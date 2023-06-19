Microsoft Visual C++ Redistributable — что это, как установить, удалить, переустановить?

Большое количество современных приложений под Windows создается при использовании программных средств Microsoft Visual C++ (Visual Studio). Для последующего запуска таких приложений в целевой системе, куда они будут установлены, должны присутствовать распространяемые (Redistributable) компоненты Microsoft Visual C++. Данные библиотеки широко используются в разработке компьютерных игр.

Как установить последнюю версию Microsoft Visual C++? Установка распространяемых компонентов Microsoft Visual C++ ничем не отличается от установки обычных программ. От пользователя требуется скачать актуальную версию библиотек, подходящую к редакции и разрядности операционной системы Windows. Сделать это можно на SoftSalad.ru или официальном сайте Microsoft. На этой странице всегда можно найти актуальные версии библиотек (на момент написания статьи — это Microsoft Visual Studio 2022). Заметьте, что последняя версия компонентов Microsoft Visual C++ содержит в себе все предыдущие: Перейдя по ссылке, также можно обнаружить, что существует 3 разновидности распространяемых компонентов Microsoft Visual C++ для 3 процессорных архитектур — ARM64, X86 и X64. Библиотеки ARM64 предназначены, как правило, для мобильных устройств, в т.ч. для некоторых моделей ноутбуков, оснащенных процессорами с соответствующей архитектурой. А вот Microsoft Visual C++ X86 и X64 предназначены для обычных стационарных компьютеров и лэптопов под управлением десктопных версий Windows Vista, 7, 8.1, 10 и 11 разрядностью 32-бит и 64-бит, соответственно. У неопытных пользователей возникает вопрос касательно процессорной архитектуры и разрядности ОС. Можно, конечно, проверить, какой процессор установлен в компьютер, какую редакцию и разрядность имеет Windows, но делать это необязательно, и вот почему: Библиотеки Microsoft Visual C++ для процессоров с архитектурой ARM64 невозможно установить в систему с процессорной архитектурой X86 или X64, и наоборот. Это приведет к ошибке установки и выдаче соответствующего сообщения:

Компоненты Microsoft Visual C++ для 64-разрядных (X64) систем не получится установить в 32-разярдную (X86) систему. Не получится даже запустить установочный файл. Это то же самое, что пытаться установить программу X64 на 32-битную версию Windows.

А вот 32-битную версию Microsoft Visual C++ (X86) можно установить в 64-битную систему. Вообще, многими пользователями 64-разрядных ОС Windows рекомендуется устанавливать обе разновидности библиотек — как X86, так и X Вот скриншот успешной установки Microsoft Visual C++ X86 в 64-битную ОС Windows 11:

Другими словами, в Microsoft позаботились о том, чтобы у пользователей не получилось установить на компьютер неподходящую версию распространяемых библиотек Visual Studio.

Как установить старую версию Microsoft Visual C++? Если по каким-то причинам пользователю требуется установить на компьютер одну из предыдущих версий Microsoft Visual C++, то ее можно скачать на этой странице. Открыв ссылку, прокрутите страницу вниз до раздела Другие инструменты, платформы и распространяемые пакеты и раскройте его:

На экране отобразится список старых редакций распространяемых библиотек Microsoft Visual C++, начиная с 2010 (на скриншоте не видно) и заканчивая предпоследней (на момент написания обзора) версией — 2017. Перед скачиванием нужных библиотек следует предварительно выбрать архитектуру, установив флажок на x64, ARM64 или x86, а только затем нажимать кнопку Загрузка.

Как удалить/переустановить Microsoft Visual C++? Если при попытке запуска игры или какого-либо приложения, на экране отображается ошибка с сообщением об отсутствии или наличии неисправности в DLL-библиотеках, имена которых начинаются с msvcr или msvcp (например, msvcp140.dll или msvcr100.dll), тогда проблему следует точно искать в библиотеках Microsoft Visual C++. Простейший путь ее решения — переустановка данных компонентов, что подразумевает в себе предварительное их удаление. Microsoft Visual C++ устанавливается на компьютер как обычная программа. Поэтому удаление библиотек можно выполнить при помощи стандартных средств Windows, в т.ч. — через Панель управления: Откройте Панель управления через меню Пуск, затем кликните по элементу Удаление программы (если этот элемент отсутствует, установите режим просмотра Категория):

Найдите в перечне установленных на компьютер программ библиотеки Microsoft Visual C++ (обычно их несколько). Кликните по одному из них правой кнопкой мыши и выберите пункт Удалить:

Повторите действия для каждой версии Microsoft Visual C++. Сразу после удаления можно приступать к повторной установке Microsoft Visual C++.