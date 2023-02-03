«‎Р7-Офис»: какой вариант лучше подойдет корпоративным клиентам?

«Р7-Офис» — платформа для совместной работы с документами, таблицами и презентациями. Также там можно завести корпоративную почту, общаться с коллегами по видеосвязи, планировать дела и контролировать сделки с клиентами.
«Р7-Офис» идеально подходит для малого, среднего и крупного бизнеса — для всех есть свои варианты использования с подходящим набором функций и разными ценами.
Сегодня поговорим о вариантах для крупного бизнеса. Итак, что можно выбрать. В первую очередь, нужно определиться, как планируется использовать Р7-Офис: только как офлайн редактор документов, таблиц и презентаций. Или как инструмент совместной работы с чатом, ВКС, проектами и так далее.
Выбираем подходящий вариант
- «Р7-Офис». Десктопная версия. Программа, которая устанавливается на рабочие компьютеры сотрудников. В составе самое необходимое — набор офисных редакторов.
- «Р7-Офис. Корпоративный сервер “Базовый” + десктопный продукт Р7-Офис Профессиональный». Позволяет хранить корпоративные данные на собственном сервере компании и открывает к ним доступ только по локальной сети. Включает офлайн-приложение с офисными редакторами и органайзером.
- «Р7-Офис. Корпоративный сервер “Оптимальный” + десктопная версия Р7-Офис Профессиональный». Расширенный вариант поставки: в серверную версию входит еще и модуль корпоративной видеоконференцсвязи. Также включает офлайн-приложение для работы с офисными редакторами и органайзером.
Или, если свои мощности не нужны:
- «Облачный Р7-Офис» — SaaS-платформа, которая позволяет работать с данными в любом месте, где есть подключение к интернету.
При выбоер стоит исходить из потребностей организации. Рассмотрим несколько сценариев:
Сценарий № 1
Самая главная функция — офисные редакторы. В этом случае можно выбрать десктопную версию, чтобы не тратиться на лишние опции.
«Р7-Офис». Десктопная версия
Десктопная версия работает в офлайн-режиме. Это программа, которую нужно установить на рабочие компьютеры сотрудников. В составе самое необходимое — набор офисных редакторов.
Текстовый редактор — инструмент для создания текстовых файлов. Поддерживает привычные функции для работы с текстом: форматирование, вставку изображений, построение несложных таблиц и диаграмм.
Редактор таблиц — здесь можно создавать сложные таблицы, включая сводные, использовать формулы для расчетов, строить графики и систематизировать данные компании.
Редактор презентаций — инструмент для создания простых и понятных бизнес-презентаций. Можно работать с документами формата PPTX, созданные в других сервисах.
Сценарий № 2
В приоритете безопасность критически важных данных — часто актуально для больших компаний. Оптимальный выбор — «Р7-Офис Корпоративный сервер “Базовый” + десктоп-версия». Данные будут храниться на внутреннем сервере организации. Внешний доступ к ним можно полностью закрыть, — это сократит риск утечки информации.
«Р7-Офис. Корпоративный сервер “Базовый” + десктоп-версия»: преимущества и что внутри
Этот вариант работает онлайн на корпоративном сервере. Есть возможность совместной работы внутри локальной сети. Также есть отдельное офлайн-приложение с офисными редакторами и органайзером — его устанавливают на рабочие компьютеры сотрудников. Чтобы работать с ним, подключение к сети не потребуется. В составе:
- Редактор документов. Внутри него — функции по созданию и оформлению документов. Есть режим совместной работы. Полностью совместим с форматами MS Office (DOC, DOCX), OpenDocument (ODT).
- Редактор таблиц. Позволяет автоматизировать сложные вычисления, анализировать данные, строить таблицы и диаграммы. Есть режим совместной работы. Полностью совместим с форматами MS Office (XLS, XLSX), OpenDocument (ODS).
