В Диспетчере задач Windows можно просмотреть список всех запущенных в текущий момент процессов. Среди них встречаются как службы сторонних программ, установленных пользователем, так и системные утилиты и сервисы, от которых зависит работа ОС. Они могут выполнять разные функции. Некоторые из них могут быть неизвестными пользователю. Например, LockApp. exe часто является неопределенным в списке задач. Разберем, какие функции выполняет этот процесс, насколько он важен и как исправить возможные сбои в его работе.
За что отвечает процесс LockApp.exe?
LockApp.exe — процесс службы экрана блокировки Windows. Несмотря на то, что скринсейвер появляется только при определенных условиях, спустя некоторое время неактивности его служба работает постоянно в фоновом режиме. Когда возникает необходимость, то есть проходит какое-то время отсутствия действий от пользователя, появляется экран блокировки, за который отвечает служба LockApp, работавшая ранее фоново.
Насколько LockApp.exe нагружает ПК?
LockApp относится к служебным процессам Windows, которые отвечают за определенные функции системы. Как большинство сервисов такого вида, он потребляет немного ресурсов компьютера. Процесс слабо нагружает процессор, практически не используя его, и расходует крайне малый объем оперативной памяти.
Что делать, если процесс работает некорректно?
Если вы столкнулись с неисправной работой процесса, следует проверить его и устранить неполадки. Они могут выражаться в нестандартно высоком потреблении ресурсов, некорректной работе экрана блокировки и возникновении ошибок при запуске сервиса. Разберем 3 метода для устранения неисправностей LockApp. exe.
1 способ — выполнение проверки целостности ОС
Один из методов исправления ошибок системных процессов — выполнение проверки целостности Windows при помощи специальной команды. Она позволяет выявить и автоматически исправить повреждения файлов ОС. Чтобы выполнить проверку, запустите Командную строку с правами администратора, найдя ее в поиске на строке задач.
Затем введите в нее команду sfc /scannow и нажмите Enter. По окончанию процесса программа уведомит вас о результатах. Для завершения восстановления файлов может потребоваться перезагрузка ПК.
2 способ — проверка и замена файла
Другой способ — проверить файл утилиты в месте расположения и, при необходимости, заменить его. Директорию хранения LockApp. exe можно открыть кликнув по нему ПКМ в списке процессов и выбрав пункт Открыть расположение файла. Обычно программа располагается в папке Microsoft. LockApp_cw5n1h2txyewy, которая находится в C: \Windows\SystemApps.
Открыв место расположения файла, убедитесь, что его дата изменения существенно не отличается от остальных данных в папке и совпадает с ними. Стоит также проверить его на наличие вредоносного ПО через сервис VirusTotal.com. Он позволяет выявить заражение файлов вирусами.
В случае, если вы обнаружите, что файл поврежден или заражен вирусами, его следует заменить. Для этого загрузите из интернета его исправную копию и проверьте ее на VirusTotal. Если угроз обнаружено не будет, замените старое издание LockApp на новое в месте расположения.
3 способ — восстановление системы до точки отката
Вернуть процессу исправную работу может помочь восстановление системы. Оно возможно только в случае, если функция включена и точки отката созданы в системе. Чтобы проделать его, найдите Восстановление в поиске на панели задач, запустите его и нажмите на ссылку Запуск восстановления системы.
Затем выполните все шаги программы и перезагрузите компьютер.