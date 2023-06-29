В Диспетчере задач Windows можно просмотреть список всех запущенных в текущий момент процессов. Среди них встречаются как службы сторонних программ, установленных пользователем, так и системные утилиты и сервисы, от которых зависит работа ОС. Они могут выполнять разные функции. Некоторые из них могут быть неизвестными пользователю. Например, LockApp. exe часто является неопределенным в списке задач. Разберем, какие функции выполняет этот процесс, насколько он важен и как исправить возможные сбои в его работе.

За что отвечает процесс LockApp.exe? LockApp.exe — процесс службы экрана блокировки Windows. Несмотря на то, что скринсейвер появляется только при определенных условиях, спустя некоторое время неактивности его служба работает постоянно в фоновом режиме. Когда возникает необходимость, то есть проходит какое-то время отсутствия действий от пользователя, появляется экран блокировки, за который отвечает служба LockApp, работавшая ранее фоново.

Насколько LockApp.exe нагружает ПК? LockApp относится к служебным процессам Windows, которые отвечают за определенные функции системы. Как большинство сервисов такого вида, он потребляет немного ресурсов компьютера. Процесс слабо нагружает процессор, практически не используя его, и расходует крайне малый объем оперативной памяти.

Можно ли останавливать и отключать процесс? Остановка или отключение процесса LockApp существенно не повлияет на работоспособность ОС. Однако это приведет к тому, что экран блокировки перестанет выполнять свои функции. Отключение процесса также может сказаться на исправности работы некоторых других сервисов Windows, поэтому останавливать его не рекомендуется. Системные утилиты могут быть взаимосвязаны и влиять друг на друга. Кроме того, отключение LockApp. exe не приведет к существенной экономии ресурсов ПК.

Что делать, если процесс работает некорректно? Если вы столкнулись с неисправной работой процесса, следует проверить его и устранить неполадки. Они могут выражаться в нестандартно высоком потреблении ресурсов, некорректной работе экрана блокировки и возникновении ошибок при запуске сервиса. Разберем 3 метода для устранения неисправностей LockApp. exe.

1 способ — выполнение проверки целостности ОС Один из методов исправления ошибок системных процессов — выполнение проверки целостности Windows при помощи специальной команды. Она позволяет выявить и автоматически исправить повреждения файлов ОС. Чтобы выполнить проверку, запустите Командную строку с правами администратора, найдя ее в поиске на строке задач. Затем введите в нее команду sfc /scannow и нажмите Enter. По окончанию процесса программа уведомит вас о результатах. Для завершения восстановления файлов может потребоваться перезагрузка ПК.

2 способ — проверка и замена файла Другой способ — проверить файл утилиты в месте расположения и, при необходимости, заменить его. Директорию хранения LockApp. exe можно открыть кликнув по нему ПКМ в списке процессов и выбрав пункт Открыть расположение файла. Обычно программа располагается в папке Microsoft. LockApp_cw5n1h2txyewy, которая находится в C: \Windows\SystemApps. Открыв место расположения файла, убедитесь, что его дата изменения существенно не отличается от остальных данных в папке и совпадает с ними. Стоит также проверить его на наличие вредоносного ПО через сервис VirusTotal.com. Он позволяет выявить заражение файлов вирусами. В случае, если вы обнаружите, что файл поврежден или заражен вирусами, его следует заменить. Для этого загрузите из интернета его исправную копию и проверьте ее на VirusTotal. Если угроз обнаружено не будет, замените старое издание LockApp на новое в месте расположения.