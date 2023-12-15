Microsoft Store не открывается — почему и что делать?

Microsoft Store — цифровой магазин для Windows, в котором можно установить приложения, игры и другой контент. Однако пользователи иногда сталкиваются с проблемой, когда магазин не открывается или работает некорректно. Это может быть вызвано различными причинами — от системных ошибок до проблем с интернет-соединением.
В первую очередь нужно првоерить работу интернета, например, открыв любой сайт в браузере. Если все работает, читайте инструкции далее.
Проверка брандмауэра
Настройки безопасности в Windows могут иногда блокировать доступ к Microsoft Store, препятствуя его нормальной работе. Для начала нужно проверить брандмауэр Windows:
1. Нужно открыть настройки Windows, нажав Win + I (английская i).
2. Перейти в раздел Обновление и безопасность и выбрать Безопасность Windows.
3. Нажать на Брандмауэр и защита сети.
4. Нажмите Разрешить работу с приложениями через брандмауэр.
5. Найдите в списке Microsoft Store и сделайте обе галочки активными.
Проверка антивируса
Если установлен сторонний антивирус, нужно открыть его и проверить, не блокирует ли он Microsoft Store.
Иногда антивирусы могут ошибочно считать некоторые приложения угрозой. В таком случае, нужно добавить Microsoft Store в список исключений или временно отключите антивирус для проверки.
Проверка контроля учетных записей
1. Открыть панель управления.
2. Перейти в Учетные записи пользователей и выбрать Изменение настроек контроля учетных записей.
3. Убедится, что настройки не слишком строгие и не мешают работе Microsoft Store.
Кэш приложения
Накопившийся в Microsoft Store кэш может приводить к замедлению работы и ошибкам в приложении. Нужно очистить кэш:
1. Нажать Win + I, чтобы открыть настройки Windows.
2. Перейти в раздел Приложения и найти Microsoft Store.
3. Выбрать Расширенные опции или Дополнительные параметры.
4. Нажать Сброс или Очистить кэш для удаления временных файлов приложения.
Также можно использовать утилиту WSReset:
1. Нажать Win + R, ввести wsreset и нажать Enter.
2. Откроется черное окно командной строки. Нужно подождать, пока процесс не завершится, и Microsoft Store автоматически перезапустится. Этот процесс сбросит кэш магазина.