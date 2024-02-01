Microsoft Store не скачивает приложения — почему и что делать?

В Microsoft Store можно найти разные программы и утилиты. Магазин от компании Microsoft имеет удобный интерфейс, постоянную доступность в операционных системах Windows 10 и 11. Однако не всегда можно скачать приложения с этого магазина.

Бывает так, что система выкидывает пользователя из магазина или просто не скачивает нужное ему приложение. В этом случае необходимо проверить систему на наличие ошибок.

Иногда простой антивирус не дает скачать и установить приложение из Microsoft Store. Поэтому нужно отключить его на пару минут и попробовать заново загрузить и установить приложение. Если этот метод решения проблемы не поможет, необходимо приступить к более глобальным решениям этой неисправности.

Исправление через средство устранения неполадок Этот метод считается простым из всех последующих. Поэтому с ним справится обычный пользователь без вызова системного администратора на дом. Инструкция по исправлению ошибки с MS через устранение неполадок: 1. Войти в «Настройки» системы через кнопку Пуск. 2. Выбрать Обновления и безопасность. 3. Нажать на пункт в левой части окна Устранение неполадок. 4. Открыть вкладку Дополнительные средства. 5. Запустить устранение неполадок через пункт Приложения из Microsoft Store. Система автоматически отладит ошибки. По окончании процедуры потребуется перезапустить компьютер. Если этот метод не поможет, то перейти к следующему решению проблемы.

Переустановка Microsoft Store Инструкция по переустановке Microsoft Store: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R. 2. Прописать CMD и нажать кнопку Enter. 3. В открывшейся командной строке прописать следующий код: PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + '\AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest}» 4. Нажать на кнопку Enter и после применения команды перезагрузить персональный компьютер. Microsoft Store должен заработать. Если этот способ не поможет, то перейти к изучению проблем с адаптером интернета. 5. Теперь нужно снова перезагрузить компьютер или ноутбук и попробовать скачать и установить приложение из Microsoft Store.

Замена места установки программы из MS Бывает так, что место установки тоже влияет на успех загрузки программного обеспечение из магазина Windows. Чтобы изменить местоположение нового содержимого и увидеть, что из этого получится, необходимо: 1. Войти в Настройки ОС через кнопку Пуск. 2. Войти в раздел Система. 3. Нажать на пункт с названием Память. 4. Пролистать вниз список в правой части окна. 5. Нажать на пункт Изменить место сохранения нового содержимого. 6. Выбрать вместо диска С каталог в диске D. Теперь нужно применить изменения и перезагрузить ПК, чтобы изменения вступили в силу.