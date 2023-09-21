Компьютер запущен некорректно при загрузке Windows 11 — как исправить ошибку?

В некоторых случаях при запуске Windows 11 может возникать сбой с оповещением Компьютер запущен некорректно. Он может происходить из-за разных причин. Разберем, почему появляется неполадка загрузки и как восстановить исправную работу системы.

Почему возникает сбой? Среди основных возможных причин проблемы — некорректная установка драйверов, неполадки при последнем завершении работы, ошибки во время инсталляции обновлений и другие сбои в работе операционной системы. Точно определить источник обычно трудно. Однако для решения проблемы этого не требуется. Достаточно воспользоваться универсальными методами исправления неполадки.

Стандартный способ решения (перезагрузка) Для начала стоит попробовать выполнить перезапуск компьютера, воспользовавшись соответствующей кнопкой в меню с уведомлением об ошибке. В ряде случаев это помогает восстановить запуск и система начинает загружаться исправно.

Использование дополнительных средств Если стандартное решение не помогло, следует использовать набор встроенных инструментов для восстановления, доступных в меню, которое можно открыть при помощи кнопки Дополнительные параметры. Рассмотрим их подробнее.

Восстановление при загрузке Самый простой в использовании инструмент для возобновления запуска ОС — средство Восстановление при загрузке. Оно перезагружает компьютер и автоматически выявляет неполадки, из-за которых Windows может не работать, после чего пробует устранить их. Если программе удается это сделать, загрузка возобновляется и ОС продолжает исправную работу. Чтобы запустить эту службу, откройте раздел Поиск и исправление неполадок, перейдите в меню Дополнительные параметры, после чего выберите Восстановление при загрузке. ПК будет автоматически перезапущен.

Откат операционной системы Если в системе присутствуют точки для отката, созданные до возникновения сбоя, можно воспользоваться ими для решения проблемы. Для этого в среде восстановления нужно открыть Поиск и исправление неполадок, после чего выбрать Дополнительные настройки и перейти в Восстановление системы.

Указав подходящую точку отката, запустите восстановление и дождитесь его завершения. Скорее всего, после этого Windows начнет работать и загружаться исправно.

Запуск безопасного режима Иногда решить проблему помогает настройка дополнительных параметров запуска. Например, выбор безопасного режима. Чтобы загрузиться в него, откройте меню Параметры загрузки в разделе Дополнительные параметры. Воспользуйтесь клавишей F4, чтобы запустить ПК в безопасном режиме.

Выполнение команд в консоли В некоторых случаях в решении проблемы помогает запуск консольных утилит для восстановления, таких как sfc и chkdsk. Чтобы воспользоваться ими, откройте Командную строку, выбрав ее в меню Дополнительные параметры, после чего поочередно воспользуйтесь двумя следующими командами: chkdsk C: /f /r

sfc /scannow После этого выполните перезагрузку компьютера.



Удаление обновлений Если сбой возник после установки новых обновлений для системы, можно попробовать удалить их. Для этого перейдите в раздел Поиск и устранение неисправностей, там откройте Дополнительные настройки и выберите пункт меню Удаление обновлений. Служба удалит компоненты, которые были загружены недавно. Старые обновления, присутствовавшие в системе давно, останутся.