Не работает интернет после обновления Windows — как исправить?

Обновления Windows не всегда несут в себе только исправления старых ошибок и нововведения. Иногда их установка приводит к появлению новых сбоев и неполадок в работе системы. Например, в некоторых случаях после загрузки обновлений в Windows пропадает интернет. Рассмотрим, как это исправить. Разберем 10 способов решения для разных случаев.
Перезагрузка компьютера
Для начала стоит попробовать перезагрузить компьютер. Возможно сбой носит временный характер и будет устранен после перезапуска ПК. Попробуйте произвести перезагрузку и проверить работу интернета повторно.
Стандартное средство устранения ошибок
В Windows есть набор встроенных утилит для диагностики и устранения ошибок. Среди них — средство для решения проблем с сетью. Иногда оно помогает восстановить исправную работу интернета. Чтобы запустить его, кликните ПКМ по иконке сети в трее и нажмите на пункт Диагностика неполадок. Запустится мастер, который проведет поиск проблем и предложит автоматически устранить их.
Отключение режима В самолете
Если проблема возникает на ноутбуке, то нелишним будет проверить режим В самолете. Возможно он был случайно активирован в процессе обновления или после него. Если этот режим включен, в устройстве отключаются все беспроводные соединения, в том числе Wi-Fi. Поэтому стоит проверить его. Для этого откройте боковую панель с настройкой сети в трее и убедитесь, что параметр В самолете отключен. Если окажется, что он активирован, его потребуется выключить.
Проверка работы сети на других устройствах
Нелишним будет проверить, актуальна ли проблема на всех устройствах, подключенных к роутеру, или она присутствует только на ПК. Это позволит исключить возможность возникновения сбоев на стороне провайдера или неполадок сетевого оборудования.
Проверьте, работает ли сеть на других устройства, которые подключены к ней. Например, на смартфоне или планшете. Если интернет на них также не работает, то причина проблемы находится либо у провайдера, либо на стороне роутера. В таком случае стоит проверить оборудование, перезапустить его или обратиться в поддержку провайдера интернета.
Если же сеть не работает только на компьютере с Windows после обновления, то неполадка актуальна только для него. Тогда нужно искать причину проблемы и устранять ее только на этом ПК.
Удаление обновлений
Если после установки обновлений в Windows возникли сбои, можно попробовать удалить их, чтобы восстановить исправную работу ОС. Для этого:
1. Откройте Центр обновления и перейдите в журнал обновлений.
2. Выберите пункт Удалить обновления.
3. В появившемся окне удалите все недавно установленные обновления, после загрузки которых появилась проблема.
После любых операций с установкой или удалением обновлений в Windows нужно обязательно перезагружать ПК.
Восстановление Windows
Если в системе есть точки восстановления, созданные до обновления и возникновения проблемы с сетью, можно попробовать откатиться до них, чтобы вернуть исправную работу интернета. Для этого откройте меню Восстановление, найдя его в поиске на строке задач или в Панели управления.
Выберите в нем пункт Запуск восстановления системы. В утилите отката потребуется выбрать нужную точку и подтвердить действия. Помните о том, что восстановление может повлиять на общий вид системы, вернув его в исходное состояние. На файлах пользователя это никак не сказывается.
Отключение брандмауэра
Деактивация брандмауэра часто помогает устранить неполадки с доступом к интернету в Windows. Чтобы отключить эту службу, выполните следующее:
1. Зайдите в Параметры и откройте раздел Обновление и безопасность.
2. Перейдите во вкладку Безопасность Windows и выберите пункт Брандмауэр и безопасность сети.
3. Выберите используемое активное подключение.
4. Отключите параметр Брандмауэр Защитника и закройте окно.
Этот набор действий позволит выключить брандмауэр для используемой сети, что может помочь восстановить ее исправное функционирование.
Обновление драйвера сетевой карты
В некоторых случаях источником проблем с сетью становится устаревший драйвер для сетевой карты. Инструкции ниже помогут обновить его.
Инструкция для адаптеров проводной сети
Если в компьютере установлена отдельная сетевая карта, подключенная в слот PCI, чтобы обновить драйвер для нее, нужно загрузить его последнюю версию на другом ПК с сайта производителя устройства, перенести на нужный компьютер и установить. Если же используется встроенный в материнскую плату адаптер, искать драйвер нужно на официальной странице ее производителя.
Другой вариант — попробовать обновить драйвер стандартными средствами Windows. Иногда это также помогает. Чтобы воспользоваться этим методом, откройте Диспетчер устройств, найдите нужный адаптер в разделе с сетевыми картами, кликните по нему ПКМ и выберите пункт Обновить.
Откроется мастер обновления. Выполнив все его шаги, вы сможете получить наиболее актуальную версию драйвера из доступных в системе.
Инструкция для адаптеров Wi-Fi
Если нужно обновить драйвер для адаптера беспроводной сети, для этого также можно воспользоваться методами приведенными выше: скачать актуальную версию с сайта производителя или применить встроенные в Windows средства.
Другой способ, который удобен для адаптеров Wi-Fi — воспользоваться бесплатной утилитой 3DP Net. Она содержит в себе актуальные драйвера для всех наиболее популярных плат и позволяет установить их без доступа к интернету.
Запустите файл и распакуйте утилиту. В окне программы кликните по нужному устройству, чтобы начать установку драйвера. Откроется стандартный мастер обновления, который используется в Windows. С его помощью 3DP Net устанавливает драйвера из своих файлов. Выполнив все шаги мастера, перезагрузите компьютер и проверьте работоспособность сети.
Изменение параметров питания
Стоит также отключить опцию автоматического отключения сетевой карты, так как в ряде случаев интернет может не работать именно из-за нее. Для этого:
1. Откройте Диспетчер устройств. Это можно сделать, например, через поиск на панели задач.
2. Найдите используемую плату интернета в разделе Сетевые адаптеры, кликните по ней правой кнопкой и выберите пункт Свойства.
3. В открывшемся окне зайдите во вкладку Управление питанием.
4. Снимите галочку около пункта Разрешить отключение и нажмите ОК.
После этого следует перезагрузить ПК.
Отключение сторонних антивирусов
Иногда сторонние антивирусы, фаерволы и другие программы для защиты могут препятствовать исправной работе интернета. Поэтому если они используются в системе, стоит попробовать временно отключить или удалить их. Это также может помочь исправить неполадки с доступом к сети.