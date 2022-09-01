Программа требует права администратора для запуска — что это значит?

Иногда при запуске программ или при попытке воспользоваться какой-либо ее функцией на экране отображается ошибка о необходимости предоставления ей (программе) прав администратора. Обычно это означает, что запускаемое приложение или ее отдельная функция пытается:

Считать значения или внести изменения в критические настройки/параметры операционной системы, например — добавление/удаление записей в реестре или создание новых задач в «Планировщике заданий»;

Получить доступ к каким-либо данным на диске, доступ к которым запрещен для учетных записей, не имеющих статус администраторских.

Принудительно завершить работу какого-либо запущенного процесса, остановить или внести изменения в параметры запуска системной службы.

Запустить системное приложение или службу, для запуска/работы которых также требуются права администратора.

В всех случаях (без учета различных нюансов) доступ блокируется либо со стороны самой системы, либо со стороны администратора компьютера, т.е. владельца администраторской учетной записи. Решить проблему можно двумя способами:

Если доступ блокируется операционной системой, а учетная запись пользователя имеет статус администраторской, то программу следует запускать от имени администратора (дело в том, что некоторые приложения в целях безопасности не запускаются от имени администратора даже из-под учетной записи такового). Запустить программу от имени другого пользователя компьютера, учетная запись которого имеет статус администраторской. Сработает только в том случае, если администратор предоставит пароль от своей учетной записи.

Рассмотрим все на примере Windows 11.

Запуск программ от имени администратора Здесь все очень просто: Кликните по запускаемой программе или ее ярлыку на рабочем столе правой кнопкой мыши, затем выберите в контекстном меню пункт «Показать дополнительные параметры»: Откроется расширенное контекстное меню — выберите в нем пункт «Запуск от имени администратора»: Готово. Чтобы постоянно не проделывать вышеописанные действия, можно указать системе всегда запускать программу от имени администратора. Для этого: Откройте окно свойств запускаемой программы, выбрав в контекстном меню пункт «Свойства» либо нажав комбинацию клавиш «Alt + Enter» после выделения значка/ярлыка приложения мышкой. В окне свойств откройте вкладку «Совместимость», затем установите галочку напротив элемента «Запускать программу от имени администратора» и нажмите «ОК»: На этом все.