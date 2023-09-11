Ошибка MBR Error 1 — как исправить?

Ошибки загрузчика — неприятное явление, которое может возникнуть после переразметки диска или переустановки ОС. Сбои, появляющиеся при запуске компьютера, приводят к тому, что получить доступ к системе невозможно. Одна из распространенных неполадок такого типа — MBR Error 1. Разберем, почему она возникает и как ее исправить.

Как исправить ошибку MBR Error 1? Сбой имеет всего две возможных причины. Первая — некорректный порядок загрузочных устройств в BIOS, который мог быть отредактированным пользователем, либо измениться из-за подключения или отключения накопителей. Вторая — повреждения MBR. Master Boot Record — это таблица разделов, которая используется на большинстве носителей. Ее повреждения могут приводить к тому, что загрузиться в установленную на диске ОС становится невозможно. Основных метода решения ошибки существует два. Каждый из них позволяет устранить одну из возможных причин ошибки. Разберем оба способа решения. Попробовав каждый из них поочередно, скорее всего вам удастся избавиться от неполадки.

1 способ — настройка порядка загрузки в BIOS/UEFI Для начала стоит проверить и, при необходимости, изменить порядок загрузочных устройств в BIOS. Во время запуска компьютер использует этот список, чтобы определить, с какого накопителя осуществлять загрузку. Если носители выбраны некорректно, ПК начинает загружаться с устройства, запуск с которого невозможен. Из-за этого возникает ошибка. Чтобы отредактировать приоритет накопителей в BIOS/UEFI, проследуйте инструкции: Выключите компьютер. Запустите ПК с кнопки включения и сразу после этого начините часто нажимать на специальную клавишу клавиатуры для входа в BIOS до того момента, пока меню не отобразится на экране. В случае с разными производителями материнских плат и ноутбуков эта кнопка отличается. Наиболее распространены Delete и F2. На материнских платах Gigabyte и ноутбуках Lenovo обычно используется F2. На устройствах ASUS — Delete. Узнать используемую клавишу для входа в BIOS/UEFI можно в интернете или в документации к устройству. В BIOS перейдите в раздел Boot. Управление в меню может осуществляться стрелками на клавиатуре или мышью. Расставьте устройства в нужном порядке. Обычно для этого используется либо мышь, либо клавиши F5 и F6, которые нужно применять, чтобы сдвинуть носитель вверх или вниз по списку. На самом первом месте (сверху) должен находиться основной жесткий диск или SSD, на котором установлена используемая операционная система. Определить его можно по названию. Порядок остальных устройств не так важен. На второе место можно поставить USB-флешку или DVD-привод, если он используется. Затем следует установить все остальное: сетевые карты, дополнительные накопители без ОС и другое. Выйдите из BIOS с сохранением изменений. Обычно для этого нужно перейти в специальный раздел, который может называться как Exit или Save & Exit и выбрать в нем соответствующую опцию. У многих производителей материнских плат для выхода из BIOS с сохранением изменений также используется клавиша F10. После этого компьютер будет перезагружен с новыми параметрами загрузки. Во многих случаях они позволяют избавиться от неполадки MBR Error 1.