Как обойти создание учетной записи Microsoft во время установки Windows 11?

Установка Windows 11 требует подключения к интернету и входа в учетную запись Microsoft. Это обязательное условие для установки операционной системы на устройство. Однако существуют легальные способы обойти привязку к аккаунту Microsoft. Такая возможность важна для пользователей, которые не хотят передавать личные данные в Microsoft, работают без постоянного интернета или настраивают компьютер для общего использования.

Подготовка к установке Перед началом установки требуется решить, какой способ обхода будет использоваться. От этого зависит подготовка установочного носителя. Для большинства методов достаточно стандартной флешки с образом Windows 11. Скачать официальную сборку на высокой скорости без рекламы и торрентов можно на нашем сайте Важно понимать, что обход учетной записи не нарушает лицензионное соглашение, если используется приобретенная лицензия. Локальная учетная запись полностью поддерживается Microsoft, просто доступ к ней скрыт. Рекомендуется перед установкой отключить компьютер от сети. Это упрощает некоторые способы, хотя не является обязательным. Если установка выполняется на ноутбук со встроенным Wi-Fi, можно не подключаться к сети на этапе выбора Wi-Fi, а нажать кнопку У меня нет интернета, но в последних версиях Windows 11 эта кнопка может отсутствовать. Тогда потребуется использовать командную строку.

Способ 1: использование команды OOBE\BYPASSNRO Этот метод работает во всех редакциях Windows 11, включая Home. Он основан на встроенной команде, которая перезапускает процесс настройки в режиме обхода требований к сети и учетной записи. На этапе, когда установщик просит подключиться к сети и войти в учетную запись Microsoft, необходимо нажать клавиши Shift + F10. Откроется командная строка с правами администратора. В командной строке следует ввести команду OOBE\BYPASSNRO . После нажатия Enter компьютер перезагрузится и вернется к началу настройки. При повторном прохождении этапа выбора сети появится новая кнопка Продолжить с ограниченной установкой или У меня нет интернета. При нажатии на эту кнопку система разрешит создать локальную учетную запись. Пользователю останется ввести имя пользователя, пароль и подсказку для пароля. Этот метод не требует дополнительных инструментов или изменения установочного образа. Он работает в любой версии Windows 11. Microsoft не удаляла эту команду, так как она используется для корпоративных сценариев и тестирования, однако в будущих обновлениях команда может быть изменена.

Способ 2: localonly Для данного способа можно не отключать интернет. На моменте входа в аккаунт Microsoft нужно нажать Shift + F10, чтобы открыть командную строку. Здесь нужно ввести команду start ms-cxh:localonly и нажать Enter. После этого откроется специальное окно создания локальной учетной записи, в котором нужно ввести имя пользователя, пароль и нажать Далее. Данный способ актуален для новых версий, в то время как в предварительных сборках может и не сработать.

Способ 3: настройка установочной флешки через Rufus При создании загрузочной флешки с помощью программы Rufus доступны специальные опции, которые автоматически отключают требование учетной записи Microsoft. Этот метод удобен тем, что не требует вмешательства во время установки: система сразу создает локального пользователя. При запуске Rufus необходимо выбрать образ ISO и произвести предварительные настройки. По готовности следует нажать кнопку СТАРТ, после чего откроется новое окно. В этом окне есть пункт Удалить требование сетевой учетной записи Microsoft. Требуется поставить галочку напротив этой опции. После записи флешки установка проходит стандартно. На этапе настройки учетной записи система автоматически предложит создать локального пользователя без возможности входа в Microsoft. Пользователь вводит имя и пароль, и установка завершается. Дополнительное преимущество этого метода — возможность задать имя пользователя заранее или оставить поле пустым для ввода во время установки. Rufus также позволяет отключить сбор данных и другие телеметрические функции. Этот способ подходит для обеих редакций — Home и Pro. Он не требует знания команд и подходит для новичков, так как все настройки выполняются один раз на этапе подготовки носителя.

Что делать, если ни один способ не работает В редких случаях все методы могут оказаться недоступными. Обычно это происходит при использовании самых свежих сборок Windows 11, где Microsoft могла заблокировать известные обходы. В такой ситуации остается только один выход — установить систему с подключением к интернету и войти в учетную запись Microsoft, а затем переключиться на локальную учетную запись уже после завершения установки. Конечно, можно подождать, пока умельцы найдут новые способы обхода, но на это потребуется время, да и гарантий существования таких способов никто не даст.