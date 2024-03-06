ReadyBoost — что это, как работает, как включить?

Функция ReadyBoost появилась в операционных системах Windows Vista. Это программная технология, предназначенная для ускорения дисковых операций на компьютерах, на которых установлены жесткие диски, за счет использования одного или нескольких флэш-накопителей в качестве кэширующих устройств. Сразу отметим, что в случае с твердотельными SSD-накопителями использование ReadyBoost не окажет никакого влияния на производительность ПК.

Как работает ReadyBoost?

Как известно, для ускорения передачи данных между диском и оперативной памятью используется файл подкачки. Это, по сути, и есть кэш или буфер обмена, в котором временно хранятся данные, наиболее часто используемые операционной системой. Предназначение технологии ReadyBoost аналогичное, только вместо жесткого диска ею используются мощности внешнего флэш-накопителя.

Но если в системе и так присутствует файл подкачки, зачем нужна функция ReadyBoost? Все дело в том, что у жестких дисков (HDD) гораздо выше задержка при случайном доступе к информации. На практике, это особенно заметно в случаях, когда системе требуется считать множество мелких файлов, которые, к тому же, разбросаны по поверхности диска (фрагментированные данные). Важно здесь то, что задержка возникает не в самом процессе считывания данных, а при перемещении считывающей головки HDD.

Флэш-накопители, как известно, считывающей головки не имеют, а потому они производительнее жестких дисков при случайном доступе к информации. Отсюда следует и то, что использование технологии ReadyBoost для кэширования данных более выгодно с точки зрения скорости доступа к ним, нежели использование в аналогичных целях файла подкачки. Однако мы не хотим сказать, что одно заменяет другое. Файл подкачки и ReadyBoost могут использоваться операционной системой параллельно.