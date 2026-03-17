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Инструкции 18.03.2026 4 минуты

Как объединить несколько PDF-файлов в один?

Как объединить несколько PDF-файлов в один? Какие для этого есть способы и что лучше выбрать?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Зачастую хранить несколько PDF-файлов, которые связаны между собой, неудобно. Для устранения данной проблемы существуют решения, которые позволяют объединить несколько таких файлов в один. Такой файл проще пересылать по почте, хранить и распечатывать. Как лучше выполнить объединение нескольких PDF-файлов в один?

Онлайн-сервисы

Онлайн-сервисы — самый быстрый способ объединить несколько PDF-файлов в один. Не требуется устанавливать программы или разбираться в настройках операционной системы. Достаточно загрузить файлы на сайт, нажать несколько кнопок и скачать результат. Какие онлайн-сервисы наиболее удобны и просты в использовании?

PDFStorm

Один из лучших сервисов — PDFStorm. Он бесплатен, не нагружает пользователя навязчивой рекламой, работает быстро и прост в использовании.

Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDFStorm:

1. На главной странице нужно выбрать раздел Объединение PDF.

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2. В открывшемся окне с помощью кнопки Выбрать PDF-файлы следует добавить файлы для объединения. Также их можно просто перетянуть в рабочую область.

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3. Осталось нажать на кнопку Объединить PDF-файлы и скачать готовый файл.

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iLovePDF

В качестве альтернативы можно воспользоваться сервисом iLovePDF. Достаточно известный сервис, который также может объединить несколько PDF-файлов в один.

Вот как объединить несколько PDF-файлов с помощью iLovePDF:

1. Сначала нужно выбрать инструмент Объединить PDF.

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2. Далее следует перетащить нужные файлы в рабочую зону либо нажать на кнопку Выбрать PDF-файлы и выбрать документы.

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3. После выбора порядка и настройки необходимых опций нужно нажать кнопку Объединить PDF, дождаться завершения обработки и получить готовый файл.

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PDF2Go

Ещё один распространённый сервис — PDF2Go. Его особенность в том, что он работает прямо в браузере и не требует загрузки файлов на сервер в классическом понимании.

Вот как объединить несколько PDF-файлов с помощью PDF2Go:

1. На главной странице сервиса нужно выбрать функцию Объединить PDF.

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2. Далее следует загрузить файлы: можно перетащить их в окно браузера, нажать кнопку Выберите файл, или импортировать из облачных хранилищ.

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3. Осталось нажать кнопку Start и получить готовый файл.

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Программы

Если доступ в интернет отсутствует или существуют строгие требования к конфиденциальности документов, лучше использовать программы, которые работают на персональном компьютере. Они обеспечивают полный контроль над процессом и не требуют загрузки файлов на сторонние серверы. Существует множество программ для работы с PDF, но какие же из них лучше?

PDF Shaper Free

PDF Shaper Free — легкая и бесплатная программа для пакетной обработки PDF-документов. Программа не требует установки дополнительных компонентов и работает на большинстве версий Windows. Функционал включает объединение, разделение, конвертацию PDF-файлов, а также извлечение конкретных страниц.

Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDF Shaper Free:

1. После запуска программы следует выбрать пункт Совместить PDF. Он находится в левой части программы.

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2. После выбора файлов откроется дополнительное окно с параметрами. Как только все необходимые опции будут установлены, нужно нажать кнопку Продолжить.

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3. Осталось выбрать директорию для сохранения файла, указать его имя и нажать кнопку Сохранить. Готово, файл будет сохранен в указанное место.

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PDF24 Creator

PDF24 Creator — это бесплатный набор инструментов для работы с PDF, который включает удобную функцию объединения. Работает сразу после установки, не требует дополнительных плагинов, интерфейс на русском языке.

Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDF24 Creator:

1. После установки программы нужно открыть PDF24 Toolbox и перейти к инструменту Объединить PDF.

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2. В рабочую область следует перетащить PDF-файлы для объединения. Их также можно добавить через кнопку Выбрать файлы.

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3. Осталось нажать кнопку Создать PDF и получить готовый результат.

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PDFill FREE PDF Tools

PDFill FREE PDF Tools — это пакет бесплатных утилит для работы с PDF-документами, включающий более 15 различных инструментов. Для объединения файлов используется отдельный модуль, не требующий установки дополнительных плагинов.

Как объединить несколько PDF-файлов в один с помощью PDFill FREE PDF Tools:

1. После запуска в главном окне нужно выбрать пункт Merge PDF Files.

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2. Далее следует добавить файлы с помощью кнопки Add PDF Files. При необходимости можно настроить дополнительные параметры: сжатие, защиту паролем или добавление метаданных.

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3. Далее нужно нажать кнопку Save As, выбрать имя итогового файла и директорию для сохранения. Готово, файл будет создан и сохранен в указанном месте.

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Заключение

Объединение PDF-файлов в один документ — процедура, с которой справится даже неопытный пользователь. Были рассмотрены несколько способов объединения файлов, и каждый из них используется исходя из ситуации.

  • Для быстрой разовой склейки, особенно если документы не содержат конфиденциальной информации, оптимальны онлайн-сервисы. Среди них выделяется PDFStorm, предлагающий чистый функционал без навязчивых ограничений, а также iLovePDF и PDF2Go.
  • Для работы с важными данными или в условиях отсутствия сети, более надежным методом объединения станут десктопные программы.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

PDF24 Creator
PDF24 Creator

Версия 11.30.1

Программа для открытия, редактирования и создания PDF-документов

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