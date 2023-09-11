Защита локальной системы безопасности отключена — как исправить?

Уведомление "Защита локальной системы безопасности отключена" появляется в последних версиях Windows при изменении параметров Защитника. Проблема может быть вызвана разными причинами. Разберем 4 способа решения, которые могут помочь избавиться от нее в большинстве случаев.

Удаление обновлений Если оповещение впервые возникло после загрузки новых обновлений, скорее всего, именно они являются его причиной. В таком случае стоит попробовать удалить их. Для этого нужно открыть Центр обновления, перейти в Журнал обновлений и выбрать пункт Удалить обновления.

В открывшемся окне отобразится список всех установленных обновлений. Поочередно выберите и удалите самые последние из загруженных. После этого обязательно перезагрузите компьютер.



Редактирование реестра Изменение некоторых параметров реестра Windows часто позволяет избавиться от ошибки. Чтобы внести нужные правки, проследуйте инструкции: 1. Найдите Редактор реестра в поиске на панели задач, кликните по нему правой кнопкой и выберите опцию Запустить от имени администратора. 2. Используя левую панель навигации, раскройте директорию HKEY_LOCAL_MACHINE, после чего проследуйте по пути SYSTEM → CurrentControlSet → Control → Lsa. 3. В этом каталоге создайте новый параметр DWORD с названием RunAsPPL. Для этого щелкните правой кнопкой по пустому месту в правой части окна, раскройте раздел Создать в контекстном меню и выберите пункт Параметр DWORD.

4. Присвойте созданному параметру значение 2. Для этого кликните по нему дважды, введите цифру 2 в открывшемся окне и нажмите ОК.

5. Аналогично добавьте параметр RunAsPPLBoot и также присвойте ему значение 2. 6. Закройте окно Редактора. После этого нужно обязательно перезагрузить компьютер, чтобы новая конфигурация реестра применилась.

Восстановление системы Откат ОС до точки восстановления — простой способ избавиться от проблемы. Чтобы воспользоваться им, соответствующая функция должна быть активирована в Windows. Выбрав для отката точку, которая была создана до первого возникновения неполадки, можно вернуть систему в то состояние. Однако несмотря на то, что восстановление не затрагивает файлы пользователя, оно может существенно изменить общий облик системы. Об этом стоит помнить. Чтобы выполнить откат Windows, откройте меню Восстановление, найдя его в поиске на строке задач или в Панели управления.

Затем выберите пункт Запуск восстановления. Откроется мастер отката, в котором нужно будет указать нужную точку и подтвердить действия. После перезагрузки восстановление будет завершено.

