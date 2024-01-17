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Инструкции 17.01.2024 2 минуты

Параметры быстродействия Windows 11 — как улучшить производительность ОС?

Как повысить производительность ОС в параметрах быстродействия Windows 11?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Параметры быстродействия используют для увеличения производительности операционной системы Windows. С помощью них можно ускорить работу слабых компьютеров.

Как найти параметры быстродействия в Windows 11?

Чтобы увеличить производительность компьютера с операционной системой Windows 11, нужно войти в параметры быстродействия, которая находится в свойствах системы.

Инструкция по входу в параметры быстродействия через диалоговое окно Выполнить:

1. Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R.

2. Прописать следующую команду sysdm.cpl

3. Нажать по вкладке Дополнительно.

Свойства системы - Дополнительно

4. В открывшемся окне найти раздел быстродействие и кликнуть по кнопке Параметры.

Параметры быстродействия

5. Откроется окно параметров, где можно будет настроить систему.

Программа позволит отключить визуальные эффекты, которые нагружают слабые ноутбуки и компьютеры.

Как настроить быстродействие на Windows 11?

Увеличить производительность компьютера можно двумя способами:

  • вручную;
  • автоматически.

Самый простой способ повысить производительность — сделать эту процедуру автоматически. Для этого нужно в параметрах быстродействия выделить пункт Обеспечить наилучшее быстродействие, и система автоматически отключит ненужные, но влияющие на эффективность работы ПК функции.

Обеспечить наилучшее быстродействие

Настройка быстродействия через оптимизацию работы программ

Если компьютер все-равно продолжает медленно работать после примененных изменений, рекомендуется открыть вкладку Дополнительно и найти в этой вкладке блок с надписью Оптимизировать работу. Под ним выбрать пункт Программ и нажать кнопку Применить, затем ОК и снова перезагрузить ПК.

Параметры быстродействия

Увеличить виртуальную память

Повысить производительность можно через увеличение файла подкачки. Он используется операционной системой по принципу оперативной памяти и располагается на жестком диске.

Для этого нужно нажать на кнопку Изменить в разделе Виртуальная память.

Виртуальная память

В открывшемся окне убрать галочку с пункта Автоматически выбирать объем файла подкачки и установить желаемый. Система указывает рекомендуемое количество. Поэтому не нужно прописывать значения, которые будут в два раза превышать данное значение системой. Иначе это приведет к конфликтам и сбоям в работе компьютера.

Автоматически выбирать объем файла подкачки

Затем кликнуть по кнопке Задать и нажать ОК. После того можно перезагрузить персональный компьютер.

После перезагрузки ОС Windows 11 должна оперативнее откликаться на клики пользователя, не зависать по долгу, быстрее обрабатывать задаваемые процессы и открывать приложения.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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