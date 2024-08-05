Гайд по работе со сводными таблицами в «Р7-Офис»

Сводная таблица формируется на основании определенного набора данных. На первом этапе нужно создать исходную таблицу, которая содержит эти данные. Чтобы программа корректно воспринимала исходную таблицу, она обязательно должна иметь заголовки столбцов, и в ней не должно быть пустых строк или столбцов.

Как создать сводную таблицу в «Р7-Офис»? Для примера возьмем таблицу, которая содержит информацию о продажах. В ней использованы столбцы «Дата», «Регион», «Продукт», «Количество», «Цена за единицу, «Общая стоимость». С помощью сводной таблицы можно легко анализировать данные по различным параметрам. Например суммарные продажи по регионам, количество проданных единиц каждого продукта, общая стоимость продаж и т.д. Когда исходные данные подготовлены, на их основании можно создавать сводную таблицу. Для этого необходимо выполнить следующие действия: Выделить любую ячейку в исходном диапазоне данных. В главном меню открыть вкладку «Сводная таблица». Нажать подменю «Вставить таблицу». После этих действий откроется окно «Создать сводную таблицу».

Настройка диапазона данных В появившемся окне «Создать сводную таблицу» диапазон исходных данных будет указан автоматически. При необходимости его можно изменить. Для этого нужно нажать кнопку «Выбор диапазона данных». В итоге откроется небольшое окно с таким же названием «Выбор диапазона данных». В нем можно прописать диапазон вручную или выбрать с помощью мыши. Чтобы подтвердить настройки нужно нажать кнопку «ОК».

Выбор местоположения сводной таблицы В том же окне «Создать сводную таблицу» нужно указать место для ее размещения. По умолчанию здесь выбрать вариант «Новый лист». Соответственно, если его оставить, то сводная таблица будет размещена в новом листе. При необходимости также можно выбрать пункт «Существующий лист», и указать место размещения сводной таблицы. Для этого нужно нажать кнопку «Выбор данных». В открывшемся небольшом окошке необходимо указать ячейку, которая станет правым верхним углом сводной таблицы. Ее можно прописать вручную или выбрать с помощью мыши в таблице. Чтобы подтвердить настройку, нужно нажать кнопку «ОК». Далее нужно еще нажать кнопку «ОК» в окне «Создать таблицу», чтобы завершить процесс. В итоге пустая сводная таблица будет вставлена в выбранное местоположение. А в правом боковом меню появится вкладка «Параметры сводной таблицы».

Как настроить сводную таблицу? Меню «Параметры сводной таблицы» содержит различные опции для ее настройки. В разделе «Выбрать поля» отображаются заголовки столбцов из исходной таблицы. Они соответствуют полям в сводной таблице. В указанном примере это будут такие заголовки: «Дата»;

«Регион»;

«Продукт»;

«Количество»;

«Цена за единицу»;

«Общая стоимость». Чуть ниже в этом же меню отображаются разделы сводной таблицы: «Фильтры»;

«Столбцы»;

«Строки»;

«Значения». Чтобы добавить поле в сводную таблицу, его нужно отметить галочкой. Также оно будет добавлено в один из разделов в правом боковом меню в зависимости от типа данных: поля, содержащие текстовые значения, будут добавлены в раздел «Строки»;

поля, содержащие числовые значения, будут добавлены в раздел «Значения». Если в указанном примере выбрать поля «Регион» и «Количество», то получим следующие результаты: в сводной таблице будут выведены средние значения по регионам, а также будет добавлена строка «Общий итог»;

поле «Регион» будет добавлено в раздел «Строки»;

поле «Количество» будет добавлено в раздел «Значения». При необходимости можно добавлять поля в произвольные разделы. Для этого нужно нажать на стрелку возле названия поля и в выпадающем списке выбрать желаемый пункт: «Добавить в фильтры»;

«Добавить в строки»;

«Добавить в столбцы»;

«Добавить в значения». Кроме того, поля можно перетаскивать с помощью мыши: из меню «Выбрать поля» в нужный раздел;

из одного раздела в другой;

чтобы удалить поле из текущего раздела, нужно перетащить его за пределы этого раздела.

Как работать с разделами сводной таблицы? Чтобы корректно создавать и обрабатывать информацию в сводных таблицах, нужно знать возможности использования их разделов.

Строки Если добавить поле в раздел «Строки», то в сводной таблице появится столько же строк, сколько значений есть в этом поле. И каждая строка будет содержать одно значение из исходной таблицы. В указанном примере появилось четыре региона в отдельных строках. Также появилась отдельная строка «Общий итог».

Значения Если добавить поле в раздел «Значения», сводная таблица будет показывать суммарное значение всех числовых данных из выбранного поля. Если поле содержит текстовые данные, будет отображено количество этих значений. Тип суммирования можно изменить в настройках поля. В указанном примере отображаются суммарные числовые показатели из поля «Количество», которые соответствуют каждому региону. Потому что для отображения в строках были выбраны именно регионы. Также добавлена отдельная числовая строка «Общий итог». Если вместо регионов выбрать продукты, то в таблице останутся аналогичные числовые показатели, но теперь они будут соответствовать продажам по каждому продукту.

