Несмотря на многие достоинства и плюсы vkmusic, данная утилита не застрахована от ошибок при работе.

Ошибка авторизации

Самая распространенная ошибка программы vkmusic - ошибка при авторизации. В этом случае есть два варианта решения неполадки.

Проверьте правильность введенного номера телефона/электронной почты и пароля. Возможно, вы вводили данные на другом языке или с включенным Caps Lock. Так как vkmusic - неофициальная утилита, то некоторые антивирусы могут блокировать соединение с вашим аккаунтом. Зайдите в настройки антивируса и добавьте программу с список исключений.

Другие ошибки vkmusic

Если vkmusic выдает вам другие ошибки, то четкой инструкции по их решению нет. Единственное, что можно сделать - обновить утилиту до последней доступной версии, почистить кэш c помощью Carambis Cleaner и заново авторизоваться.