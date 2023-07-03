Не найдены подписанные драйверы устройства — что делать?

Оповещение "Не найдены подписанные драйвера" возникает в установщике Windows 10 и 11, если программе не удалось найти нужные компоненты в выбранном месте. Обычно это происходит, когда пользователь выбирает опцию "Загрузить" на этапе разметки диска. Если установка работает без добавления дополнительных драйверов, для решения проблемы достаточно продолжать установку в обычном режиме, не переходя к этому меню. Если же без этого процесс инсталляции не может продолжаться, нужно найти причину проблемы и устранить ее. Разберем, почему может возникать ошибка и как ее исправить.

Почему появляется ошибка? Уведомление о ненайденных подписанных драйверах возникает в случаях, когда установщик Windows не смог определить необходимое ПО по указанному пользователем пути. Как правило, драйвера загружают на флешку, откуда добавляются в программу. Если они отсутствуют в выбранной директории или не подходят, возникает ошибка. Она также появляется, если драйвер запакован в архив.

Как исправить ошибку? Для устранения сбоя нужно загрузить на носитель исправный драйвер в подходящем установщику виде. Разберем три возможных способа решения для разных ситуаций.

Проверьте выбранный путь к файлам драйвера Первое, что стоит сделать – проверить путь, который указан к драйверу. Возможно вы выбрали его некорректно и файлы находятся в другой папке. Убедитесь, что директория, которую вы указываете, действительно содержит в себе нужный драйвер, а также попробуйте выбрать ее повторно.

Распакуйте файлы драйвера из архива, если они находятся в нем Одна из основных причин возникновения ошибки – нахождение файлов драйвера в архиве. Производители часто распространяют их в таком виде, так как ПО для одного устройства может содержать в себе множество файлов. Для удобства их запаковывают в архив. Обычно для этого используют формат ZIP. Проблема в том, что установщик Windows не способен распознать драйвера, находящиеся в архиве и не содержит в себе функционала для их распаковки. Поэтому если вы скачали файлы в таком виде, их нужно заранее распаковать в установленной системе. Для этого можно загрузиться в имеющуюся на компьютере ОС или воспользоваться другим ПК. Распакуйте архив и во время установки в качестве места расположения драйвера указывайте директорию, в которую он был разархивирован.

Загрузите версию драйвера, не подразумевающую установки Драйвера могут распространяться в разном виде. Одни запаковывают в архив, а другие интегрируют в формат инсталлятора для Windows. Файлы. exe предназначены для использования уже установленной системе. Они не подходят для добавления при инсталляции ОС. Установщик Windows не содержит в себе нужного функционала, чтобы корректно распознать. exe драйвер. Поэтому для этих целей подойдут только файлы в чистом виде. Обычно их распространяют в виде архива, который нужно заранее распаковать. Если вы скачали драйвер в формате. exe, его необходимо заменить. Он не подойдет для использования во время установки Windows. Загрузите издание в нужном виде и используйте его. Найти такой драйвер можно через поиск в Интернете по полному названию модели устройства.