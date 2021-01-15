Почему на компьютере нет звука?

Почему нет звука на ПК? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Среди наиболее вероятных причин отсутствия звука на компьютере отметим следующие факторы:
- выключенное или неправильно выбранное устройство воспроизведения звука в настройках Windows;
- отключенная системная служба Windows Audio;
- неполадки в работе или отсутствие драйвера от аудиокарты.
В этой инструкции мы не будем рассматривать аппаратные причины отсутствия звука, т.е. выход из строя звуковой карты или неисправности в работе аудиосистемы (наушников, усилителя, колонок и т.д.).
Выключенное или неправильно выбранное устройство воспроизведения
Параметры Windows, связанные с выбором устройства воспроизведения звука, могут быть изменены без участия пользователя. В большинстве случаев это происходит в процессе установки драйверов, причем не от аудиокарты, а от видеокарты. Современные видеоадаптеры оснащаются интерфейсом HDMI, по которому можно передавать на монитор или телевизор не только видеокартинку, но и звук. И для передачи звука по HDMI требуется специальный драйвер, входящий в состав драйвера видеокарты. В процессе установки ПО от видеоадаптера, устройство воспроизведения звука может переключиться со штатной звуковой карты на HDMI-устройство.
Чтобы устранить эту проблему (а заодно и проверить, включено ли устройство воспроизведения звука вообще), нужно проделать следующее:
- Откройте "Панель управления" из меню "Пуск" и перейдите в нем в раздел "Оборудование и звук".
- Перейдите в раздел "Звук".
- В новом отобразившемся окне будет приведен список доступных на компьютере устройств воспроизведения. Если с драйвером аудиокарты все нормально, среди них должен присутствовать значок "Динамики" или "Наушники". Чтобы это устройство воспроизведения исправно работало, оно должно быть включено, а также выбрано по умолчанию.
- Если устройство выключено, кликните по нему правой кнопкой мыши, затем выберите "Включить".
- Если же оно не выбрано в качестве устройства по умолчанию, кликните по значку правой кнопкой мыши и активируйте соответствующую опцию в контекстном меню.
- Если же в окне "Звук" не отображено вообще ни одного значка, а вместо них присутствует лишь надпись "Звуковые устройства не установлены", возможно, это связано с действующей опцией, скрывающей отключенные и/или отсоединенные устройства. Чтобы включить их отображение, кликните правой кнопкой мыши по пустой области окна и задействуйте опции "Показать отключенные устройства" и "Показать отсоединенные устройства".
- Теперь найдите значок "Динамики" и включите устройство воспроизведения по инструкции выше.
Отключенная служба Windows Audio
Служба Windows Audio предназначена обеспечения взаимодействия программного обеспечения со звуковой картой. Если она отключена, то при наведении курсора мыши на значок управления громкостью звука в системном трее отобразится соответствующее всплывающее сообщение (под самим же значком будет виднеться красный крестик):
Чтобы запустить службу Windows Audio, выполните следующие шаги:
- Нажмите комбинацию клавиш "Win + R", впишите без кавычек в окно "Выполнить" команду services.msc и нажмите "ОК".
- Откроется окно "Службы". Найдите в списке службу Windows Audio и кликните по ней два раза мышкой для открытия окна свойств этой службы. Если в графе "Состояние" указано "Остановлена", нажмите на кнопку "Запустить" немного ниже.
- Чтобы данная служба запускалась в автоматическом режиме, в графе "Тип запуска" установите опцию "Автоматически", как это изображено на скриншоте выше.
После запуска службы звук должен будет появиться автоматически, но иногда требуется перезагрузить компьютер или, как минимум, перезапустить приложение (плеер, игра, браузер и т.д.), являющееся источником звука.
Неполадки в работе или отсутствие драйвера звуковой карты
Первым делом нужно проверить состояние звуковой карты в "Диспетчере устройств". Откройте приложение "Выполнить" и введите в него команду devmgmt.msc
На верхней (обычно) позиции списка устройств должен присутствовать раздел "Аудиовходы и аудиовыходы". Раскройте его:
В этом разделе должно присутствовать аудиоустройство "Динамики" (может называться иначе). Если на его значке дополнительно изображена стрелка вниз, это означает, что устройство выключено. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Включить устройство":
Если значок "Динамики" отсутствует либо на нем виднеется желтый вопросительный или восклицательный значок, это может означать наличие проблем с драйверов аудиокарты. Например, как в случае с этим "Неизвестным устройством":
Быстрым решением это проблемы может оказаться (не всегда срабатывает) принудительное обновление драйвера стандартным инструментом Windows:
- Кликните по значку проблемного устройства два раза мышкой для открытия окна его свойств.
- Перейдите во вкладку "Драйвер", затем нажмите в ней кнопку "Обновить драйвер".
- Откроется новое окно. Кликните в нем по элементу "Автоматический поиск обновленных драйверов".
- Если драйвер, что называется "слетел" (т.е. он установлен, просто Windows по каким-то причинам не видит его), то система сама найдет его и повторно установит. В противном случае отобразится сообщение о наличии последней версии драйвера на компьютере:
Если это решение не сработало, драйвер придется переустанавливать вручную либо при использовании специальной программы – менеджера драйверов. Второй вариант быстрей и проще. Рекомендуется воспользоваться им, если пользователь мало знаком с установкой системного программного обеспечения для тех или иных устройств. Например, можно использовать бесплатную программу для установки и обновления драйверов DriverHub. Работать с ней просто:
- Устанавливаем, запускаем и нажимаем кнопку "Найти сейчас".
- Дожидаемся, пока DriverHub просканирует компьютер на предмет отсутствующих драйверов (а заодно и устаревших, которые можно будет обновить).
- По окончанию сканирования DriverHub выведет список устройств, драйверы которых можно установить либо обновить. Если требуется установить всего один драйвера, включите в этом окне "Режим эксперта":
- В списке ниже отметьте галочкой устройство, драйвер которого будет установлен на следующем шаге (на скриншоте отсутствует аудиокарта, потому мы выбрали USB-устройство ввода). После – нажмите кнопку "Установить".
- Программа автоматически скачает и установит драйвер, остается только дождаться окончания этой процедуры.