Не работает Print Screen (принтскрин) — что делать?

Print Screen — кнопка на клавиатуре, с помощью которой можно быстро создать снимок экрана в операционной системе Windows. Иногда клавиша перестает исправно работать, и при ее нажатии ничего не происходит. Как исправить такую неполадку?

Что нужно знать о Print Screen? В зависимости от настроек ОС, действие по нажатию PrtSc может отличаться. Некоторые пользователи ожидают, что в результате использования клавиши в одной из системных директорий должен сохраниться готовый снимок экрана. Однако по умолчанию в Windows всех последних версий за нажатием Print Screen закреплено копирование скриншота в буфер обмена. После создания снимок можно вставить, например, в графический редактор и сохранить в любом удобном формате изображений (PNG, JPEG и т.д). Наиболее часто для этого используют встроенный Paint. Нажмите кнопку Print Screen, откройте Paint и вставьте в него скриншот (Ctrl + V). Далее сохраните изображение в нужную папку.

Как исправить неполадки с Print Screen? Причин неработоспособности клавиши PrtSc много. Проблемы с кнопкой могут возникать в разных случаях. Разберем наиболее распространенные ситуации.

На ноутбуке Если клавиша не работает на ноутбуке, попробуйте нажать ее вместе с Fn (Fn + PrtSc). Возможно, на вашем устройстве за ней вместе с созданием скриншота закреплен другой функционал. В таком случае, чтобы использовать Print Screen для снимков экрана, стоит попробовать нажать кнопку одновременно с Fn. Не забывайте о том, что созданный скриншот по умолчанию не сохраняется, а копируется. Чтобы проверить его и сделать файл снимка, можно открыть Paint и воспользоваться в нем комбинацией кнопок Ctrl + V. Скриншот будет вставлен и доступен к сохранению по нужному пути (Ctrl + Shift + S).

Для нестандартных клавиатур Если используется нестандартная клавиатура с большим количеством дополнительных уникальных клавиш, возможной причиной неработоспособности Print Screen может стать отсутствие драйверов. Попробуйте установить их актуальные версии, загрузив с сайта производителя устройства. В некоторых случаях это может помочь исправить неполадку. Проверьте, присутствует ли на вашей клавиатуре дополнительный переключатель около кнопки PrtSc. На некоторых устройствах он может выполнять функцию по смене режима клавиши. В одном положении она будет производить опции Print Screen, а в другом, например, Insert. Если на клавиатуре есть такой переключатель, попробуйте изменить его состояние.

Универсальные решения Можно попробовать применить сочетание Alt + PrtSc. Оно также позволит скопировать скриншот в буфер обмена. Затем его можно будет вставить в нужном месте при помощи комбинации Ctrl + V. На Windows 10 при возникновении проблем с клавишей для проверки ее работоспособности можно попробовать нажать ее в сочетании с Win (Win + PrtSc). Экран ненадолго потемнеет, после чего в каталоге Изображения, находящемся в папке пользователя, должен появиться сохраненный снимок экрана. Если это произойдет, то клавиша работает исправно.