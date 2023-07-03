Почему в диспетчере задач много одинаковых процессов?

Диспетчер задач — полезный инструмент Windows, который позволяет отслеживать текущее состояние компьютера и запущенные программы, настраивать автозагрузку и управлять процессами. Иногда с его помощью можно отследить некоторые признаки неисправностей в системе. У многих пользователей вызывает подозрение наличие большого количества одинаковых процессов от одной программы. Разберем, с чем это связано, и нормально ли такое проявление приложений.

Многие современные программы работают в нескольких процессах. Они создают их в памяти для выполнения определенных текущих задач. Обычно это проявляется у более сложных приложений, которые существенно потребляют ресурсы компьютера. Особенно часто это встречается у браузеров, которые могут отображаться в диспетчере задач большим списком из десятка процессов.

В каких случаях это нормально?

Для большинства современных программ это является нормальным. В первую очередь это касается браузеров и других приложений, взаимодействующих с сетью. Чем больше в браузере открыто вкладок и окон, тем больше процессов работает в системе. Подозрения могут появляться только когда их слишком много. Например, если в браузере запущено несколько вкладок, а в Диспетчере задач от него отображается более двадцати процессов одновременно. Такое проявление может говорить о возникших неполадках в работе программы.

Многие системные службы также работают в нескольких процессах. Например, один из важнейших сервисов Windows svchost.exe обычно отображается в Диспетчере задач в 5-10 строках. Этот процесс необходим операционной системе, поэтому его нельзя останавливать. Отключение svchost.exe приводит к сбоям и временной потере работоспособности ОС. Другой пример подобной системной службы — conhost.exe. Она также выполняет крайне важную роль в системе и при этом работает одновременно в нескольких процессах.