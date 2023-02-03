«‎Р7-Офис»: какой вариант лучше подойдет корпоративным клиентам?

«‎Р7-Офис» — платформа для совместной работы с документами, таблицами и презентациями. Также там можно завести корпоративную почту, общаться с коллегами по видеосвязи, планировать дела и контролировать сделки с клиентами.

«‎Р7-Офис» идеально подходит для малого, среднего и крупного бизнеса — для всех есть свои варианты использования с подходящим набором функций и разными ценами.

Сегодня поговорим о вариантах для крупного бизнеса. Итак, что можно выбрать. В первую очередь, нужно определиться, как планируется использовать Р7-Офис: только как офлайн редактор документов, таблиц и презентаций. Или как инструмент совместной работы с чатом, ВКС, проектами и так далее.

Выбираем подходящий вариант «Р7-Офис». Десктопная версия . Программа, которая устанавливается на рабочие компьютеры сотрудников. В составе самое необходимое — набор офисных редакторов.

. Программа, которая устанавливается на рабочие компьютеры сотрудников. В составе самое необходимое — набор офисных редакторов. «‎Р7-Офис. Корпоративный сервер “Базовый” + десктопный продукт Р7-Офис Профессиональный» . Позволяет хранить корпоративные данные на собственном сервере компании и открывает к ним доступ только по локальной сети. Включает офлайн-приложение с офисными редакторами и органайзером.

. Позволяет хранить корпоративные данные на собственном сервере компании и открывает к ним доступ только по локальной сети. Включает офлайн-приложение с офисными редакторами и органайзером. «‎Р7-Офис. Корпоративный сервер “Оптимальный” + десктопная версия Р7-Офис Профессиональный». Расширенный вариант поставки: в серверную версию входит еще и модуль корпоративной видеоконференцсвязи. Также включает офлайн-приложение для работы с офисными редакторами и органайзером. Или, если свои мощности не нужны: «‎Облачный Р7-Офис» — SaaS-платформа, которая позволяет работать с данными в любом месте, где есть подключение к интернету. При выбоер стоит исходить из потребностей организации. Рассмотрим несколько сценариев:

Сценарий № 1 Самая главная функция — офисные редакторы. В этом случае можно выбрать десктопную версию, чтобы не тратиться на лишние опции.

«Р7-Офис». Десктопная версия Десктопная версия работает в офлайн-режиме. Это программа, которую нужно установить на рабочие компьютеры сотрудников. В составе самое необходимое — набор офисных редакторов. Текстовый редактор — инструмент для создания текстовых файлов. Поддерживает привычные функции для работы с текстом: форматирование, вставку изображений, построение несложных таблиц и диаграмм. Редактор таблиц — здесь можно создавать сложные таблицы, включая сводные, использовать формулы для расчетов, строить графики и систематизировать данные компании. Редактор презентаций — инструмент для создания простых и понятных бизнес-презентаций. Можно работать с документами формата PPTX, созданные в других сервисах.

Сценарий № 2 В приоритете безопасность критически важных данных — часто актуально для больших компаний. Оптимальный выбор — «‎Р7-Офис Корпоративный сервер “Базовый” + десктоп-версия». Данные будут храниться на внутреннем сервере организации. Внешний доступ к ним можно полностью закрыть, — это сократит риск утечки информации.

«‎Р7-Офис. Корпоративный сервер “Базовый” + десктоп-версия»: преимущества и что внутри Этот вариант работает онлайн на корпоративном сервере. Есть возможность совместной работы внутри локальной сети. Также есть отдельное офлайн-приложение с офисными редакторами и органайзером — его устанавливают на рабочие компьютеры сотрудников. Чтобы работать с ним, подключение к сети не потребуется. В составе: Редактор документов . Внутри него — функции по созданию и оформлению документов. Есть режим совместной работы. Полностью совместим с форматами MS Office (DOC, DOCX), OpenDocument (ODT).

. Внутри него — функции по созданию и оформлению документов. Есть режим совместной работы. Полностью совместим с форматами MS Office (DOC, DOCX), OpenDocument (ODT). Редактор таблиц . Позволяет автоматизировать сложные вычисления, анализировать данные, строить таблицы и диаграммы. Есть режим совместной работы. Полностью совместим с форматами MS Office (XLS, XLSX), OpenDocument (ODS).

. Позволяет автоматизировать сложные вычисления, анализировать данные, строить таблицы и диаграммы. Есть режим совместной работы. Полностью совместим с форматами MS Office (XLS, XLSX), OpenDocument (ODS). Редактор презентаций . Позволяет оформить важную информацию в виде понятных презентаций. Допускает совместную работу. Полностью совместим с форматами MS Office (PPT, PPTX), OpenDocument (ODP).

