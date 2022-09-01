Программа требует права администратора для запуска — что это значит?

Иногда при запуске программ или при попытке воспользоваться какой-либо ее функцией на экране отображается ошибка о необходимости предоставления ей (программе) прав администратора. Обычно это означает, что запускаемое приложение или ее отдельная функция пытается:
- Считать значения или внести изменения в критические настройки/параметры операционной системы, например — добавление/удаление записей в реестре или создание новых задач в «Планировщике заданий»;
- Получить доступ к каким-либо данным на диске, доступ к которым запрещен для учетных записей, не имеющих статус администраторских.
- Принудительно завершить работу какого-либо запущенного процесса, остановить или внести изменения в параметры запуска системной службы.
- Запустить системное приложение или службу, для запуска/работы которых также требуются права администратора.
В всех случаях (без учета различных нюансов) доступ блокируется либо со стороны самой системы, либо со стороны администратора компьютера, т.е. владельца администраторской учетной записи. Решить проблему можно двумя способами:
- Если доступ блокируется операционной системой, а учетная запись пользователя имеет статус администраторской, то программу следует запускать от имени администратора (дело в том, что некоторые приложения в целях безопасности не запускаются от имени администратора даже из-под учетной записи такового).
- Запустить программу от имени другого пользователя компьютера, учетная запись которого имеет статус администраторской. Сработает только в том случае, если администратор предоставит пароль от своей учетной записи.
Рассмотрим все на примере Windows 11.
Запуск программ от имени администратора
Здесь все очень просто:
- Кликните по запускаемой программе или ее ярлыку на рабочем столе правой кнопкой мыши, затем выберите в контекстном меню пункт «Показать дополнительные параметры»:
- Откроется расширенное контекстное меню — выберите в нем пункт «Запуск от имени администратора»:
- Готово.
Чтобы постоянно не проделывать вышеописанные действия, можно указать системе всегда запускать программу от имени администратора. Для этого:
- Откройте окно свойств запускаемой программы, выбрав в контекстном меню пункт «Свойства» либо нажав комбинацию клавиш «Alt + Enter» после выделения значка/ярлыка приложения мышкой.
- В окне свойств откройте вкладку «Совместимость», затем установите галочку напротив элемента «Запускать программу от имени администратора» и нажмите «ОК»:
На этом все.
Запуск программы от имени другого пользователя
Как отмечалось выше, данный способ сработает в случае, если известно имя и пароль от учетной записи администратора компьютера. Действия следующие:
- Нажмите и удерживайте клавишу «Shift», а затем выполните первый шаг из предыдущей инструкции.
- В отобразившемся контекстном меню должен появиться дополнительный пункт — «Запуск от имени другого пользователя» — выберите его:
- Откроется новое окно, в которое нужно вписать имя учетной записи администратора и пароль от нее, затем нажать кнопку «ОК»:
Готово.