Как использовать функцию ОСТАТ в таблицах «Р7-Офис»?

При составлении таблиц нужно часто проводить различные математические вычисления. И одной из таких задач является определение остатка от деления одного числа на другое. В данной статье расскажем о том, как для этого можно использовать функцию ОСТАТ в редакторе таблиц «Р7-Офис».

Зачем нужна функция ОСТАТ? Функция ОСТАТ в таблицах «Р7-Офис» необходима для решения различных задач, которые связаны с вычислением остатков при делении чисел, например: проверка делимости одного числа на другое;

распределение элементов по группам на основе остатка от деления;

решение уравнений и задач, где важны остаточные значения;

расчет остатков при делении денежных сумм или товарных единиц;

планирование временных и календарных интервалов.

Как работать с функцией ОСТАТ? Функция ОСТАТ имеет простой синтаксис: =ОСТАТ(число; делитель) Она состоит всего из двух переменных: делимое число — это число, которое нужно разделить;

делитель — это число, на которое осуществляется деление. Соответственно, чтобы использовать эту формулу необходимо выполнить следующие действия: Выбрать ячейку, в которой указано делимое число, например А1. Выбрать ячейку, в которой указан делитлитель, например, В1. Выбрать ячейку, в которой будет помещен остаток, например С1. Согласно этому примеру в ячейке С1 необходимо прописать следующую формулу: =ОСТАТ(А1;В1) После активации формулы ОСТАТ, она разделяет число (из ячейки А1) на делитель (из ячейки В1) и выводит остаток (в ячейку С1). Например, если взять делимое число 37 и делитель 10, то в результате получится 7. Точно так же, вместо одной из переменных можно использовать не ячейку, а просто прописать число прямо в формулу. Например, если это числовое значение делителя, тогда в формуле будет учтена только одна ячейка (А1) и указанное число: =ОСТАТ(А1;10) В таком случае функция разделяет число из ячейки А1 на число из формулы и выводит остаток. В указанном примере результат будет аналогичный: делимое число 37 разделяется на делитель 10, и в результате получается 7.

Использование в столбцах При необходимости функцию ОСТАТ можно использовать для быстрого извлечения остатка от деления в больших таблицах. Для примера можно взять три столбца: столбец А, который содержит делимые числа;

столбец В, который содержит делители;

столбец С, в который будут помещены остатки. Тогда в ячейке С1 снова необходимо прописать формулу: =ОСТАТ(А1;В1) После нажатия клавиши Enter, аналогично, в ячейку С1 будет выведен остаток. Теперь можно потянуть за маркер вниз, и программа автоматически рассчитает остатки для всех ячеек в столбце С. Аналогично, можно использовать только один столбец с данными, а вместо второго прописать число прямо в формулу. Тогда все числовые значения из исходного столбца будут разделены на одно число, и из них будет выведен остаток во второй столбец. Функция ОСТАТ не отображает никаких других показателей кроме остатков от деления. Поэтому чаще всего ее используют в сочетании с другими функциями.

Некоторые особенности вычислений функции ОСТАТ Чтобы корректно использовать функцию ОСТАТ, необходимо учитывать некоторые ее особенности.

Деление с отрицательными числами Если в формуле применяется два отрицательных числа, то остаток тоже будет отрицательным. Например: делимое число -17;

делитель -5;

остаток -2. Если в формуле применяется отрицательное делимое число и положительный делитель, то она выполняет два действия: Округляет делимое число в большую сторону до ближайшего числа, кратного к делителю. Отнимает результат округления от делимого числа. В том же примере будут выполнены такие действия: делимое число -17 округляется до -20;

вычисление остатка: -17 - (-20) = 3. Если же в формуле применяется положительное делимое число и отрицательный делитель, тогда наоборот: -20 - (-17) = -3.