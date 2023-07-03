Как посмотреть историю печати принтера?

Для работы печати в Windows есть функция очереди. В ней хранятся все документы, которые должны создаться на определенном принтере или МФУ. Элементы из этого списка удаляются сразу после печати. Однако иногда возникает потребность просмотреть историю документов, которые уже распечатаны. По умолчанию функция ведения списка распечатанных файлов в Windows отключена. Рассмотрим, как ее можно включить и использовать.

Как включить хранение истории печати в очереди? Первый способ включить хранение истории — настроить его в очереди печати. В таком случае распечатанные файлы не будут удаляться из списка и их перечень можно будет просмотреть там же. Настроить эту функцию можно в Параметрах: 1. Зайдите в Параметры и откройте меню Устройства. 2. Перейдите во вкладку Принтеры и сканеры. 3. Найдите нужное устройство, кликните по нему в списке и откройте очередь. 4. В верхнем меню появившегося окна зайдите в раздел Принтер и выберите пункт Свойства. 5. В новом окне нажмите на кнопку Изменить свойства и перейдите во вкладку Дополнительно. 6. Включите параметр Сохранять документы после печати, отметив его галочкой. 7. Щелкните на кнопки Применить, ОК и закройте окна. После этого история печати будет временно храниться в очереди.

Как посмотреть историю в очереди печати? Чтобы посмотреть историю печати после включения функции ее сохранения, нужно открыть очередь. Это можно сделать разными способами. Рассмотрим, как зайти в очередь печати для принтера через Панель управления: 1. Откройте Панель Управления, например, через поиск на строке задач. 2. Выберите категорию Оборудование и звук, после чего щелкните на ссылку Устройства и принтеры. Если в панели управления выбран вид Мелкие значки или Крупные значки, нужно сразу найти пункт Устройства и принтеры. 3. Кликните дважды по нужному принтеру в списке подключенных устройств. Эти действия позволят открыть окно очереди, в котором, в том числе, будут отображаться уже распечатанные документы, если соответствующая опция была включена ранее.

Как включить долгосрочное хранение истории печати? Другой способ хранения истории печати — настройка Журнала событий. Это служебная утилита Windows, которая может собирать, систематизировать и хранить сведения о выполненных действиях и задачах в операционной системе. Изменив определенные настройки, с ее помощью можно получать историю печати. Для этого: 1. Щелкните ПКМ по кнопке Пуск и нажмите на ссылку Просмотр событий. Другой способ запустить программу — найти ее в строке поиска на панели задач или в меню Пуск. 2. Откройте раздел Журналы приложений и служб. 3. Раскройте папки Microsoft и Windows. 4. Найдите пункт PrintService и кликните на него левой кнопкой. 5. Щелкните ПКМ по строке Работает и выберите пункт Свойства. 6. Отметьте галочкой параметр Включить ведение журнала во вкладке Общие. 7. Укажите максимальный объем журнала. Чем он выше, тем большее количество позиций сможет находиться в истории печати одновременно. Можно также выбрать сценарий, который исполнится в случае превышения установленного лимита. 8. Нажмите на “Применить” и “ОК”, после чего закройте окно Журнала событий. Сохранение истории будет включено.