- Редактор презентаций. Позволяет оформить важную информацию в виде понятных презентаций. Допускает совместную работу. Полностью совместим с форматами MS Office (PPT, PPTX), OpenDocument (ODP).
- Вкладка «Проекты». Помогает планировать рабочее время. В нем можно ставить задачи и назначать за них ответственных. Есть функция учета рабочего времени, которое тратится на выполнение той или иной задачи.
- CRM. Система, в которой можно отслеживать этапы сделок с клиентами и контролировать статистику продаж.
- Почта. В «Р7-Офис» есть сервис электронной почты. В нем можно подключить специальный корпоративный домен. Он входит в стоимость сервиса. Также можно подключить и ящики с общедоступными доменам — типа “gmail” и “yandex”.
- Календарь. В нем можно планировать время: фиксировать задачи и время рабочих встреч. Также в него можно занести дни рождения коллег — чтобы не забыть их поздравить.
Также как и в облачной версии, здесь есть модуль «Люди» — в нем можно настроить права доступа к файлам для всей организации. В «Сообществе» можно сделать базу знаний и настроить онлайн-коммьюнити внутри компании. Для этого есть вкладка создания форумов, возможность публиковать новости и делиться объявлениями.
В этой версии «Р7-Офис» также можно смотреть видео, открывать изображения и аудио. Поддерживаются все популярные форматы файлов — AVI, MPEG, MP3, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF, BMP.
Плюсы поставки для бизнеса и государственных учреждений:
- Решение безопасно — данные хранятся на корпоративном сервере и распространяются только по локальной сети.
- Полностью соответствует требованиям российского законодательства, которые предъявляют к программному обеспечению.
- Совместим с операционными системами семейств АLT и ROSA Linux, Astra Linux, РЕД ОС и другими. Офисный пакет работает в Windows, Ubuntu, Debian, Ubuntu и других ОС семейства Linux.«Р7-Офис.
Сценарий № 3
Нужно и защитить данные, и обеспечить возможность полного общения в режиме онлайн. Оптимальный вариант — «Р7-Офис Корпоративный сервер “Оптимальный” + десктоп-версия». В ней есть все функции платформы + корпоративный мессенджер и сервис для видео- и аудио-конференций.
Р7-Офис. Корпоративный сервер “Оптимальный” + десктоп-версия»: преимущества и что внутри
Он схож по функционалу с предыдущим вариантом. Также работает онлайн на корпоративном сервере, а офлайн-приложение с офисными редакторами и органайзером устанавливают на рабочие компьютеры сотрудников. Важное отличие — здесь есть модуль «Команда» — для общения в видео, аудио и текстовом формате. Он работает через локальную сеть.
Вот, что в составе модуля:
- Корпоративный мессенджер — поддерживает текстовые сообщения и медиафайлы. Есть личные и групповые чаты. Можно отключать уведомления и посмотреть, когда и кем было просмотрено сообщение.
- Видео- и аудиозвонки — личные и групповые. Можно записывать и сохранять беседу, звонить на внутренние номера учреждения и на внешние телефоны. Есть функция демонстрации экрана.
- Контакты и статусы пользователей — есть поиск сотрудников по Ф. И. О, можно сделать быстрый звонок из меню поиска, перейти в чат или профиль контакта.
- Онлайн-конференции — сервис для полноценных совещаний в онлайн-формате. Можно подключать аппаратные устройства для конференц-связи.
В этой поставке — полный набор функций «Р7-Офис». Сохраняется совместимость с основными ОС и форматами файлов, а также конфиденциальность и безопасность данных. Сервис соответствует требованиям отраслевого законодательства о ПО.
Сценарий № 4
Важна работа в режиме онлайн и с любого устройства. В этом случае подойдет облачная версия «Р7-Офис», которая избавит от привязки к рабочему месту. В ней легко масштабировать виртуальный офис и подключать к нему новых сотрудников.
