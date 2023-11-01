Не работает Print Screen (принтскрин) — что делать?

Print Screen — кнопка на клавиатуре, с помощью которой можно быстро создать снимок экрана в операционной системе Windows. Иногда клавиша перестает исправно работать, и при ее нажатии ничего не происходит. Как исправить такую неполадку?
Что нужно знать о Print Screen?
В зависимости от настроек ОС, действие по нажатию PrtSc может отличаться. Некоторые пользователи ожидают, что в результате использования клавиши в одной из системных директорий должен сохраниться готовый снимок экрана. Однако по умолчанию в Windows всех последних версий за нажатием Print Screen закреплено копирование скриншота в буфер обмена.
После создания снимок можно вставить, например, в графический редактор и сохранить в любом удобном формате изображений (PNG, JPEG и т.д). Наиболее часто для этого используют встроенный Paint. Нажмите кнопку Print Screen, откройте Paint и вставьте в него скриншот (Ctrl + V). Далее сохраните изображение в нужную папку.
Как исправить неполадки с Print Screen?
Причин неработоспособности клавиши PrtSc много. Проблемы с кнопкой могут возникать в разных случаях. Разберем наиболее распространенные ситуации.
На ноутбуке
Если клавиша не работает на ноутбуке, попробуйте нажать ее вместе с Fn (Fn + PrtSc). Возможно, на вашем устройстве за ней вместе с созданием скриншота закреплен другой функционал. В таком случае, чтобы использовать Print Screen для снимков экрана, стоит попробовать нажать кнопку одновременно с Fn.
Не забывайте о том, что созданный скриншот по умолчанию не сохраняется, а копируется. Чтобы проверить его и сделать файл снимка, можно открыть Paint и воспользоваться в нем комбинацией кнопок Ctrl + V. Скриншот будет вставлен и доступен к сохранению по нужному пути (Ctrl + Shift + S).
Для нестандартных клавиатур
Если используется нестандартная клавиатура с большим количеством дополнительных уникальных клавиш, возможной причиной неработоспособности Print Screen может стать отсутствие драйверов. Попробуйте установить их актуальные версии, загрузив с сайта производителя устройства. В некоторых случаях это может помочь исправить неполадку.
Проверьте, присутствует ли на вашей клавиатуре дополнительный переключатель около кнопки PrtSc. На некоторых устройствах он может выполнять функцию по смене режима клавиши. В одном положении она будет производить опции Print Screen, а в другом, например, Insert. Если на клавиатуре есть такой переключатель, попробуйте изменить его состояние.
Универсальные решения
Можно попробовать применить сочетание Alt + PrtSc. Оно также позволит скопировать скриншот в буфер обмена. Затем его можно будет вставить в нужном месте при помощи комбинации Ctrl + V.
На Windows 10 при возникновении проблем с клавишей для проверки ее работоспособности можно попробовать нажать ее в сочетании с Win (Win + PrtSc). Экран ненадолго потемнеет, после чего в каталоге Изображения, находящемся в папке пользователя, должен появиться сохраненный снимок экрана. Если это произойдет, то клавиша работает исправно.
Альтернативный способ
Если в работе PrtSc возникают проблемы, для создания снимков дисплея можно использовать сторонние программы. Во многих случаях они оказываются существенно удобнее встроенных инструментов Windows. В качестве примера можно привести программу ScreenShooter.
Утилита позволяет задавать любые комбинации горячих клавиш для создания снимка:
Сохранять готовые скриншоты можно не только в локальной директории, но по FTP или в облачном хранилище. Для использования последнего нужно подключить аккаунт Яндекс.Диск. Кроме того, ScreenShooter позволяет сразу отправлять новые скриншоты по электронной почте, что также может быть полезным. Приложение бесплатно и доступно на русском языке.