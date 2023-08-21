Как открыть реестр Windows?

Любой пользователь Windows-ПК рано или поздно сталкивается с необходимостью открытия системного реестра — для просмотра или редактирования записей, создания или удаления разделов, ключей и т.д. По сути, это просто хранящийся на диске файл особого формата, для открытия которого используется специальное ПО.

Во всех версиях Windows имеется такое приложение — Редактор реестра. Кроме того, просмотреть и отредактировать содержимое реестра можно и при помощи сторонних программ. Но обо всем по порядку.

Открытие реестра через Пуск Как и все прочие системные приложения, Редактор реестра можно запустить из меню Пуск. Программу искать вручную необязательно, достаточно вписать запрос Реестр во встроенный в Пуск поиск, а затем кликнуть по отобразившемуся значку: Редактор реестра будет запущен:



Открытие реестра из системной папки Если с поиском в меню Пуск не все ладно, Редактор реестра можно запустить напрямую из системной папки, открыв ее в Проводнике. В зависимости от версии и настроек Windows, эта программа может находиться в одной из следующих папок: C:\Windows

C:\Windows\System32

C:\Windows\SysWOW64 Откройте Проводник и перейдите в одну из этих папок. Можно просто выделить мышкой и скопировать путь (Ctrl + C) в буфер обмена, затем вставить (Ctrl + V) его в адресную строку Проводника. В нашем случае (Windows 11) Редактор реестра удалось найти в папке C:\Windows.



Еще один способ открытия реестра из системной папки В стандартном файловом менеджере Проводник также предусмотрен поиск. Можно открыть в Проводнике системный диск (обычно это Локальный диск C) и вписать в его поисковую строку название файла Редактора реестра: regedit.exe. Спустя несколько секунд в результатах поиска отобразится значок системной программы, и ее можно будет запустить.



Открытие реестра при помощи окна Выполнить Как мы выяснили, хранящийся на диске файл Редактора реестра носит название regedit.exe. Если вписать имя файла (можно без «exe») в окно Выполнить и нажать кнопку ОК или клавишу Enter, то также можно будет запустить Редактор реестра. Для открытия окна Выполнить легче всего использовать комбинацию клавиш Win + R.



Открытие реестра из программы Диспетчер задач Данным способом пользуются немногие, т.к. не подозревают о его существовании. Системная программа Диспетчер задач, подобно окну Выполнить, также способна выполнять любые команды Windows: Запускаем Диспетчер задач комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Esc или из контекстного меню, что открывается при клике правой кнопкой мыши по значку меню Пуск:

Далее в Диспетчере задать открываем меню Файл и кликаем по пункту Запустить новую задачу.

Откроется небольшое окно Создание задачи — вписываем в него regedit или exe и нажимаем ОК.



Открытие реестра из командной строки Windows Данный способ предполагает предварительный запуск командной строки или PowerShell: Для запуска командной строки можно также воспользоваться окном Выполнить или Диспетчером задач, выполнив команду cmd:

А для запуска PowerShell кликаем правой кнопкой мыши по значку Пуск и выбираем в контекстном меню пункт Терминал (Администратор):

Как из командной строки, так и из PowerShell, для открытия реестра используется команда regedit:

