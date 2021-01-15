Почему на компьютере нет звука?

Почему нет звука на ПК? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Среди наиболее вероятных причин отсутствия звука на компьютере отметим следующие факторы:

выключенное или неправильно выбранное устройство воспроизведения звука в настройках Windows;

отключенная системная служба Windows Audio;

неполадки в работе или отсутствие драйвера от аудиокарты.

В этой инструкции мы не будем рассматривать аппаратные причины отсутствия звука, т.е. выход из строя звуковой карты или неисправности в работе аудиосистемы (наушников, усилителя, колонок и т.д.).

Выключенное или неправильно выбранное устройство воспроизведения Параметры Windows, связанные с выбором устройства воспроизведения звука, могут быть изменены без участия пользователя. В большинстве случаев это происходит в процессе установки драйверов, причем не от аудиокарты, а от видеокарты. Современные видеоадаптеры оснащаются интерфейсом HDMI, по которому можно передавать на монитор или телевизор не только видеокартинку, но и звук. И для передачи звука по HDMI требуется специальный драйвер, входящий в состав драйвера видеокарты. В процессе установки ПО от видеоадаптера, устройство воспроизведения звука может переключиться со штатной звуковой карты на HDMI-устройство. Чтобы устранить эту проблему (а заодно и проверить, включено ли устройство воспроизведения звука вообще), нужно проделать следующее: Откройте "Панель управления" из меню "Пуск" и перейдите в нем в раздел "Оборудование и звук". Перейдите в раздел "Звук". В новом отобразившемся окне будет приведен список доступных на компьютере устройств воспроизведения. Если с драйвером аудиокарты все нормально, среди них должен присутствовать значок "Динамики" или "Наушники". Чтобы это устройство воспроизведения исправно работало, оно должно быть включено, а также выбрано по умолчанию. Если устройство выключено, кликните по нему правой кнопкой мыши, затем выберите "Включить". Если же оно не выбрано в качестве устройства по умолчанию, кликните по значку правой кнопкой мыши и активируйте соответствующую опцию в контекстном меню. Если же в окне "Звук" не отображено вообще ни одного значка, а вместо них присутствует лишь надпись "Звуковые устройства не установлены", возможно, это связано с действующей опцией, скрывающей отключенные и/или отсоединенные устройства. Чтобы включить их отображение, кликните правой кнопкой мыши по пустой области окна и задействуйте опции "Показать отключенные устройства" и "Показать отсоединенные устройства". Теперь найдите значок "Динамики" и включите устройство воспроизведения по инструкции выше.

Отключенная служба Windows Audio Служба Windows Audio предназначена обеспечения взаимодействия программного обеспечения со звуковой картой. Если она отключена, то при наведении курсора мыши на значок управления громкостью звука в системном трее отобразится соответствующее всплывающее сообщение (под самим же значком будет виднеться красный крестик): Чтобы запустить службу Windows Audio, выполните следующие шаги: Нажмите комбинацию клавиш "Win + R", впишите без кавычек в окно "Выполнить" команду services.msc и нажмите "ОК". Откроется окно "Службы". Найдите в списке службу Windows Audio и кликните по ней два раза мышкой для открытия окна свойств этой службы. Если в графе "Состояние" указано "Остановлена", нажмите на кнопку "Запустить" немного ниже. Чтобы данная служба запускалась в автоматическом режиме, в графе "Тип запуска" установите опцию "Автоматически", как это изображено на скриншоте выше. После запуска службы звук должен будет появиться автоматически, но иногда требуется перезагрузить компьютер или, как минимум, перезапустить приложение (плеер, игра, браузер и т.д.), являющееся источником звука.