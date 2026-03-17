Зачастую хранить несколько PDF-файлов, которые связаны между собой, неудобно. Для устранения данной проблемы существуют решения, которые позволяют объединить несколько таких файлов в один. Такой файл проще пересылать по почте, хранить и распечатывать. Как лучше выполнить объединение нескольких PDF-файлов в один?

Онлайн-сервисы Онлайн-сервисы — самый быстрый способ объединить несколько PDF-файлов в один. Не требуется устанавливать программы или разбираться в настройках операционной системы. Достаточно загрузить файлы на сайт, нажать несколько кнопок и скачать результат. Какие онлайн-сервисы наиболее удобны и просты в использовании?

PDFStorm Один из лучших сервисов — PDFStorm. Он бесплатен, не нагружает пользователя навязчивой рекламой, работает быстро и прост в использовании. Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDFStorm: 1. На главной странице нужно выбрать раздел Объединение PDF. 2. В открывшемся окне с помощью кнопки Выбрать PDF-файлы следует добавить файлы для объединения. Также их можно просто перетянуть в рабочую область. 3. Осталось нажать на кнопку Объединить PDF-файлы и скачать готовый файл.

iLovePDF В качестве альтернативы можно воспользоваться сервисом iLovePDF. Достаточно известный сервис, который также может объединить несколько PDF-файлов в один. Вот как объединить несколько PDF-файлов с помощью iLovePDF: 1. Сначала нужно выбрать инструмент Объединить PDF. 2. Далее следует перетащить нужные файлы в рабочую зону либо нажать на кнопку Выбрать PDF-файлы и выбрать документы. 3. После выбора порядка и настройки необходимых опций нужно нажать кнопку Объединить PDF, дождаться завершения обработки и получить готовый файл.

PDF2Go Ещё один распространённый сервис — PDF2Go. Его особенность в том, что он работает прямо в браузере и не требует загрузки файлов на сервер в классическом понимании. Вот как объединить несколько PDF-файлов с помощью PDF2Go: 1. На главной странице сервиса нужно выбрать функцию Объединить PDF. 2. Далее следует загрузить файлы: можно перетащить их в окно браузера, нажать кнопку Выберите файл, или импортировать из облачных хранилищ. 3. Осталось нажать кнопку Start и получить готовый файл.

Программы Если доступ в интернет отсутствует или существуют строгие требования к конфиденциальности документов, лучше использовать программы, которые работают на персональном компьютере. Они обеспечивают полный контроль над процессом и не требуют загрузки файлов на сторонние серверы. Существует множество программ для работы с PDF, но какие же из них лучше?

PDF Shaper Free PDF Shaper Free — легкая и бесплатная программа для пакетной обработки PDF-документов. Программа не требует установки дополнительных компонентов и работает на большинстве версий Windows. Функционал включает объединение, разделение, конвертацию PDF-файлов, а также извлечение конкретных страниц. Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDF Shaper Free: 1. После запуска программы следует выбрать пункт Совместить PDF. Он находится в левой части программы. 2. После выбора файлов откроется дополнительное окно с параметрами. Как только все необходимые опции будут установлены, нужно нажать кнопку Продолжить. 3. Осталось выбрать директорию для сохранения файла, указать его имя и нажать кнопку Сохранить. Готово, файл будет сохранен в указанное место.

PDF24 Creator PDF24 Creator — это бесплатный набор инструментов для работы с PDF, который включает удобную функцию объединения. Работает сразу после установки, не требует дополнительных плагинов, интерфейс на русском языке. Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDF24 Creator: 1. После установки программы нужно открыть PDF24 Toolbox и перейти к инструменту Объединить PDF. 2. В рабочую область следует перетащить PDF-файлы для объединения. Их также можно добавить через кнопку Выбрать файлы. 3. Осталось нажать кнопку Создать PDF и получить готовый результат.