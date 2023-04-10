Компьютер не видит флешку — почему и что делать?

Многие пользователи сталкиваются с проблемами в работе флешек. USB-накопители часто не распознаются, функционируют некорректно. Рассмотрим 14 возможных причин, из-за которых ПК или ноутбук не видит флешку. Расположим их в порядке от самых частых к более редким.

Слабое подключение флешки к разъему Первое, что нужно сделать при возникновении такой проблемы – проверить соединение флешки с компьютером. Накопитель должен быть подключен до конца. Переподключите его, попробуйте разные порты.

Пыль в разъеме флешки или USB-порте Пыль и другие загрязнения нередко мешают нормальной работе техники. В случае с флешками, они могут приводить к тому, что контакт между накопителем и компьютером пропадает вовсе. Попробуйте прочистить подключаемую часть флешки и разъем в ПК, а также использовать разные порты.

Диск не имеет буквы в Windows В Windows всем разделам присваиваются буквы, без которых невозможно получить доступ к диску. Бывают случаи, когда флешка не имеет буквенного обозначения и поэтому не отображается в проводнике. Проверить наличие буквы и присвоить ее при отсутствии можно в управлении дисками. Для этого: 1. Нажмите на клавиатуре Win и R одновременно. В окне программы "Выполнить" введите diskmgmt.msc и нажмите Enter. 2. Найдите флешку в списке дисков. Она должна быть помечена как "Съемное устройство". Проверьте наличие у нее буквы, которая указывается в скобках. Если она отсутствует, присвойте ее, выполнив следующие шаги. 3. Нажмите правой кнопкой по разделу USB-накопителя, затем выберите Изменить букву диска или путь к диску. 4. Поставьте новую букву для устройства и нажмите OK. 5. Закройте окно управления дисками, переподключите флешку с использованием безопасного извлечения и проверьте ее повторно.

Устаревшие драйвера Внешние устройства требуют драйверов для корректной работы. Обычно они встроены в операционную систему и действуют по умолчанию, но иногда могут требовать обновления. Чтобы обновить драйвера для флешки, проследуйте инструкции: 1. Одновременно нажмите на клавиатуре Win и R. Введите devmgmt.msc в программе "Выполнить" и нажмите Enter. 2. В диспетчере устройств найдите нужную флешку в разделе Дисковые устройства. 3. Кликните по накопителю правой кнопкой мыши и выберите Обновить драйверы в контекстном меню. 4. Проследуйте всем шагам мастера обновления, несколько раз нажав Далее. 5. Закройте окно диспетчера устройств и перезагрузите компьютер.

Поврежденная файловая система Файловая система у дисковых устройств может повреждаться, что приводит к некорректной работе. Если флешка распознается, но не открывается, нужно провести проверку ее файловой системы через командную строку: 1. В строке поиска меню "Пуск" введите cmd. В списке результатов найдите "Командная строка", нажмите по ней правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени администратора. 2. Введите chkdsk X: /f /r и нажмите Enter. X – буква флешки, используемая в Windows. Атрибут "/f" исправляет файловую систему, а "/r" устраняет неисправности поврежденных секторов. Если в графе Тип файловой системы отобразится строка "RAW", скорее всего, файловая система повреждена или вовсе отсутствует. Тогда придется полностью форматировать накопитель. 3. По окончанию процесса, переподключите флешку с безопасным извлечением и перепроверьте ее работу.

Флешка новая и требует форматирования Если вы приобрели новую флешку, она отображается в проводнике, но не открывается, то нужно отформатировать ее. Для этого нажмите на нее правой кнопкой мыши и кликните Форматировать. Введите метку тома и установите файловую систему (не используйте системы FAT и FAT32 для накопителей объемом более 4 ГБ, лучше выберите exfat или NTFS), убедитесь, что установлена галочка возле строки "Быстрое (очистка оглавления)" и нажмите Начать. Устройство станет доступно к использованию.

Вирусы на накопителе Некоторые вирусы имеют целью поражение внешних накопителей. Для этого они создают скрытый файл “autorun.inf” в корне диска. Если флешка видна в проводнике, но работает некорректно (автоматически удаляются файлы, запускаются посторонние программы при открытии флешки), то стоит проверить ее на наличие вредоносного файла. Для этого: 1. Запустите проводник, откройте вкладку Вид, перейдите в Параметры и нажмите Параметры папок и поиска. 2. В открывшемся окне зайдите во вкладку Вид и промотайте список вниз. 3. В разделе Скрытые файлы и папки отметьте Показывать скрытые файлы, папки и диски, а также отключите галочку возле графы Скрывать защищенные системные файлы. После процедуры эти настройки стоит включить обратно. 4. Кликните правой кнопкой по флешке в проводнике и нажмите Открыть. Найдите файл autorun.inf. Если он присутствует, удалите его. Переподключите флешку, используя безопасное извлечение, и проверьте ее на работоспособность.

Неисправность USB-порта Чтобы исключить наличие поломок порта USB, попробуйте использовать разные разъемы на нескольких компьютерах. Если флешка не работает только на одном порте, то скорее всего он неисправен. Тогда следует использовать другие и заняться восстановлением нерабочего.

Поломка флешки Внешние накопители достаточно уязвимы и часто ломаются. Физическое воздействие, падения устройства и долгая эксплуатация могут привести к потере работоспособности. Прежде чем делать выводы о поломке флешки, стоит проверить ее на разных портах, устройствах и операционных системах. Если она не работает нигде, скорее всего, имеется неисправность. Тогда можно заняться диагностикой самостоятельно, при помощи специальных утилит, или обратиться в сервис.

Устаревшая версия ОС Если вы до сих пор используете Windows XP, то проблемы с работой флешек могут быть вызваны устаревшей редакцией ОС. Версии с SP1 и SP2 не всегда корректно работают с современными накопителями. Проверить версию Service Pack можно в свойствах системы. Для этого нажмите правой кнопкой по значку "Мой компьютер" на рабочем столе и выберите Свойства в открывшемся меню. Проверьте версию SP в графе Система. Если вы имеете первую или вторую редакцию, нужно обновиться до третей, используя Центр обновления Windows или загрузив SP3 для Windows XP с официального сайта Microsoft (microsoft.com).

ОС не поддерживает файловую систему флешки Некоторые файловые системы не поддерживаются Windows. Например, если флешка была отформатирована в GNU/Linux в систему ext4, то она не будет работать в Windows. Тогда Для этого запустите ОС, которая поддерживает файловую систему флешки. Затем скопируйте все файлы из накопителя и сохраните их на другом диске. Отформатируйте флешку в ФС, поддерживаемую Windows (NTFS, FAT16, FAT32 или exfat), после чего перенесите данные обратно. Устройство должно заработать в Windows.

USB отключен в BIOS В некоторых очень редких случаях USB контроллер может быть отключен в BIOS. Чтобы проверить его и, при необходимости, включить, нужно перезагрузить ПК, зайти в BIOS и найти в нем настройку USB Controller. Напротив нее должен стоять параметр Enabled.

Некорректные настройки реестра Новые обновления Windows иногда приводят к тому, что в реестр попадают правки, влияющие на работу внешних накопителей. Проверить и устранить их могут специальные утилиты. Например, Carambis Cleaner.