«Облачный Р7-Офис»: что внутри
В составе «Облачного Р7-Офиса» включено несколько модулей. Они помогают решать задачи бизнеса и государственных учреждений:
- Редактор текстов. Позволяет сотрудникам совместно создавать и редактировать документы. Редактор универсален, работает со всеми распространёнными форматами — DOC, DOCX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML, EPUB. В него можно загружать внешние файлы.
- Редактор таблиц. Инструмент для совместной работы с электронными таблицами, включая сводные. Здесь можно проводить вычисления, строить диаграммы и выполнять сортировку данных. Редактор универсален, работает со всеми распространенными форматами электронных таблиц — XLS, XLSX, ODS, CSV, PDF.
- Редактор презентаций. Позволяет создавать информативные и эффектные презентации. Здесь также есть режим совместной работы. Поддерживает все популярные форматы — PPT, PPTX, ODP.
- Органайзер. Инструмент для управления проектами. Позволяет следить за выполнением задач, строить диаграммы Ганта, настраивать иерархию заданий и выполнять другие действия, которые связаны с проджект-менеджментом.
- CRM. Система управления продажами и отношениями с клиентами. Ее легко настроить и вести клиентскую базу, формировать отчеты о продажах.
- Почта. Онлайн-сервис для работы с электронными письмами. Можно подключать несколько доменных имен. Интегрирован со всеми модулями «Р7-Офис» для совместной работы;
- Календарь. Инструмент для управления рабочим временем. Позволяет планировать события. Можно настроить импорт событий из других календарей, интегрирован с другими модулями «Р7-Офис».
В «Облачном Р7-Офис» есть еще несколько вкладок. «Люди» отвечает за выдачу прав доступа к контенту. «Сообщество» — портал, где можно делиться новостями компании, настроить вкладку «Форумы» для неформального общения и организовать корпоративную базу знаний. «Команда» — модуль видеоконференцсвязи для общения в формате видео, аудио и текстового чата.
Также в сервисе можно открывать видео и изображения, прослушивать аудиофайлы. Облачный «Р7-Офис» поддерживает все популярные форматы файлов — AVI, MPEG, MP3, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF, BMP.
Несколько плюсов для бизнеса:
- Прост в использовании. Платформой можно пользоваться сразу после покупки подписки — без установки приложений.
- Кроссплатформенный — можно работать на любых компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах.
- Всегда актуален — разработчики периодически обновляют функционал сервиса.
- Соответствует требованиям российского законодательства, которые предъявляются к программному обеспечению.
|«Р7-Офис». Десктопная версия
|«Р7-Офис. Корпоративный сервер “Базовый” + десктопный продукт Р7-Офис Профессиональный»
|«Р7-Офис. Корпоративный сервер “Оптимальный” + десктопная версия Р7-Офис Профессиональный»
|Облачный Р7-Офис
|Как работает?
|Работает только офлайн
|Работает только в локальной сети. Это значит, что работать в программе можно онлайн, но только с рабочего компьютера, который подключен к корпоративному серверу
|Работает только в локальной сети. Это значит, что работать в программе можно онлайн, но только с рабочего компьютера, который подключен к корпоративному серверу
|Работает онлайн
|Где хранятся данные?
|На ОС, на которую установлена десктопная версия
|В локальной сети компании
|В локальной сети компании
|В безопасном облаке
|Что входит?
Редакторы текстов
Редактор таблиц
Редактор презентаций
Органайзер
Медиаплеер
Галерея
Редактор текстов
Редактор таблиц
Редактор презентаций
Почта
Органайзер
CRM
Календарь
Люди
Сообщество
Редактор текстов
Редактор таблиц
Редактор презентаций
Почта
Органайзер
CRM
Календарь
Люди
Сообщество
Мессенджер
Команда
Редактор текстов
Редактор таблиц
Редактор презентаций
Почта
Органайзер
CRM
Календарь
Люди
Сообщество
Мессенджер
Команда
|Сколько стоит?
|5 000 рублей в год
|7 400 рублей в год
|7 800 рублей в год
|4 999 рублей в год