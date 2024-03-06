ReadyBoost — что это, как работает, как включить?

Функция ReadyBoost появилась в операционных системах Windows Vista. Это программная технология, предназначенная для ускорения дисковых операций на компьютерах, на которых установлены жесткие диски, за счет использования одного или нескольких флэш-накопителей в качестве кэширующих устройств. Сразу отметим, что в случае с твердотельными SSD-накопителями использование ReadyBoost не окажет никакого влияния на производительность ПК.
Как работает ReadyBoost?
Как известно, для ускорения передачи данных между диском и оперативной памятью используется файл подкачки. Это, по сути, и есть кэш или буфер обмена, в котором временно хранятся данные, наиболее часто используемые операционной системой. Предназначение технологии ReadyBoost аналогичное, только вместо жесткого диска ею используются мощности внешнего флэш-накопителя.
Но если в системе и так присутствует файл подкачки, зачем нужна функция ReadyBoost? Все дело в том, что у жестких дисков (HDD) гораздо выше задержка при случайном доступе к информации. На практике, это особенно заметно в случаях, когда системе требуется считать множество мелких файлов, которые, к тому же, разбросаны по поверхности диска (фрагментированные данные). Важно здесь то, что задержка возникает не в самом процессе считывания данных, а при перемещении считывающей головки HDD.
Флэш-накопители, как известно, считывающей головки не имеют, а потому они производительнее жестких дисков при случайном доступе к информации. Отсюда следует и то, что использование технологии ReadyBoost для кэширования данных более выгодно с точки зрения скорости доступа к ним, нежели использование в аналогичных целях файла подкачки. Однако мы не хотим сказать, что одно заменяет другое. Файл подкачки и ReadyBoost могут использоваться операционной системой параллельно.
Что нужно знать перед активацией ReadyBoost?
Активировать функцию ReadyBoost несложно, но перед выполнением этой задачи не будет лишним ознакомиться со следующими моментами:
- Технология ReadyBoost, как и в случае с файлом подкачки, создает на диске файл (в данном случае — ReadyBoost.sfcache) с определенным пользователем размером. Занятое им пространство нельзя будет использовать для хранения данных.
- Для использования устройства в качестве кэша под ReadyBoost оно должно быть отформатировано с использованием файловой системы (ФС) FAT32, NTFS или exFAT. Для устройств с FAT32 размер кэша под ReadyBoost может составлять до 4 гигабайт, для устройств с ФС NTFS или exFAT — до 32 гигабайт.
- При необходимости под ReadyBoost можно задействовать одновременно несколько флэш-носителей. Но суммарный объем кэша не может превышать 256 гигабайт. Данная возможность доступна в ОС Windows 7 и выше (в Vista можно использовать только 1 устройство).
- В качестве устройства под использование технологией ReadyBoost могут использоваться не только стандартные USB-флешки, но и SD-карты памяти от мобильных устройств, которые также являются флэш-накопителями.
- В основном старые, но встречаются и современные устройства, которые не поддерживают данную технологию (обычно по причине низкой скорости записи/чтения).
- Если в компьютере используются SSD-накопители, тогда нет смысла в активации ReadyBoost, ведь они работают гораздо быстрей флэшек и карт памяти. Системы с SSD-дисками даже не нуждаются в использовании файла-подкачки (если того не требует конкретное приложение).
- Вместе с тем, технология ReadyBoost позволяет задействовать для кэширования данных и сами SSD-накопители, т.к. они тоже обладают флэш-памятью. Это полезно для тех пользователей, которые устанавливают операционную систему на жесткий диск (например, с целью снижения нагрузки на SSD), а файлы хранят на SSD-накопителе.
Теперь можно приступать к активации ReadyBoost.
Как включить ReadyBoost?
Задача решается в несколько кликов мышью:
- Если в системе активна функция автозапуска для съемных дисков, то при подключении флешки к ПК отобразится окно, в котором следует кликнуть по кнопке Ускорить работу системы:
- Если автозапуск отключен, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по названию флэш-накопителя в Проводнике, выбрать в контекстном меню пункт Свойства, а затем — в новом окне — перейти во вкладку ReadyBoost:
- Во вкладке ReadyBoost переводим переключатель в положение Использовать это устройства, задаем при помощи ползунка объем дискового пространства под использование технологией ReadyBoost и нажимаем кнопку ОК.
На этом все.