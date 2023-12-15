Microsoft Store не открывается — почему и что делать?

Microsoft Store — цифровой магазин для Windows, в котором можно установить приложения, игры и другой контент. Однако пользователи иногда сталкиваются с проблемой, когда магазин не открывается или работает некорректно. Это может быть вызвано различными причинами — от системных ошибок до проблем с интернет-соединением.

В первую очередь нужно првоерить работу интернета, например, открыв любой сайт в браузере. Если все работает, читайте инструкции далее.

Проверка брандмауэра Настройки безопасности в Windows могут иногда блокировать доступ к Microsoft Store, препятствуя его нормальной работе. Для начала нужно проверить брандмауэр Windows: 1. Нужно открыть настройки Windows, нажав Win + I (английская i). 2. Перейти в раздел Обновление и безопасность и выбрать Безопасность Windows. 3. Нажать на Брандмауэр и защита сети. 4. Нажмите Разрешить работу с приложениями через брандмауэр. 5. Найдите в списке Microsoft Store и сделайте обе галочки активными.

Проверка антивируса Если установлен сторонний антивирус, нужно открыть его и проверить, не блокирует ли он Microsoft Store. Иногда антивирусы могут ошибочно считать некоторые приложения угрозой. В таком случае, нужно добавить Microsoft Store в список исключений или временно отключите антивирус для проверки.

Проверка контроля учетных записей 1. Открыть панель управления. 2. Перейти в Учетные записи пользователей и выбрать Изменение настроек контроля учетных записей. 3. Убедится, что настройки не слишком строгие и не мешают работе Microsoft Store.