Что такое PID процесса Windows и как его узнать?

Для идентификации запущенных процессов в Windows каждому из них присваивается уникальный номер PID. Определить его можно разными способами. Рассмотрим, что такое PID процесса в операционной системе и как можно узнать его.

Что такое PID (ИД процесса)? Идентификатор PID — это уникальный номер процесса, который присваивается каждой выполняемой задаче в Windows. Его можно использовать для разных целей. Например, для поиска причин неисправностей процесса в интернете или настройки отладчика к программе.

Как узнать PID процесса? Определить идентификатор задачи в Windows можно разными способами. Разберем основные методы, которые позволят узнать PID процесса в ОС.

Диспетчер задач Основной способ узнать PID — посмотреть его в Диспетчере задач. Открыть утилиту можно следующими методами: Комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Esc .

+ + . Кликнув ПКМ по панели задач и выбрав пункт Диспетчер задач .

. Найдя приложение в поиске на панели задач.

Щелкнув правой кнопкой по кнопке Пуск и нажав на строку Диспетчер задач. После того как Диспетчер запущен, нужно открыть в нем раздел с полными сведениями о выполняемых в текущий момент процессах. В Windows 11 он носит название Сведения, а в Windows 10, 8 и 8,1 — Подробности.

В списке процессов присутствует колонка ИД процесса, в которой отображается PID для каждой задачи в виде десятичного числа. Если эта графа отсутствует в таблице, щелкните правой кнопкой по заголовку списка, нажмите на ссылку Выбрать столбцы в контекстном меню и установите отображение нужной колонки в настройках. После этого PID начнет отображаться.



Монитор ресурсов Увидеть ИД для каждой задачи также можно в утилите Монитор ресурсов. Это встроенное в Windows приложение для просмотра информации о выполняемых в операционной системе процессах. Чтобы зайти в Монитор ресурсов, можно воспользоваться командой resmon в программе Выполнить (открывается при помощи комбинации клавиш Win+R). Другой вариант — найти утилиту в поиске на строке задач и запустить оттуда.

Во вкладке Обзор можно видеть полный список запущенных задач. Около названия каждой из них отображается соответствующий ей PID (столбец ИД процесса). В окне программы также можно отслеживать нагрузку на процессор, диск и сеть.



Командная строка Один из альтернативных вариантов просмотра PID — использование CMD. Он может быть удобен и полезен в некоторых случаях. Чтобы воспользоваться этим методом, проделайте следующее: 1. Перейдите в Командную строку. Это можно сделать либо командой cmd.exe в окне Выполнить (оно запускается сочетанием кнопок Win + R), либо через поиск на строке задач, либо через контекстное меню по иконке Пуск.

2. Вставьте в окно CMD команду tasklist, чтобы вывести на экран полный список запущенных процессов. Для каждого из них отобразится PID. Проматывать список можно ползунком справа или клавишами стрелок на клавиатуре.



PowerShell Аналог Командной строки — консоль PowerShell. Открыть ее можно, например, через контекстное меню по клавише Пуск или строку поиска на панели задач. В окне PowerShell нужно воспользоваться командой Get-Process, чтобы вывести в окно список процессов. В столбце Id отобразятся PID задач.



Сторонние утилиты Для просмотра ИД процессов можно использовать специальные сторонние утилиты. Например, программу Process Explorer от Microsoft. Программа имеет расширенный функционал для просмотра и анализа запущенных процессов. Приложение входит в состав пакета ПО Sysinternals Live. Скачать Process Explorer можно на нашем сайте. Скачайте приложение, распакуйте архив с ним и запустите EXE-файл нужной разрядности. Программа портативная и не требует установки. В окне приложения отображается подробный список процессов. В графе PID для каждой задачи указан уникальный идентификатор.

