисками даже не нуждаются в использовании файла-подкачки (если того не требует конкретное приложение).
  • Вместе с тем, технология ReadyBoost позволяет задействовать для кэширования данных и сами SSD-накопители, т.к. они тоже обладают флэш-памятью. Это полезно для тех пользователей, которые устанавливают операционную систему на жесткий диск (например, с целью снижения нагрузки на SSD), а файлы хранят на SSD-накопителе.

Теперь можно приступать к активации ReadyBoost.

Как включить ReadyBoost?

Задача решается в несколько кликов мышью:

  • Если в системе активна функция автозапуска для съемных дисков, то при подключении флешки к ПК отобразится окно, в котором следует кликнуть по кнопке Ускорить работу системы:

Окно автозапуска

  • Если автозапуск отключен, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по названию флэш-накопителя в Проводнике, выбрать в контекстном меню пункт Свойства, а затем — в новом окне — перейти во вкладку ReadyBoost:

Открытие вкладки с настройками ReadyBoost

  • Во вкладке ReadyBoost переводим переключатель в положение Использовать это устройства, задаем при помощи ползунка объем дискового пространства под использование технологией ReadyBoost и нажимаем кнопку ОК.

Активация ReadyBoost

На этом все.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

2 отзыва

ильдар

вечер добрый! у меня даже нет такого под меню после нажатия, просто пишет, что данное устройство не возможно использовать для руди буст

СигмаБой

У вас есть конфигурация SSD+HDD? ReadyBoost довольно старый и может не помочь в вашем случае. Например, откройте ReadyBoost на машине с SSD. Он покажет вам: «Это устройство не может быть использовано для ReadyBoost. ReadyBoost не включен, потому что этот компьютер достаточно быстрый, чтобы обеспечить дополнительные преимущества». Сообщение.
Это означает, что машина уже настолько быстра, что ReadyBoost не сможет дать многого
У вас есть конфигурация SSD+HDD? ReadyBoost довольно старый и может не помочь в вашем случае. Например, откройте ReadyBoost на машине с SSD. Он покажет вам: «Это устройство не может быть использовано для ReadyBoost. ReadyBoost не включен, потому что этот компьютер достаточно быстрый, чтобы обеспечить дополнительные преимущества». Сообщение.
Это означает, что машина уже настолько быстра, что ReadyBoost не сможет дать многого