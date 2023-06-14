Драйвер принтера недоступен — почему и что делать?

Статус "Драйвер недоступен" отображается у принтера в Панели управления, когда в работе программного обеспечения устройства возникли сбои. Они могут появляться по разным причинам. Рассмотрим 4 решения неполадки, которые позволят устранить ее в большинстве случаев.

Удаление устройства Удаление принтера из списка — первое и самое простое, что можно попробовать для решения проблемы. Для этого нужно убрать его из Панели управления и Диспетчера устройств. Чтобы сделать это, выполните следующее: 1. Запустите Панель управления. 2. Выберите Оборудование и звук и зайдите в меню Устройства и принтеры. 3. Кликните правой кнопкой по нужному принтеру и выберите пункт Удалить устройство. 4. Откройте Диспетчер устройств. Для этого запустите окно Выполнить сочетанием кнопок Win + R, введите в него команду devmgmt.msc и нажмите ОК. 5. Раскройте раздел Очереди печати, найдите в нем нужный принтер, кликните по нему ПКМ и нажмите на пункт Удалить устройство. После удаления принтера его нужно отключить от ПК. Затем следует перезагрузить компьютер и подключить устройство снова, чтобы оно определилось и настроилось системой автоматически. После этого проверьте его работу повторно. Неполадка должна уйти.

Обновление драйвера Другой способ устранения неполадки — автоматическое обновление драйвера принтера в диспетчере устройств. Для этого запустите его любым доступным способом. Например, кликните правой кнопкой по значку Этот компьютер, выберите пункт Управление и в открывшемся окне зайдите в раздел Диспетчер устройств. В списке оборудования найдите нужный принтер. Скорее всего, он будет располагаться в разделе Очередь печати. Щелкните по нему правой кнопкой и нажмите на строку Обновить драйвер. Откроется утилита для обновления драйверов. Проследуйте ее инструкциям, перезагрузите компьютер и проверьте работу устройства.

Переустановка драйвера Если обновление драйвера стандартным методом не помогло, можно попробовать переустановить его. Для этого есть два способа: загрузив ПО с сайта фирмы-производителя вручную или применив приложения, которые устанавливают драйвера автоматически. Чтобы воспользоваться первым способом, перейдите на сайт производителя принтера, найдите свою модель, загрузите компоненты для устройства, установите их и перезагрузите компьютер. Разберем второй метод на примере приложения DriverHub. После запуска программы нажмите на кнопку Найти сейчас. Утилита сама найдет отсутствующие или проблемные драйвера и предложит автоматически установить или обновить их. Нажмите на кнопку Скачать, чтобы запустить процесс. После этого потребуется перезагрузка компьютера.