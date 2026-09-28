Экран монитора сдвинулся вправо/влево — что делать?

Бывают ситуации, при которых экран монитора самопроизвольно смещается влево или вправо. Обычно таким явлением страдают как ноутбуки, так и моноблоки. Также изображение может и перевернуться на 90° или 180°. Причина этому вовсе не поломка видеокарты, а одновременное нажатие нескольких клавиш, сочетание которых является «горячим».

Кнопка на мониторе Решений проблемы может быть несколько. Самый простой вариант – воспользоваться клавишей Auto, её можно найти на передней панели моноблока рядом с кнопкой питания. Кратковременное нажатие вызовет самокалибровку экрана и изображение вернётся на место. Процесс сопровождается миганием изображения на протяжение 1-2 секунд. Кнопка Auto может находиться и на передней, и на боковой панели. Это зависит от параметров ПК. В некоторых моделях устройств такая клавиша отсутствует. Её заменяет пункт в настройках главного меню. Нажимаем и удерживаем кнопку выключения питания в течение нескольких секунд, пока не появится диалоговое окошко. После этого кнопками навигации на корпусе выбираем Авторегулировка и подтверждаем.

Разрешение экрана Ещё одной причиной сдвига изображения влево/вправо может послужить неверный выбор разрешения экрана для конкретной видеокарты. Такая ситуация может возникнуть после обновления системы, сброса настроек, замены видеокарты на новую или б/у. Открываем Диспетчер устройств и смотрим, определила ли система саму видеокарту. Также проверяем разрешение экрана. В большинстве случаев в параметре Разрешение экрана должно стоять 1920×1080. Система сама определяет видеокарту и при успешной «обратной связи» указывает в скобках «рекомендуется». Если такой рекомендации нет, значит видеокарта не определена. Нужно обновить или переустановить драйвер. Если на это нет времени, методом проб установите одно из стандартных разрешений: 1280×1024;

1440×900;

1600×900;

1920×1080. Одно из них обязательно вернет экран на место.