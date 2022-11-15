Руководство по работе с макросами в Р7-Офис

Макросы в редакторах Р7-Офис – это скрипты, с помощью которых можно автоматизировать рутинные операции с разными типами документов. В макросах используется синтаксис языка JavaScript и скрипты API Генератора документов, поэтому макросы поддерживают методы, доступные в JavaScriptи методы, которые поддерживает Генератор документов.

Вы можете добавлять в документы свои собственные макросы (поддерживаются все типы документов: текстовые документы, электронные таблицы, презентации), редактировать их и сохранять, чтобы сделать работу с документами еще проще и удобнее.

Начало работы с макросами Макрос – это функция JavaScript, связанная с документом. Самая простая функция, при запуске вставляющая в документ текст "Hello world!", выглядит следующим образом: (function() { var oDocument = Api.GetDocument(); var oParagraph = Api.CreateParagraph(); oParagraph.AddText("Hello world!"); oDocument.InsertContent([oParagraph]); }) (); В интерфейсе десктопных редакторов это выглядит так: 1 Для доступа к макросу, откройте или создайте документ нужного типа, нажмите кнопку плагинов и выберите Макросы. Откроется окно макросов. Нажмите Создать и введите ваш код скрипта в окно с правой стороны. Когда закончите, нажмите Выполнить для запуска кода в документе. Вы также можете переименовать ваш макрос для того, чтобы отличать его от других в случае, если в документе несколько макросов, либо удалить ненужные.

Написание собственных макросов Теперь, когда вы знаете, как работают макросы, давайте попробуем написать собственный макрос. К примеру, у нас есть таблица, в которой нужно раскрасить строки в разные цвета: нечётные строки в зелёный, а чётные в красный. В таблице 200 строк (если делать всё вручную, это займёт немало времени) и столбцы от A до S. Откройте десктопные редакторы и создайте новую таблицу. Откройте плагины и выберите Макросы. Откроется окно макросов. Нажмите Создать. Создастся базовый шаблон функции,в который можно вставить нужный код: (function() { // . . .ваш код здесь. . . })(); Что нужно для выполнения нашей задачи: Сначала нужно получить текущий лист с помощью метода GetActiveSheet:

Затем создадим цикл,который пройдёт от первого до последней строки таблицы: for(vari = 1; i < 200; i += 2) { } Теперь зададим две переменных: одну для нечётных строк, вторую для чётных: varrow0dd = i, rowEven = i + 1; Теперь мы можем раскрасить нечётные и чётные строки в нужные цвета. Установим эти цвета с помощью метода CreateColorFromRGB. Диапазон ячеек внутри ряда можно получить с помощью метода GetRange, цвет для нечётных строк устанавливается так: oWorksheet.GetRange("A" + rowOdd + ":S" + row0dd) .SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(118, 190, 39)); То же самое для чётных строк, но цвет будет другим: oWorksheet.GetRange("A" + rowEven + ":S" + rowEven).SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(186, 56, 46)); Давайте подведём итог и запишем весь код: (function() { var oWorksheet = Api.GetActiveSheet(); for (var i = 1; i < 200; i += 2) { var rowOdd = i, rowEven = i + 1 oWorksheet.GetRange("A" + rowOdd + ":S" + rowOdd).SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(118, 190, 39)); oWorksheet.GetRange("A" + rowEven + ":S" + rowEven).SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(186, 56, 46)); } })(); Вставьте код из примера выше в окно макросов и нажмите Выполнить. Строки таблицы с 1 по 200 будут раскрашены в разные цвета менее чем за секунду.

Конвертация макросов MS VBA Макросы в редакторах отличаются от макросов, используемых в программах Microsoft, поскольку в программных продуктах Microsoft и спользуется скриптовый язык Visual Basic для приложений(VBA).Язык JavaScript является более гибким и может использоваться на любой платформе(что важно, поскольку наши редакторы доступны на разных платформах). Это может быть причиной определённых неудобств в том случае,если до этого вы работали с Microsoft Office с использованием макросов, поскольку они несовместимы с макросами на JavaScript. Однако вы можете сконвертировать ваши старые макросы и использовать их с новыми редакторами. Это не сложный процесс. Рассмотрим пример: Sub Example() Dim myRange Dim result Dim Run As Long For Run = 1 To 3 Select Case Run Case 1 result = "=SUM(A1:A100)" Case 2 result = "=SUM(A1:A300)" Case 3 result = "=SUM(A1:A25)" End Select ActiveSheet.range("B" & Run) = result Next Run End Sub Макрос выше считает сумму значений из трёх диапазонов ячеек столбца A и помещает результат в три ячейки столбца B. Всё то же самое можно выполнить с помощью макросов JavaScript, код будет выглядеть почти идентично и легко читаем, если вы знаете и Visual Basic для приложений и JavaScript: (function() { Api.GetActiveSheet().GetRange("A2").SetBold(true); Api.GetActiveSheet().GetRange("B4").SetFontColor(Api.CreateColorFromRGB(255, 0, 0)); Api.GetActiveSheet().GetRange("B3").SetFillColor(Api.CreateColorFromRGB(0, 0, 250)); }) (); Таким же образом можно сконвертировать любой другой скрипт, написанный на Visual Basic для приложений,в код JavaScript, который будет совместим с нашими редакторами.