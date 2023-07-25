Проверка блока питания компьютера — программы и советы

В процессе выбора комплектующих для персонального компьютера рядовой пользователь, как правило, задается вопросами быстродействия, объемом оперативной памяти, жесткого диска или SSD, параметрами видеокарты , забывая при этом о блоке питания. А ведь это один из основных элементов надежной и стабильно функционирующей системы. Блок питания, преобразуя входное напряжение, формирует из него рабочие напряжения, питающие абсолютно все компоненты и узлы компьютера.

Качественный блок питания должен обладать и другими функциями, позволяющими эффективно и надежно работать компьютеру. Например:

Фильтрация внешних помех и наводок, эргономичное расположение компонентов на плате блока питания, сводящее к минимуму внутренние наводки.

Стабилизация напряжений под нагрузкой.

Защита схемы от скачков и перепадов напряжения во внешней электросети.

Коррекция коэффициента мощности, позволяющая повысить КПД блока питания и уменьшить нагрузку на электросеть.

К выбору блока питания необходимо относиться ответственно, но не менее важно следить за тем, чтобы он работал стабильно и соответствовал заваленным характеристикам. Будет не лишним проверять не только БП уже давно работающие в системе, но и новые. Это полезная практика, т.к. от брака и подделок никто не застрахован.

Программы для проверки блока питания на Windows Для тестирования БП есть несколько программ, позволяющих это сделать из под Windows. Рассмотрим пару из них. AIDA64 . Программа удобна, но для полнофункционального использования её необходимо приобрести. Впрочем, с некоторыми ограничениями можно использовать и пробную версию. Запускаем ярлык, в верхней панели выбираем "Сервис" - "Тест стабильности системы" Далее ставим галочку на "Stress GPU(s)" и подтверждаем свое действия, нажав "Да" в появившемся окне. Тем самым во время нашего теста нагрузка на систему и блок питания будет увеличена за счет задействования в тесте графического процессора. Запускаем тест, нажав на "Start" Переходим на вкладку "Statistics" В этом окне нас интересует "Voltage". Здесь следует обратить внимание на линии напряжения центрального процессора, 5V, 3,3V и 12V. Чем стабильнее будут показатели столбцах "Minimum" и "Maximum", тем лучше. Явные просадки в показателях будут свидетельствовать о наличии проблем в работе блока питания. Также стоит обратить внимание на "Cooling Fans" - "Power Supply" - этот параметр показывает скорость оборотов вентилятора блока питания под нагрузкой во время теста. Сама возможность автоматической регулировки оборотов является большим плюсом БП. Для пользователей ноутбуков — иногда во вкладке со статистикой можно увидеть только напряжение процессора. В некоторых случаях это абсолютно нормально, т.к. отображение линий питания в программе зависит от схемотехники материнской платы, наличия тех или иных датчиков и совместимости их с программой. Но на точность отображения динамики напряжения во время теста это не влияет. OCCT . Рассмотрим вторую программу. У неё есть явное преимущество перед предыдущей — она полностью бесплатна. Открываем и переходим на вкладку, указанную стрелкой В этой вкладке обращаем внимание на параметры: Тип тестирования: Авто;

Длительность: от 30 минут до 1 часа;

Версия DirectX: выбираем доступную. Если есть возможность — 11, если нет — 9;

Разрешение: как правило, текущее. Выставляется автоматически, в зависимости от того, какое в данный момент используете;

Ставим галочку на "Полноэкранный режим"

Ставим галочку на "64 бит Linkpack", если у вас 64-разрядная система. Узнать разрядность своей системы можно в свойствах ОС;

Ставим галочку на "Использовать все логические ядра" (в некоторых случаях галочка недоступна, например, если в BIOS заблокированы одно или несколько ядер) Всё. Можно запускать тест, нажав на кнопку "ON" По окончании теста откроется окно со скриншотами, где будут подробные графики необходимых нам параметров системы. Проанализировав показания работы блока питания во время теста, мы можем сделать выводы о надежности и стабильности его работы.