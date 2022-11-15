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Инструкции 20.01.2021 5 минут

Руководство по работе с макросами в Р7-Офис

Краткое руководство по написанию макросов в редакторе Р7-Офис с рабочими примерами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Макросы в редакторах Р7-Офис – это скрипты, с помощью которых можно автоматизировать рутинные операции с разными типами документов. В  макросах используется синтаксис языка JavaScript и скрипты API Генератора документов, поэтому макросы поддерживают методы, доступные в JavaScriptи методы, которые поддерживает Генератор  документов.

Вы можете добавлять в документы свои собственные макросы (поддерживаются все типы документов: текстовые документы, электронные таблицы, презентации), редактировать их и сохранять, чтобы сделать работу с документами еще проще и удобнее.

Начало работы с макросами

Макрос – это функция JavaScript, связанная с документом. Самая простая функция, при запуске вставляющая в документ текст "Hello world!", выглядит следующим образом:

(function()

{

  var oDocument = Api.GetDocument();

  var oParagraph = Api.CreateParagraph(); oParagraph.AddText("Hello world!"); oDocument.InsertContent([oParagraph]);

}) ();

В интерфейсе десктопных редакторов это выглядит так:

Редактор макросов в Р7-Офис1

Для доступа к макросу, откройте или создайте документ нужного типа, нажмите кнопку плагинов и выберите Макросы. Откроется окно макросов. Нажмите Создать и введите ваш код скрипта в окно с правой стороны. Когда закончите, нажмите Выполнить для запуска кода в документе.

Вы также можете переименовать ваш макрос для того, чтобы отличать его от других в случае, если в документе несколько макросов, либо удалить ненужные.

Написание собственных макросов

Теперь, когда вы знаете, как работают макросы, давайте попробуем написать собственный макрос. К примеру, у нас есть таблица, в которой нужно раскрасить строки в разные цвета: нечётные строки в зелёный, а чётные в красный. В таблице 200 строк (если делать всё вручную, это займёт немало времени) и столбцы от A до S.

  1. Откройте десктопные редакторы и создайте новую таблицу.
  2. Откройте плагины и выберите Макросы. Откроется окно макросов.
  3. Нажмите Создать.
  4. Создастся базовый шаблон функции,в который можно вставить нужный код:

(function()

{

// . . .ваш код здесь. . .

})();

Что нужно для выполнения нашей задачи:

  • Сначала нужно получить текущий лист с помощью метода GetActiveSheet:
  • Затем создадим цикл,который пройдёт от первого до последней строки таблицы:

for(vari = 1; i < 200; i += 2) {

}

  • Теперь зададим две переменных: одну для нечётных строк, вторую для чётных:

varrow0dd = i, rowEven = i + 1;

  • Теперь мы можем раскрасить нечётные и чётные строки в нужные цвета. Установим эти цвета с помощью метода CreateColorFromRGB. Диапазон ячеек внутри ряда можно получить с помощью метода GetRange, цвет для нечётных строк устанавливается так:

oWorksheet.GetRange("A" + rowOdd + ":S" + row0dd) .SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(118, 190, 39));

  • То же самое для чётных строк, но цвет будет другим:

oWorksheet.GetRange("A" + rowEven + ":S" + rowEven).SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(186, 56, 46));

Давайте подведём итог и запишем весь код:

(function()

{

  var oWorksheet = Api.GetActiveSheet();

  for (var i = 1; i < 200; i += 2) {

  var rowOdd = i, rowEven = i + 1

  oWorksheet.GetRange("A" + rowOdd + ":S" + rowOdd).SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(118, 190, 39)); oWorksheet.GetRange("A" + rowEven + ":S" + rowEven).SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(186, 56, 46));

}

})();

Вставьте код из примера выше в окно макросов и нажмите Выполнить. Строки таблицы с 1 по 200 будут раскрашены в разные цвета менее чем за секунду.

Конвертация макросов MS VBA

Макросы в редакторах отличаются от макросов, используемых в программах Microsoft, поскольку в программных продуктах Microsoft и спользуется скриптовый язык Visual Basic для приложений(VBA).Язык JavaScript является более гибким и может использоваться на любой платформе(что важно, поскольку наши редакторы доступны на разных платформах).

Это может быть причиной определённых неудобств в том случае,если до этого вы работали с Microsoft Office с использованием макросов, поскольку они несовместимы с макросами на JavaScript. Однако вы можете сконвертировать ваши старые макросы и использовать их с новыми редакторами.

