Зачастую хранить несколько PDF-файлов, которые связаны между собой, неудобно. Для устранения данной проблемы существуют решения, которые позволяют объединить несколько таких файлов в один. Такой файл проще пересылать по почте, хранить и распечатывать. Как лучше выполнить объединение нескольких PDF-файлов в один?
Онлайн-сервисы
Онлайн-сервисы — самый быстрый способ объединить несколько PDF-файлов в один. Не требуется устанавливать программы или разбираться в настройках операционной системы. Достаточно загрузить файлы на сайт, нажать несколько кнопок и скачать результат. Какие онлайн-сервисы наиболее удобны и просты в использовании?
PDFStorm
Один из лучших сервисов — PDFStorm. Он бесплатен, не нагружает пользователя навязчивой рекламой, работает быстро и прост в использовании.
Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDFStorm:
1. На главной странице нужно выбрать раздел Объединение PDF.
2. В открывшемся окне с помощью кнопки Выбрать PDF-файлы следует добавить файлы для объединения. Также их можно просто перетянуть в рабочую область.
3. Осталось нажать на кнопку Объединить PDF-файлы и скачать готовый файл.
iLovePDF
В качестве альтернативы можно воспользоваться сервисом iLovePDF. Достаточно известный сервис, который также может объединить несколько PDF-файлов в один.
Вот как объединить несколько PDF-файлов с помощью iLovePDF:
1. Сначала нужно выбрать инструмент Объединить PDF.
2. Далее следует перетащить нужные файлы в рабочую зону либо нажать на кнопку Выбрать PDF-файлы и выбрать документы.
3. После выбора порядка и настройки необходимых опций нужно нажать кнопку Объединить PDF, дождаться завершения обработки и получить готовый файл.
PDF2Go
Ещё один распространённый сервис — PDF2Go. Его особенность в том, что он работает прямо в браузере и не требует загрузки файлов на сервер в классическом понимании.
Вот как объединить несколько PDF-файлов с помощью PDF2Go:
1. На главной странице сервиса нужно выбрать функцию Объединить PDF.
2. Далее следует загрузить файлы: можно перетащить их в окно браузера, нажать кнопку Выберите файл, или импортировать из облачных хранилищ.
3. Осталось нажать кнопку Start и получить готовый файл.
Программы
Если доступ в интернет отсутствует или существуют строгие требования к конфиденциальности документов, лучше использовать программы, которые работают на персональном компьютере. Они обеспечивают полный контроль над процессом и не требуют загрузки файлов на сторонние серверы. Существует множество программ для работы с PDF, но какие же из них лучше?
PDF Shaper Free
PDF Shaper Free — легкая и бесплатная программа для пакетной обработки PDF-документов. Программа не требует установки дополнительных компонентов и работает на большинстве версий Windows. Функционал включает объединение, разделение, конвертацию PDF-файлов, а также извлечение конкретных страниц.
Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDF Shaper Free:
1. После запуска программы следует выбрать пункт Совместить PDF. Он находится в левой части программы.
2. После выбора файлов откроется дополнительное окно с параметрами. Как только все необходимые опции будут установлены, нужно нажать кнопку Продолжить.
3. Осталось выбрать директорию для сохранения файла, указать его имя и нажать кнопку Сохранить. Готово, файл будет сохранен в указанное место.
PDF24 Creator
PDF24 Creator — это бесплатный набор инструментов для работы с PDF, который включает удобную функцию объединения. Работает сразу после установки, не требует дополнительных плагинов, интерфейс на русском языке.
Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDF24 Creator:
1. После установки программы нужно открыть PDF24 Toolbox и перейти к инструменту Объединить PDF.
2. В рабочую область следует перетащить PDF-файлы для объединения. Их также можно добавить через кнопку Выбрать файлы.
3. Осталось нажать кнопку Создать PDF и получить готовый результат.
PDFill FREE PDF Tools
PDFill FREE PDF Tools — это пакет бесплатных утилит для работы с PDF-документами, включающий более 15 различных инструментов. Для объединения файлов используется отдельный модуль, не требующий установки дополнительных плагинов.
Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDFill FREE PDF Tools:
1. После запуска в главном окне нужно выбрать пункт Merge PDF Files.
2. Далее следует добавить файлы с помощью кнопки Add PDF Files. При необходимости можно настроить дополнительные параметры: сжатие, защиту паролем или добавление метаданных.
3. Далее нужно нажать кнопку Save As, выбрать имя итогового файла и директорию для сохранения. Готово, файл будет создан и сохранен в указанном месте.
Заключение
Объединение PDF-файлов в один документ — процедура, с которой справится даже неопытный пользователь. Были рассмотрены несколько способов объединения файлов, и каждый из них используется исходя из ситуации.
- Для быстрой разовой склейки, особенно если документы не содержат конфиденциальной информации, оптимальны онлайн-сервисы. Среди них выделяется PDFStorm, предлагающий чистый функционал без навязчивых ограничений, а также iLovePDF и PDF2Go.
- Для работы с важными данными или в условиях отсутствия сети, более надежным методом объединения станут десктопные программы.