Экран монитора сдвинулся вправо/влево — что делать?

Бывают ситуации, при которых экран монитора самопроизвольно смещается влево или вправо. Обычно таким явлением страдают как ноутбуки, так и моноблоки. Также изображение может и перевернуться на 90° или 180°. Причина этому вовсе не поломка видеокарты, а одновременное нажатие нескольких клавиш, сочетание которых является «горячим».
Кнопка на мониторе
Решений проблемы может быть несколько. Самый простой вариант – воспользоваться клавишей Auto, её можно найти на передней панели моноблока рядом с кнопкой питания. Кратковременное нажатие вызовет самокалибровку экрана и изображение вернётся на место. Процесс сопровождается миганием изображения на протяжение 1-2 секунд.
Кнопка Auto может находиться и на передней, и на боковой панели. Это зависит от параметров ПК.
В некоторых моделях устройств такая клавиша отсутствует. Её заменяет пункт в настройках главного меню.
Нажимаем и удерживаем кнопку выключения питания в течение нескольких секунд, пока не появится диалоговое окошко. После этого кнопками навигации на корпусе выбираем Авторегулировка и подтверждаем.
Разрешение экрана
Ещё одной причиной сдвига изображения влево/вправо может послужить неверный выбор разрешения экрана для конкретной видеокарты. Такая ситуация может возникнуть после обновления системы, сброса настроек, замены видеокарты на новую или б/у.
Открываем Диспетчер устройств и смотрим, определила ли система саму видеокарту. Также проверяем разрешение экрана.
В большинстве случаев в параметре Разрешение экрана должно стоять 1920×1080. Система сама определяет видеокарту и при успешной «обратной связи» указывает в скобках «рекомендуется». Если такой рекомендации нет, значит видеокарта не определена. Нужно обновить или переустановить драйвер. Если на это нет времени, методом проб установите одно из стандартных разрешений:
- 1280×1024;
- 1440×900;
- 1600×900;
- 1920×1080.
Одно из них обязательно вернет экран на место.
Если ничего не помогает
Если вышеописанные процедуры не помогают вернуть изображение на экране в центр, значит проблема глубже. Не у всех есть возможность быстро найти специалиста для оперативной помощи. Поэтому, самая простая операция, которую можно сделать самому, воспользоваться функцией Восстановление системы. Если было выполнено ошибочное действие или удаление драйвера видеокарты, Windows вернет настройки в первоначальное состояние.
Открываем Пуск - Настройки - Обновление и безопасность, далее выбираем Восстановление:
В появившемся окне нажимаем кнопку Начать и выбираем один из двух вариантов:
- сохранить мои файлы;
- удалить все.
Рекомендуется первый вариант. Далее система начнёт процедуру восстановления. Остается наблюдать за процессом и выполнять поступающие команды.
Если экран перестал нормально работать из-за сторонних приложений, вирусов, несовместимых программ или повреждения настроек, Восстановление системы должно решить проблему.