Почему процессор всегда работает на низкой частоте и что делать?

Центральный процессор — очень важная часть любого современного компьютера, ноутбука, моноблока и даже смартфона. От него зависит стабильность и скорость работы системы, запущенных приложений и игр. Поэтому важно отдавать предпочтение процессору высоким количеством ядер и потоков, подходящей частотой и совместимым с блоком питания энергопотреблением.

В случае с готовыми сборками ПК и ноутбуками, следует отталкиваться лишь от тех задач, которые они должны выполнять. Однако не всегда заявленная тактовая частота процессора (количество операций, выполняемое центральным процессором за одну секунду) соответствует реальной. Почему так происходит, с чем связано и как исправить данную проблему?

Особенности процессора Автономность и компактность таких устройств, как ноутбуки и моноблоки, вынуждают производителей устанавливать процессоры с урезанной частотой. Условный Ryzen 7 5700U, устанавливаемый в ноутбуки, может выдать максимальную тактовую частоту 4300 МГц. Вполне неплохая частота даже для ПК. Однако фактически он будет работать на базовой частоте 1800 МГц. Почему так происходит? Главная причина — отсутствие качественного охлаждения. Большой башенный кулер или система жидкостного охлаждения просто не поместится в маленький корпус ноутбука, а небольшие кулеры не смогут отвести достаточное количество тепла от процессора, работающего на полную мощность. Еще одна причина — энергопотребление. Чем оно выше, тем меньше ноутбук сможет проработать от аккумулятора. 15-20 минут работы без подключения к сети — не совсем то, чего хочется ожидать от ноутбука. Исходя из рабочих задач для ноутбуков и моноблоков, установка урезанных процессоров вполне оправдана. Строго не рекомендуется ускорять работу урезанного процессора, последствия могут быть крайне неприятными.

Программные проблемы Для персонального компьютера нет особого смысла устанавливать урезанный по частоте процессор, ведь сам ПК работает от сети, да и систему охлаждения можно поставить достаточно мощную. Но даже так возникает проблема работы процессора не на полную мощность. Программные проблемы работы процессора на минимальной частоте связаны с: Настройкой BIOS.

Настройкой операционной системы.

Отсутствием актуальных драйверов.

Сторонним ПО.

Обновление драйверов процессора Самое простое, что можно сделать — установить последнюю версию драйверов ЦП. Для этого нужно перейти на официальный сайт производителя процессора, выбрав нужную версию процессора и операционную систему, для которой нужен драйвер. В случае с AMD пользователю будет предложено скачать специальное ПО, которое автоматически проверит всю систему на наличие актуальных драйверов и позволит их загрузить. С процессорами от Intel все немного сложнее: доступ к официальному сайту производителя временно приостановлен на территории РФ. Самый простой способ обновить драйверы для процессоров intel — воспользоваться центром обновления Windows. Этот способ также подходит и для AMD. Чтобы обновить драйверы через центр обновления, нужно ввести в поисковой строке "Проверить наличие обновлений" и перейти по предложенной ссылке. Также сюда можно попасть, нажав на клавиатуре комбинацию Win + X (или ПКМ по значку Пуск), далее Параметры — Обновление и безопасность. После этого нужно нажать Проверить наличие обновлений. Центр обновления Windows в автоматическом режиме начнет поиск актуальных драйверов для установленного процессора. После установки драйверов нужно перезагрузить ПК и проверить, изменилась ли частота центрального процессора.

Настройка операционной системы Достаточно распространенная проблема работы центрального процессора на минимальной частоте — включенный режим энергосбережения. 1. Для проверки текущей схемы электропитания следует нажать комбинацию Win + R и ввести команду: powercfg.cpl 2. Откроется окно, показывающее, какая схема выбрана на текущий момент. 3. Не будет лишним проверить управление работы процессора в дополнительных настройках схемы электропитания. Для этого нужно нажать Настройки схемы электропитания на выбранной схеме. 4. В открывшемся окне следует нажать на Изменить дополнительные параметры питания, открыв новое окно. В нем нужно найти Управление питанием процессора и убедиться, что на вкладках Минимальное состояние процессора и Максимальное состояние процессора установлены значения 100%. После установки нужных значений следует перезагрузить ПК и убедиться в том, что процессор начал работать на нужной тактовой частоте.

Проблема стороннего ПО Если проблемы с частотой процессора начались после недавней установки каких-либо игр или приложений, следует обратить внимание на то, сколько ресурсов процессора это ПО потребляет. Также есть вероятность того, что установленное ПО было заражено вирусами, потребляющими ресурсы процессора. Самый надежный способ выяснить, какое именно программное обеспечение мешает работе процессора, — отключать работающие приложения по очереди через диспетчер задач с сортировкой работающих процессов по загруженности центрального процессора. В случае с зараженным ПО, данный способ может не помочь, так как некоторые вирусы могут “прятаться” от диспетчера задач. В таком случае следует воспользоваться антивирусным ПО. Проверять следует не только какие-то конкретные приложения, игры и директории, в которых они установлены, а всю систему, так как вирусы имеют склонность к размножению и распространению. Очень важно скачивать любые файлы из надежных источников и перед открытием проверять их на наличие вирусов. Найдя программное обеспечение, мешающее корректной работе процессора, следует либо удалить его, либо попробовать исправить, однако второй вариант подходит крайне редко.

Неверная настройка BIOS Самостоятельная диагностика биоса и внесение в какие-либо настройки изменений могут повлечь за собой отказ в работе всей системы, поэтому решение данной проблемы лучше предоставить специалистам из сервисного центра. Что касается самой проблемы — да, биос может быть виновником работы процессора на минимальной частоте. Причин несколько: Старая или установленная с ошибками прошивка BIOS.

Неверные настройки питания на процессор.

Включенные функции разгона процессора и так далее.

Аппаратные проблемы К аппаратным проблемам работы процессора относятся: Брак или поломка материнской платы, самого процессора или блока питания.

Недостаточное напряжение для работы процессора.

Отсутствие должного охлаждения.

Выход из строя одной или нескольких деталей ПК.

Брак или поломка Большинство проблем, связанных с поломкой или браком основных комплектующих ПК и препятствующих работе процессора на полную мощность, не рекомендуется решать самостоятельно. К таким проблемам относятся: недостаточное напряжение по цепям питания материнской платы, нарушение целостности сокета процессора или самого процессора, нарушение передачи питания на каком-либо участке материнской платы, износ или поломка блока питания и т.д. В данном случае имеет смысл заменить вышедшую из строя деталь, так как ремонт может не только не исправить положение, а сделать только хуже. Для определения того, какая деталь вышла из строя или сбоит при работе, следует обратиться в сервисный центр. Без должного опыта не следует пытаться диагностировать аппаратную проблему ПК самостоятельно!

Недостаток напряжения для процессора Чаще всего, такая проблема возникает после замены или установки какого-либо комплектующего, которое требует более мощного блока питания. Скорее всего, этой деталью будет новая видеокарта. Если в последнее время ничего нового не устанавливалось или ПК и вовсе куплен и собран недавно, следует обратить внимание на состояние блока питания. Возможно, он не выдает ту мощность, которая заявлена производителем, или ее попросту не хватает для конкретной сборки. Самостоятельная замена блока питания также не рекомендуется!