Параметры быстродействия Windows 11 — как улучшить производительность ОС?

Параметры быстродействия используют для увеличения производительности операционной системы Windows. С помощью них можно ускорить работу слабых компьютеров.

5. Откроется окно параметров, где можно будет настроить систему.

4. В открывшемся окне найти раздел быстродействие и кликнуть по кнопке Параметры .

Инструкция по входу в параметры быстродействия через диалоговое окно Выполнить :

Чтобы увеличить производительность компьютера с операционной системой Windows 11, нужно войти в параметры быстродействия, которая находится в свойствах системы.

Самый простой способ повысить производительность — сделать эту процедуру автоматически. Для этого нужно в параметрах быстродействия выделить пункт Обеспечить наилучшее быстродействие , и система автоматически отключит ненужные, но влияющие на эффективность работы ПК функции.

Если компьютер все-равно продолжает медленно работать после примененных изменений, рекомендуется открыть вкладку Дополнительно и найти в этой вкладке блок с надписью Оптимизировать работу . Под ним выбрать пункт Программ и нажать кнопку Применить , затем ОК и снова перезагрузить ПК.

Увеличить виртуальную память

Повысить производительность можно через увеличение файла подкачки. Он используется операционной системой по принципу оперативной памяти и располагается на жестком диске.

Для этого нужно нажать на кнопку Изменить в разделе Виртуальная память.

В открывшемся окне убрать галочку с пункта Автоматически выбирать объем файла подкачки и установить желаемый. Система указывает рекомендуемое количество. Поэтому не нужно прописывать значения, которые будут в два раза превышать данное значение системой. Иначе это приведет к конфликтам и сбоям в работе компьютера.

Затем кликнуть по кнопке Задать и нажать ОК. После того можно перезагрузить персональный компьютер.

После перезагрузки ОС Windows 11 должна оперативнее откликаться на клики пользователя, не зависать по долгу, быстрее обрабатывать задаваемые процессы и открывать приложения.