Столбцы Если добавить поле в раздел «Столбцы», то в сводной таблице появится столько же столбцов, сколько значений есть в этом поле. И в каждом столбце будет отображаться соответствующее числовое значение. Также автоматически добавится столбец «Общий итог». В указанном примере, если переместить в этот раздел поле «Продукт», то получим следующие результаты: В сводной таблице появятся столбцы, у которых заголовки будут соответствовать названиям продуктов.

Созданные столбцы будут содержать числовые показатели продаж по каждому продукту.

Регионы останутся в разделе строки, а в таблице они будут отображаться в одном столбце. При этом можно заметить, что значения продаж по определенным продуктам совпадают со значениями по регионам. И они отображаются в ячейках, которые находятся на пересечении соответствующих столбцов и строк.

Фильтры С помощью раздела «Фильтры» можно удалять ненужные значения из сводной таблицы. Если добавить поле в этот раздел, над сводной таблицей появится отдельный фильтр, который будет применяться ко всей таблице. Для примера можно добавить в этот раздел поле «Продукт». В сводной таблице рядом с ним появится стрелка, на которую можно нажать, чтобы в выпадающем списке увидеть все значения этого поля. Чтобы удалить ненужный раздел, необходимо убрать из него галочку и нажать кнопку «OK». Но здесь стоит обратить внимание на одну важную особенность работы этого фильтра — он удаляет из таблицы только числовой показатель. В указанном примере это работает следующим образом: в сводной таблице отображаются среднестатистические показатели продаж по регионам;

раздел «Фильтры» содержит только информацию по продуктам. Но если с помощью фильтра удалить один из продуктов, то из таблицы исчезнет один из регионов. Потому что в числовых значениях эти два поля соответствуют друг другу. Именно так работает раздел «Фильтры».

Настройки полей Когда поля добавлены в нужные разделы, их можно настраивать, чтобы менять макет и формат сводной таблицы. Для примера добавим в сводную таблицу четыре поля: «Регион»;

«Продукт»;

«Количество»;

«Цена за единицу». Они будут автоматически размещены по такому принципу: текстовые поля «Регион» и «Продукт» попадут в раздел «Строки»;

числовые поля «Количество» и «Цена за единицу» попадут в «Значения». Чтобы вызвать контекстное меню, нужно нажать на стрелку возле названия поля. С помощью этого меню можно настраивать параметры отображения полей. Например, можно менять порядок расположения полей в таблице. Они отображаются в таблице в таком же порядке, как в разделах. И чтобы изменить их расположение нужно воспользоваться кнопками «Переместить вниз», «Переместить вверх», «Переместить в конец» или «Переместить в начало». В указанном примере таким образом можно поменять местами поля «Продукт» и «Регион» или поля «Количество» и «Цена за единицу». В этом же меню можно перемещать поля в другие разделы или удалять их с помощью соответствующих кнопок. А также можно вызывать меню «Параметры полей», которое содержит дополнительные настройки.

Оформление сводных таблиц Для оформления сводных таблиц можно использовать шаблоны, которые расположены на верхней панели инструментов. Чтобы их активировать, нужно в главном меню перейти во вкладку «Сводные таблицы» и выделить любую ячейку в созданной таблице. Если нажать на меню «Макет отчета», то появится выпадающий список, в котором можно выбрать подходящий макет для сводной таблицы: «Сжатая форма» — отображение разных полей из раздела «Строки» в одном столбце. Это позволяет экономить место и компактно представлять данные.

«Форма структуры» — оформление сводной таблицы в классическом стиле с отдельным столбцом для каждого поля и местом для заголовков.

«Табличная форма» — еще один вариант отображения в традиционном табличном формате, где каждому полю соответствует отдельный столбец с заголовками. Также можно добавлять промежуточные итоги для каждой группы.

«Повторять все метки элементов» — возможность визуальной группировки строк или столбцов при наличии нескольких полей в табличной форме. Это улучшает восприятие данных.

«Не повторять все метки элементов» — скрытие меток элементов при наличии нескольких полей в табличной форме. Это делает таблицу более компактной. Пользователь может выбрать для себя нужный макет, чтобы сводная таблица отображалась в наиболее удобном и наглядном виде для анализа данных. С помощью меню «Пустые строки» можно выбрать, нужно ли в таблице добавлять пустые строки после каждого элемента. С помощью меню «Промежуточные итоги» можно выбрать, нужно ли в таблице показывать промежуточные итоги. А также указать способ их отображения: не показывать промежуточные итоги;

показывать в верхней части группы;

показывать в нижней части группы. С помощью меню «Общие итоги» можно выбрать, нужно ли в таблице отображать общие итоги. А также указать способ их отображения: отключить для строк и столбцов;

включить строк и столбцов;

включить только для строк;

включить только для столбцов.