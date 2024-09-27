Как убрать синий экран и ошибку «Machine Check Exception» на Windows?

Ситуация, когда при загрузке ОС Windows 10 практически сразу появляется синий экран и ошибка «Machine Check Exception» — не редкость. Обычно это вызвано конфликтом между оборудованием, конфигурацией или драйверами. Рассмотрим, как устранить этот «дефект».

«Machine Check Exception» появляется при установке Windows 10 Как правило, синий экран при установке Windows 10 возникает на этапе копирования файлов. Причём разницы между собранным и готовым ПК не существует. Первое, что нужно сделать: Отключить повышение частоты процессора через настройки BIOS или UEFI.

Отключить определение USB-накопителей или HDD-дисков, установочной флешки.

При наличии нескольких плат оперативной памяти оставить в работе только одну, вынув «расширяющие».

Выполнить проверку ОЗУ с помощью загрузочной флешки. Если ПК собран из новых комплектующих, но блок питания остался старым, его мощности может просто не хватить для энергообеспечения материнской платы, видеокарты и жесткого диска. Попробуйте выполнить временную замену и посмотреть на результат.

Понижение тактовой частоты Эта первая мера, которую необходимо попробовать при появлении синего экрана. Операция выполняется через настройки BIOS. Понижение частоты производится тем же способом, которым она была повышена ранее. Если возникают трудности, лучше изучить руководство по конкретному ЦП, которое можно скачать на официальном сайте или любительских форумах.

Отключение плат ОЗУ Причина может заключаться и в том, что одновременно в работе находятся и несколько плат оперативной памяти. Многие специалисты говорят, что устанавливать «десятку» лучше на одной плате оперативной памяти. Для извлечения платы на стационарном ПК нужно открыть боковую крышку при обесточенном системном блоке и вынуть из материнской платы лишние платы. В случае с ноутбуком или моноблоком процедуру лучше доверить профессионалам, т.к. она более сложная и требует частичной разборки корпуса.

«Machine Check Exception» появляется при запуске Windows 10 Это второй распространенный сценарий. Если Windows 10 работала исправно и вдруг появился синий экран с ошибкой, то: 1. Отключите быстрый запуск через Системные параметры и попробуйте перезагрузить компьютер. 2. Если синий экран с ошибкой стал появляться после инсталляции оборудования, обновления системы, попробуйте восстановить систему до предыдущего состояния. Нажмите Win + R, затем введите в строке команду: sysdm.cpl Далее в Свойствах системы пройдите на вкладку Защита системы, нажмите Создать и введите имя точки восстановления. 3. В случае трех неудачных попыток загрузки Windows 10 при удержании кнопки выключения питания появится экран автоматического восстановления системы, а далее панель Дополнительные параметры. 4. Нажав Восстановление при загрузке, попадаем в меню восстановления, используя созданную точку, и отменяем последние обновления ОС. Для этого нужно выбрать Параметры загрузки и выполнить загрузку Windows 10 в Безопасном режиме.