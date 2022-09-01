SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.04.2026 2 минуты

Программа требует права администратора для запуска — что это значит?

Почему программа требует права администратора для запуска? Как запустить программу от имени администратора?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Иногда при запуске программ или при попытке воспользоваться какой-либо ее функцией на экране отображается ошибка о необходимости предоставления ей (программе) прав администратора. Обычно это означает, что запускаемое приложение или ее отдельная функция пытается:

  • Считать значения или внести изменения в критические настройки/параметры операционной системы, например — добавление/удаление записей в реестре или создание новых задач в «Планировщике заданий»;
  • Получить доступ к каким-либо данным на диске, доступ к которым запрещен для учетных записей, не имеющих статус администраторских.
  • Принудительно завершить работу какого-либо запущенного процесса, остановить или внести изменения в параметры запуска системной службы.
  • Запустить системное приложение или службу, для запуска/работы которых также требуются права администратора.

В всех случаях (без учета различных нюансов) доступ блокируется либо со стороны самой системы, либо со стороны администратора компьютера, т.е. владельца администраторской учетной записи. Решить проблему можно двумя способами:

  1. Если доступ блокируется операционной системой, а учетная запись пользователя имеет статус администраторской, то программу следует запускать от имени администратора (дело в том, что некоторые приложения в целях безопасности не запускаются от имени администратора даже из-под учетной записи такового).
  2. Запустить программу от имени другого пользователя компьютера, учетная запись которого имеет статус администраторской. Сработает только в том случае, если администратор предоставит пароль от своей учетной записи.

Рассмотрим все на примере Windows 11.

Запуск программ от имени администратора

Здесь все очень просто:

  1. Кликните по запускаемой программе или ее ярлыку на рабочем столе правой кнопкой мыши, затем выберите в контекстном меню пункт «Показать дополнительные параметры»:

Показать дополнительные параметры

  1. Откроется расширенное контекстное меню — выберите в нем пункт «Запуск от имени администратора»:

Запуск от имени администратора

  1. Готово.

Чтобы постоянно не проделывать вышеописанные действия, можно указать системе всегда запускать программу от имени администратора. Для этого:

  1. Откройте окно свойств запускаемой программы, выбрав в контекстном меню пункт «Свойства» либо нажав комбинацию клавиш «Alt + Enter» после выделения значка/ярлыка приложения мышкой.
  2. В окне свойств откройте вкладку «Совместимость», затем установите галочку напротив элемента «Запускать программу от имени администратора» и нажмите «ОК»:

Всегда запускать программу от имени администратора

На этом все.

Запуск программы от имени другого пользователя

Как отмечалось выше, данный способ сработает в случае, если известно имя и пароль от учетной записи администратора компьютера. Действия следующие:

  1. Нажмите и удерживайте клавишу «Shift», а затем выполните первый шаг из предыдущей инструкции.
  2. В отобразившемся контекстном меню должен появиться дополнительный пункт — «Запуск от имени другого пользователя» — выберите его:

Запуск программы от имени другого пользователя

  1. Откроется новое окно, в которое нужно вписать имя учетной записи администратора и пароль от нее, затем нажать кнопку «ОК»:

Ввод пароля от учетной записи

Готово.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Читайте также

Запуск программы от администратора — что это и зачем нужно?
Запуск программы от администратора — что это и зачем нужно?

Полезные советы и инструкции по запуску программ от имени администратора в Windows.

Данная установка запрещена политикой, заданной системным администратором — как исправить?
Данная установка запрещена политикой, заданной системным администратором — как исправить?

Инструкции по устранению ошибки "Данная установка запрещена политикой, заданной системным администратором".

Как запустить программу SFC от имени администратора?
Как запустить программу SFC от имени администратора?

Простая инструкция по запуску приложения SFC от имени администратора.

Обсуждение статьи