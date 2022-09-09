SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 01.02.2024 1 минута

Ошибки VKMusic

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Несмотря на многие достоинства и плюсы vkmusic, данная утилита не застрахована от ошибок при работе.

Ошибка авторизации

Самая распространенная ошибка программы vkmusic - ошибка при авторизации. В этом случае есть два варианта решения неполадки.

  1. Проверьте правильность введенного номера телефона/электронной почты и пароля. Возможно, вы вводили данные на другом языке или с включенным Caps Lock.
  2. Так как vkmusic - неофициальная утилита, то некоторые антивирусы могут блокировать соединение с вашим аккаунтом. Зайдите в настройки антивируса и добавьте программу с список исключений.

Другие ошибки vkmusic

Если vkmusic выдает вам другие ошибки, то четкой инструкции по их решению нет. Единственное, что можно сделать - обновить утилиту до последней доступной версии, почистить кэш c помощью Carambis Cleaner и заново авторизоваться.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Обсуждение статьи

1 отзыв

Реутов Александр Анатольевич

При поиске музыки высвечивается окно с информацией; Ошибка авторизации. Попробуйте перезапустить программу. Ошибка; Token confirmation required