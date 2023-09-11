Не работает интернет после обновления Windows — как исправить?

Обновления Windows не всегда несут в себе только исправления старых ошибок и нововведения. Иногда их установка приводит к появлению новых сбоев и неполадок в работе системы. Например, в некоторых случаях после загрузки обновлений в Windows пропадает интернет. Рассмотрим, как это исправить. Разберем 10 способов решения для разных случаев.

Перезагрузка компьютера Для начала стоит попробовать перезагрузить компьютер. Возможно сбой носит временный характер и будет устранен после перезапуска ПК. Попробуйте произвести перезагрузку и проверить работу интернета повторно.

Стандартное средство устранения ошибок В Windows есть набор встроенных утилит для диагностики и устранения ошибок. Среди них — средство для решения проблем с сетью. Иногда оно помогает восстановить исправную работу интернета. Чтобы запустить его, кликните ПКМ по иконке сети в трее и нажмите на пункт Диагностика неполадок. Запустится мастер, который проведет поиск проблем и предложит автоматически устранить их.



Отключение режима В самолете Если проблема возникает на ноутбуке, то нелишним будет проверить режим В самолете. Возможно он был случайно активирован в процессе обновления или после него. Если этот режим включен, в устройстве отключаются все беспроводные соединения, в том числе Wi-Fi. Поэтому стоит проверить его. Для этого откройте боковую панель с настройкой сети в трее и убедитесь, что параметр В самолете отключен. Если окажется, что он активирован, его потребуется выключить.

Проверка работы сети на других устройствах Нелишним будет проверить, актуальна ли проблема на всех устройствах, подключенных к роутеру, или она присутствует только на ПК. Это позволит исключить возможность возникновения сбоев на стороне провайдера или неполадок сетевого оборудования. Проверьте, работает ли сеть на других устройства, которые подключены к ней. Например, на смартфоне или планшете. Если интернет на них также не работает, то причина проблемы находится либо у провайдера, либо на стороне роутера. В таком случае стоит проверить оборудование, перезапустить его или обратиться в поддержку провайдера интернета. Если же сеть не работает только на компьютере с Windows после обновления, то неполадка актуальна только для него. Тогда нужно искать причину проблемы и устранять ее только на этом ПК.

Удаление обновлений Если после установки обновлений в Windows возникли сбои, можно попробовать удалить их, чтобы восстановить исправную работу ОС. Для этого: 1. Откройте Центр обновления и перейдите в журнал обновлений.

2. Выберите пункт Удалить обновления.

3. В появившемся окне удалите все недавно установленные обновления, после загрузки которых появилась проблема.

После любых операций с установкой или удалением обновлений в Windows нужно обязательно перезагружать ПК.

Восстановление Windows Если в системе есть точки восстановления, созданные до обновления и возникновения проблемы с сетью, можно попробовать откатиться до них, чтобы вернуть исправную работу интернета. Для этого откройте меню Восстановление, найдя его в поиске на строке задач или в Панели управления.

Выберите в нем пункт Запуск восстановления системы. В утилите отката потребуется выбрать нужную точку и подтвердить действия. Помните о том, что восстановление может повлиять на общий вид системы, вернув его в исходное состояние. На файлах пользователя это никак не сказывается.



Отключение брандмауэра Деактивация брандмауэра часто помогает устранить неполадки с доступом к интернету в Windows. Чтобы отключить эту службу, выполните следующее: 1. Зайдите в Параметры и откройте раздел Обновление и безопасность. 2. Перейдите во вкладку Безопасность Windows и выберите пункт Брандмауэр и безопасность сети.

3. Выберите используемое активное подключение.

4. Отключите параметр Брандмауэр Защитника и закройте окно.

Этот набор действий позволит выключить брандмауэр для используемой сети, что может помочь восстановить ее исправное функционирование.

Обновление драйвера сетевой карты В некоторых случаях источником проблем с сетью становится устаревший драйвер для сетевой карты. Инструкции ниже помогут обновить его.

Инструкция для адаптеров проводной сети Если в компьютере установлена отдельная сетевая карта, подключенная в слот PCI, чтобы обновить драйвер для нее, нужно загрузить его последнюю версию на другом ПК с сайта производителя устройства, перенести на нужный компьютер и установить. Если же используется встроенный в материнскую плату адаптер, искать драйвер нужно на официальной странице ее производителя. Другой вариант — попробовать обновить драйвер стандартными средствами Windows. Иногда это также помогает. Чтобы воспользоваться этим методом, откройте Диспетчер устройств, найдите нужный адаптер в разделе с сетевыми картами, кликните по нему ПКМ и выберите пункт Обновить.

Откроется мастер обновления. Выполнив все его шаги, вы сможете получить наиболее актуальную версию драйвера из доступных в системе.



Инструкция для адаптеров Wi-Fi Если нужно обновить драйвер для адаптера беспроводной сети, для этого также можно воспользоваться методами приведенными выше: скачать актуальную версию с сайта производителя или применить встроенные в Windows средства. Другой способ, который удобен для адаптеров Wi-Fi — воспользоваться бесплатной утилитой 3DP Net. Она содержит в себе актуальные драйвера для всех наиболее популярных плат и позволяет установить их без доступа к интернету.

Запустите файл и распакуйте утилиту. В окне программы кликните по нужному устройству, чтобы начать установку драйвера. Откроется стандартный мастер обновления, который используется в Windows. С его помощью 3DP Net устанавливает драйвера из своих файлов. Выполнив все шаги мастера, перезагрузите компьютер и проверьте работоспособность сети.



Изменение параметров питания Стоит также отключить опцию автоматического отключения сетевой карты, так как в ряде случаев интернет может не работать именно из-за нее. Для этого: 1. Откройте Диспетчер устройств. Это можно сделать, например, через поиск на панели задач. 2. Найдите используемую плату интернета в разделе Сетевые адаптеры, кликните по ней правой кнопкой и выберите пункт Свойства.

3. В открывшемся окне зайдите во вкладку Управление питанием. 4. Снимите галочку около пункта Разрешить отключение и нажмите ОК.

После этого следует перезагрузить ПК.