. Позволяет оформить важную информацию в виде понятных презентаций. Допускает совместную работу. Полностью совместим с форматами MS Office (PPT, PPTX), OpenDocument (ODP). Вкладка «Проекты»‎ . Помогает планировать рабочее время. В нем можно ставить задачи и назначать за них ответственных. Есть функция учета рабочего времени, которое тратится на выполнение той или иной задачи.

. Помогает планировать рабочее время. В нем можно ставить задачи и назначать за них ответственных. Есть функция учета рабочего времени, которое тратится на выполнение той или иной задачи. CRM . Система, в которой можно отслеживать этапы сделок с клиентами и контролировать статистику продаж.

. Система, в которой можно отслеживать этапы сделок с клиентами и контролировать статистику продаж. Почта . В «Р7-Офис»‎ есть сервис электронной почты. В нем можно подключить специальный корпоративный домен. Он входит в стоимость сервиса. Также можно подключить и ящики с общедоступными доменам — типа “gmail” и “yandex”.

. В «Р7-Офис»‎ есть сервис электронной почты. В нем можно подключить специальный корпоративный домен. Он входит в стоимость сервиса. Также можно подключить и ящики с общедоступными доменам — типа “gmail” и “yandex”. Календарь. В нем можно планировать время: фиксировать задачи и время рабочих встреч. Также в него можно занести дни рождения коллег — чтобы не забыть их поздравить. Также как и в облачной версии, здесь есть модуль «Люди» — в нем можно настроить права доступа к файлам для всей организации. В «Сообществе» можно сделать базу знаний и настроить онлайн-коммьюнити внутри компании. Для этого есть вкладка создания форумов, возможность публиковать новости и делиться объявлениями. В этой версии «‎Р7-Офис» также можно смотреть видео, открывать изображения и аудио. Поддерживаются все популярные форматы файлов — AVI, MPEG, MP3, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF, BMP. Плюсы поставки для бизнеса и государственных учреждений: Решение безопасно — данные хранятся на корпоративном сервере и распространяются только по локальной сети.

Полностью соответствует требованиям российского законодательства, которые предъявляют к программному обеспечению.

Совместим с операционными системами семейств АLT и ROSA Linux, Astra Linux, РЕД ОС и другими. Офисный пакет работает в Windows, Ubuntu, Debian, Ubuntu и других ОС семейства Linux.«‎Р7-Офис.

Сценарий № 3 Нужно и защитить данные, и обеспечить возможность полного общения в режиме онлайн. Оптимальный вариант — «‎Р7-Офис Корпоративный сервер “Оптимальный” + десктоп-версия». В ней есть все функции платформы + корпоративный мессенджер и сервис для видео- и аудио-конференций.

‎Р7-Офис. Корпоративный сервер “Оптимальный” + десктоп-версия»: преимущества и что внутри Он схож по функционалу с предыдущим вариантом. Также работает онлайн на корпоративном сервере, а офлайн-приложение с офисными редакторами и органайзером устанавливают на рабочие компьютеры сотрудников. Важное отличие — здесь есть модуль «Команда» — для общения в видео, аудио и текстовом формате. Он работает через локальную сеть. Вот, что в составе модуля: Корпоративный мессенджер — поддерживает текстовые сообщения и медиафайлы. Есть личные и групповые чаты. Можно отключать уведомления и посмотреть, когда и кем было просмотрено сообщение.

— поддерживает текстовые сообщения и медиафайлы. Есть личные и групповые чаты. Можно отключать уведомления и посмотреть, когда и кем было просмотрено сообщение. Видео- и аудиозвонки — личные и групповые. Можно записывать и сохранять беседу, звонить на внутренние номера учреждения и на внешние телефоны. Есть функция демонстрации экрана.

— личные и групповые. Можно записывать и сохранять беседу, звонить на внутренние номера учреждения и на внешние телефоны. Есть функция демонстрации экрана. Контакты и статусы пользователей — есть поиск сотрудников по Ф. И. О, можно сделать быстрый звонок из меню поиска, перейти в чат или профиль контакта.

— есть поиск сотрудников по Ф. И. О, можно сделать быстрый звонок из меню поиска, перейти в чат или профиль контакта. Онлайн-конференции — сервис для полноценных совещаний в онлайн-формате. Можно подключать аппаратные устройства для конференц-связи. В этой поставке — полный набор функций «‎Р7-Офис». Сохраняется совместимость с основными ОС и форматами файлов, а также конфиденциальность и безопасность данных. Сервис соответствует требованиям отраслевого законодательства о ПО.

Сценарий № 4 Важна работа в режиме онлайн и с любого устройства. В этом случае подойдет облачная версия «‎Р7-Офис», которая избавит от привязки к рабочему месту. В ней легко масштабировать виртуальный офис и подключать к нему новых сотрудников.