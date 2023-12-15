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Инструкции 15.12.2023 2 минуты

Microsoft Store не открывается — почему и что делать?

Что делать, если не запускается Microsoft Store на Windows?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Microsoft Store — цифровой магазин для Windows, в котором можно установить приложения, игры и другой контент. Однако пользователи иногда сталкиваются с проблемой, когда магазин не открывается или работает некорректно. Это может быть вызвано различными причинами — от системных ошибок до проблем с интернет-соединением.

В первую очередь нужно првоерить работу интернета, например, открыв любой сайт в браузере. Если все работает, читайте инструкции далее.

Проверка брандмауэра

Настройки безопасности в Windows могут иногда блокировать доступ к Microsoft Store, препятствуя его нормальной работе. Для начала нужно проверить брандмауэр Windows:

1. Нужно открыть настройки Windows, нажав Win + I (английская i).

2. Перейти в раздел Обновление и безопасность и выбрать Безопасность Windows.

3. Нажать на Брандмауэр и защита сети.

Брандмауэр Windows

4. Нажмите Разрешить работу с приложениями через брандмауэр.

Разрешить работу с приложениями через брандмауэр

5. Найдите в списке Microsoft Store и сделайте обе галочки активными.

Разрешить работу с приложениями через брандмауэр

Проверка антивируса

Если установлен сторонний антивирус, нужно открыть его и проверить, не блокирует ли он Microsoft Store.

Иногда антивирусы могут ошибочно считать некоторые приложения угрозой. В таком случае, нужно добавить Microsoft Store в список исключений или временно отключите антивирус для проверки.

Проверка контроля учетных записей

1. Открыть панель управления.

2. Перейти в Учетные записи пользователей и выбрать Изменение настроек контроля учетных записей.

3. Убедится, что настройки не слишком строгие и не мешают работе Microsoft Store.

Кэш приложения

Накопившийся в Microsoft Store кэш может приводить к замедлению работы и ошибкам в приложении. Нужно очистить кэш:

1. Нажать Win + I, чтобы открыть настройки Windows.

2. Перейти в раздел Приложения и найти Microsoft Store.

3. Выбрать Расширенные опции или Дополнительные параметры.

4. Нажать Сброс или Очистить кэш для удаления временных файлов приложения.

Очистить кэш Microsoft Store

Также можно использовать утилиту WSReset:

1. Нажать Win + R, ввести wsreset и нажать Enter.

2. Откроется черное окно командной строки. Нужно подождать, пока процесс не завершится, и Microsoft Store автоматически перезапустится. Этот процесс сбросит кэш магазина.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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