Это не сложный процесс. Рассмотрим пример:

Sub Example()

Dim myRange

Dim result

Dim Run As Long

For Run = 1 To 3 Select Case Run Case 1

result = "=SUM(A1:A100)"

Case 2

result = "=SUM(A1:A300)"

Case 3

result = "=SUM(A1:A25)"

End Select

ActiveSheet.range("B" & Run) = result Next Run

End Sub

Макрос выше считает сумму значений из трёх диапазонов ячеек столбца A и помещает результат в три ячейки столбца B.

Всё то же самое можно выполнить с помощью макросов JavaScript, код будет выглядеть почти идентично и легко читаем, если вы знаете и Visual Basic для приложений и JavaScript:

(function()

{

Api.GetActiveSheet().GetRange("A2").SetBold(true); Api.GetActiveSheet().GetRange("B4").SetFontColor(Api.CreateColorFromRGB(255, 0, 0));

Api.GetActiveSheet().GetRange("B3").SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(0, 0, 250));

}) ();

Таким же образом можно сконвертировать любой другой скрипт, написанный на Visual Basic для приложений,в код JavaScript, который будет совместим с нашими редакторами.

Полезные примеры макросов

Примеры на этой странице продемонстрируют использование макросов и дадут возможность сравнить макросы, написанные на JavaScript,с макросами, написанными на Microsoft Visual Basic для приложений, чтобы вы могли увидеть разницу и понять, как можно сконвертировать уже имеющиеся макросы.

Запись данных в ячейку таблицы

В этом примере мы запишем данные(фразу "Hello world") в ячейку, находящуюся в четвёртом столбце третьего ряда:

(function()

{

Api.GetActiveSheet().GetRange("C4").SetValue("Hello world");

})();

Объединение и отмена объединения ячеек выбранного диапазона

В этом примере мы объединим ячейки одного диапазона и отменим объединение ячеек другого диапазона:

(function()

{

Api.GetActiveSheet().GetRange("A1:B3").Merge(true); Api.GetActiveSheet().GetRange("A1:B3").UnMerge();

}) ();

Установка ширины столбца

В этом примере мы установим ширину второго столбца("B"):

(function()

{

Api.GetActiveSheet().SetColumnWidth(1, 25);

}) ();

Форматирование диапазона как таблицы

В этом примере мы отформатируем диапазон ячеек в таблицу:

(function()

{

Api.GetActiveSheet().FormatAsTable("A1:D10");

}) ();

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

10 отзывов

Анна

Кто подскажет скрипт для того, чтобы суммировались не посчитанные цифры, а то что отображено на экране?

Александр

в VBA Microsoft Excel есть UserForm для создания форм, где можно создать поля для ввода значений, списки, кнопки и т.д.. Интересно при создании макросов в Р7 есть что-то подобное?

Галина

Как написать код= Сохранить определенный лист в новой книге в формате csv или docx с именем, которое формируется из ячейки A1; A2 и A3 копируемого листа

Максим

а на питоне макросы писать можно?
вопрос не праздный, я начал учить питон чтобы писать для компаса, а тут еще JS учить.

Александр

Господи! За что? А можно пожалуйста оставить VBA?

Андрей

Нет! Мы легких путей не ищем!!!

Павел

"Однако вы можете сконвертировать ваши старые макросы и использовать их с новыми редакторами... код будет выглядеть почти идентично и легко читаем, если вы знаете и Visual Basic для приложений и JavaScript"...
Гм... И где здесь конвертация? Типа, если знаете и VBA, и JS, то легко сможете переписать свои макросы?.. шутники...

Алексей

Здравствуйте. Поправьте пожалуйста пример кода на JS в разделе "КОНВЕРТАЦИЯ МАКРОСОВ MS VBA" (или это такой прикол? Потролить потенциальных пользователей... типа "ну как то так, мы сами хз... ))) вместо условных переходов кейсами вот вам жирный цветной текст")

Юрий

Я конечно не спец по Java, но по-моему скрипт ниже не "считает сумму значений из трёх диапазонов ячеек столбца A и помещает результат в три ячейки столбца B."
По некоторым другим примерам у меня тоже подозрение в правильности.
(function()
{
Api.GetActiveSheet().GetRange("A2").SetBold(true); Api.GetActiveSheet().GetRange("B4").SetFontColor(Api.CreateColorFromRGB(255, 0, 0));
Api.GetActiveSheet().GetRange("B3").SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(0, 0, 250));
}) ();

Алексей

Это такой толстый троллинг потенциальных пользователей... типа "ну как то так, мы сами хз... ))) вместо условных переходов кейсами вот вам жирный цветной текст") ))))