С помощью таких программ, как Stable Diffusion, можно генерировать изображения нейросетями прямо на своем ПК. Эта программа позволяет создавать картинки по текстовому описанию. Модель работает локально и не требует подключения к интернету. Для создания доступны уникальные изображения в разных стилях и разрешениях. Программа поддерживает Windows 10 и выше (x64), интерфейс выполнен на английском языке.

Что такое Stable Diffusion Web UI

Stable Diffusion Web UI — это веб-интерфейс с открытым исходным кодом для работы с нейросетью Stable Diffusion. Проект разработан AUTOMATIC1111 и стал одним из самых популярных инструментов для генерации изображений. Основная цель программы — сделать мощные возможности нейросетей доступными для тех пользователей, у кого не самые производительные ПК. Интерфейс работает через локальный веб-сервер и открывается в любом браузере.

Технические особенности программы обеспечивают удобство работы и достаточно высокую скорость работы. Система автоматически определяет установленное оборудование и настраивает параметры генерации изображений. Поддержка видеокарт NVIDIA и AMD ускоряет процесс создания картинок в несколько раз. Эффективное управление памятью позволяет работать даже на компьютерах с 4-6 ГБ видеопамяти.

Интерфейс программы разделен на логические блоки для разных задач. Основная вкладка предназначена для генерации изображений по текстовым промптам. Отдельные разделы отвечают за работу с дополнительными опциями и расширениями. Встроенная галерея сохраняет все созданные изображения с метаданными.

Доступные функции позволяют пользоваться всеми возможностями нейросетей. Пользователи могут генерировать изображения, изменять существующие картинки и увеличивать их разрешение. Поддержка контрольных сетей позволяет точно управлять позой и композицией. Система расширений добавляет новые функции и возможности.