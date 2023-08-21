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Инструкции 22.08.2023 3 минуты

Как открыть реестр Windows?

Разные способы открытия реестра Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Любой пользователь Windows-ПК рано или поздно сталкивается с необходимостью открытия системного реестра — для просмотра или редактирования записей, создания или удаления разделов, ключей и т.д. По сути, это просто хранящийся на диске файл особого формата, для открытия которого используется специальное ПО.

Во всех версиях Windows имеется такое приложение — Редактор реестра. Кроме того, просмотреть и отредактировать содержимое реестра можно и при помощи сторонних программ. Но обо всем по порядку.

Открытие реестра через Пуск

Как и все прочие системные приложения, Редактор реестра можно запустить из меню Пуск. Программу искать вручную необязательно, достаточно вписать запрос Реестр во встроенный в Пуск поиск, а затем кликнуть по отобразившемуся значку:

Редактор реестра будет запущен:

Редактор реестра

Открытие реестра из системной папки

Если с поиском в меню Пуск не все ладно, Редактор реестра можно запустить напрямую из системной папки, открыв ее в Проводнике. В зависимости от версии и настроек Windows, эта программа может находиться в одной из следующих папок:

  • C:\Windows
  • C:\Windows\System32
  • C:\Windows\SysWOW64

Откройте Проводник и перейдите в одну из этих папок. Можно просто выделить мышкой и скопировать путь (Ctrl + C) в буфер обмена, затем вставить (Ctrl + V) его в адресную строку Проводника. В нашем случае (Windows 11) Редактор реестра удалось найти в папке C:\Windows.

Запуск Редактора реестра из Проводника

Еще один способ открытия реестра из системной папки

В стандартном файловом менеджере Проводник также предусмотрен поиск. Можно открыть в Проводнике системный диск (обычно это Локальный диск C) и вписать в его поисковую строку название файла Редактора реестра: regedit.exe. Спустя несколько секунд в результатах поиска отобразится значок системной программы, и ее можно будет запустить.

Запуск Редактора реестра из Проводника через поиск

Открытие реестра при помощи окна Выполнить

Как мы выяснили, хранящийся на диске файл Редактора реестра носит название regedit.exe. Если вписать имя файла (можно без «exe») в окно Выполнить и нажать кнопку ОК или клавишу Enter, то также можно будет запустить Редактор реестра. Для открытия окна Выполнить легче всего использовать комбинацию клавиш Win + R.

Запуск Редактора реестра через окно Выполнить

Открытие реестра из программы Диспетчер задач

Данным способом пользуются немногие, т.к. не подозревают о его существовании. Системная программа Диспетчер задач, подобно окну Выполнить, также способна выполнять любые команды Windows:

  • Запускаем Диспетчер задач комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Esc или из контекстного меню, что открывается при клике правой кнопкой мыши по значку меню Пуск:

Запуск Диспетчера задач

  • Далее в Диспетчере задать открываем меню Файл и кликаем по пункту Запустить новую задачу.

Запуск новой задачи в Диспетчере задач

  • Откроется небольшое окно Создание задачи — вписываем в него regedit или exe и нажимаем ОК.

Запуск Редактора реестра через Диспетчер задач

Открытие реестра из командной строки Windows

Данный способ предполагает предварительный запуск командной строки или PowerShell:

  • Для запуска командной строки можно также воспользоваться окном Выполнить или Диспетчером задач, выполнив команду cmd:

Выполнение команды cmd

  • А для запуска PowerShell кликаем правой кнопкой мыши по значку Пуск и выбираем в контекстном меню пункт Терминал (Администратор):

Запуск PowerShell

Как из командной строки, так и из PowerShell, для открытия реестра используется команда regedit:

Выполнение команды regedit через PowerShell

Открытие реестра при помощи программы Reg Organizer

Существует немало программ, позволяющих работать с системным реестром Windows. Reg Organizer — одна из таких утилит. Открыть реестр с ее помощью можно буквально в два клика мышью:

  • Открываем меню Функции, а затем — Редактор реестра:

Reg Organizer

  • Содержимое реестра отобразится в центральной части окна программы, и его можно будет просматривать и редактировать.

Просмотр реестра через Reg Organizer

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Reg Organizer

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